Au travail, prenez garde à la surexposition au bruit!





QUÉBEC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Au Québec, les travailleuses et travailleurs de plusieurs secteurs d'activité, notamment celui de la construction, peuvent être exposés à des niveaux de bruit excessif dans leur milieu de travail. Cette exposition peut nuire à leur santé et à leur sécurité et même causer la surdité, sans oublier que l'exposition au bruit augmente aussi le risque d'accident du travail.

C'est pourquoi la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) tient à sensibiliser les milieux de travail à la surexposition au bruit et les invite à mettre en place et à appliquer les mesures de prévention requises pour identifier, corriger et contrôler les sources de bruit et veiller à la réduction des répercussions sur les travailleuses et travailleurs.

Nouvelles obligations relatives au bruit

La meilleure façon de respecter les limites d'exposition au bruit est d'agir en amont. Il est également obligatoire de corriger les situations de surexposition existantes. Par exemple, il est possible de remplacer des équipements bruyants par des équipements qui le sont moins, de mettre en place des moyens de contrôle techniques sur les sources de bruit (silencieux, encoffrage) et de limiter la propagation du bruit.

Dans le but de réduire les risques de surdité professionnelle, des modifications au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) et au Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) entreront en vigueur dès demain.

Dorénavant, la limite d'exposition quotidienne est de 85 dBA pour 8 h de travail. De plus, les travailleurs ne doivent jamais être exposés à des niveaux sonores supérieurs à 140 dBC, peu importe la durée.

En établissement, il est nécessaire de réaliser un mesurage du bruit afin de déterminer le niveau d'exposition quotidienne des travailleuses et des travailleurs. Lors de la réalisation de travaux sur les chantiers de construction, il faudra également évaluer l'obligation du port de protecteurs auditifs.

Les employeurs doivent réduire la durée d'exposition, ou fournir des protecteurs auditifs et offrir une formation théorique et pratique. Ils ont l'obligation de former les travailleuses et les travailleurs sur le choix, l'ajustement, l'inspection, l'entretien et l'utilisation de leurs protecteurs auditifs. Ils doivent aussi les informer sur les risques associés au bruit et sur l'importance d'utiliser des protecteurs correctement durant toute la durée de l'exposition.

En établissement, il est requis de réévaluer les moyens de correction afin de réduire l'exposition au bruit.

Enfin, l'employeur devra afficher et consigner l'information sur le bruit pour informer les travailleuses et les travailleurs du risque d'exposition au bruit et pour favoriser leur participation dans sa prise en charge. Cela se fera notamment :

en affichant ou en diffusant les rapports de mesurage dans un endroit facilement accessible aux travailleuses et aux travailleurs;

en consignant et en maintenant à jour dans un programme de prévention ou dans un registre :

les situations de travail qui risquent de dépasser les limites d'exposition au bruit et la date à laquelle elles ont été répertoriées,



les moyens de correction réalisés et la date de début et de fin de leur mise en oeuvre;



les rapports de mesurage.

Lancement d'une campagne de sensibilisation

Dans le but de conscientiser tout particulièrement les travailleuses, travailleurs, employeurs et maîtres d'oeuvre de la construction, la CNESST a récemment lancé une campagne de sensibilisation pour ce secteur d'activité, pour lequel les risques liés à l'exposition au bruit sont multiples. On peut penser à de la machinerie lourde, à des charpentes d'acier, à des marteaux-piqueurs, à des travaux de démolition, etc.

Sous le thème « Les lésions liées au bruit vous suivent toute votre vie », la campagne vise notamment à :

sensibiliser les milieux de travail aux risques liés à l'exposition au bruit;

informer les milieux de travail des nouvelles obligations réglementaires;

promouvoir les différents outils conçus par la CNESST pour soutenir ses clientèles dans l'application des nouvelles obligations réglementaires.

Des messages publicitaires sont diffusés à la radio traditionnelle et numérique et sur les médias sociaux, de même que sous forme de bannières Web et d'affichages aux abords de chantiers de construction des zones urbaines.

Pour en savoir plus, visitez : Au travail, mettons en place et appliquons les mesures requises pour éliminer ou atténuer les sources de bruit | CNESST .

Des outils pour accompagner les milieux de travail

Pour soutenir les employeurs ainsi que les travailleuses et travailleurs dans la prise en charge des risques liés à l'exposition au bruit en milieu de travail et dans l'application des nouvelles normes réglementaires, la CNESST a créé de nouveaux outils, notamment :

Il est également possible d'en apprendre davantage sur l'exposition au bruit en visitant le site Web de la CNESST au cnesst.gouv.qc.ca/bruit.

Citations

« Lorsque l'on parle de santé et de sécurité au travail, que ce soit en construction ou dans les milieux de travail en général, les enjeux sont importants, et la règle d'or demeure la prévention. Les changements réglementaires relatifs au bruit et la campagne publicitaire de la CNESST s'inscrivent directement dans cette logique et devraient permettre de conscientiser davantage les différents acteurs du monde du travail à ce risque. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« L'exposition au bruit est un risque bien réel dans de nombreux secteurs d'activités économiques, notamment dans celui de la construction, et elle peut avoir des conséquences importantes, non seulement sur les travailleuses et les travailleurs, mais aussi sur leur entourage et leur employeur. C'est pour cette raison que la CNESST poursuit ses efforts de sensibilisation, avec la diffusion d'une campagne publicitaire consacrée au bruit. »

- Manuelle Oudar, présidente-directrice générale de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook ( facebook.com/cnesst ), Twitter ( twitter.com/cnesst ) et LinkedIn ( linkedin.com/company/cnesst ).

Source : Direction générale des communications

CNESST

Téléphone : 1 866 966-4705





SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

15 juin 2023 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :