Le gouvernement du Canada investit pour la protection d'espèces en péril dans la région métropolitaine de Montréal





LAVAL, QC, le 9 juin 2023 /CNW/ - Le monde est confronté à une crise de la biodiversité sans précédent. Le Canada n'y fait pas exception. Des espèces essentielles à la santé et au bien-être des Canadiens et à l'économie sont en déclin. Il est primordial de voir à leur protection et à celle de leur habitat. La collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres partenaires est la clé pour inverser la situation et rétablir la biodiversité au Canada.

Aujourd'hui, pour conclure la Semaine de l'environnement, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, accompagné d'Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin, a annoncé un financement de 400 000 dollars pour un projet de quatre ans mené par Éco-Nature dans la région métropolitaine de Montréal. Ce projet vise la protection et la restauration d'habitats nécessaires à une dizaine d'espèces en péril présentes, dont la tortue serpentine, le Petit Blongios et la carmantine d'Amérique.

Le projet, qui a également comme objectif l'atténuation des menaces qui affectent les espèces et leurs habitats, se déroulera sur des sites diversifiés et interconnectés à proximité du parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Il comprend également des activités de sensibilisation ciblées sur l'adoption de pratiques bénéfiques pour les habitats et les espèces.

Le gouvernement du Canada s'engage fermement à prendre des mesures concrètes pour protéger la biodiversité et contribuer aux objectifs mondiaux fixés lors de la COP15. Grâce à l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, notre pays s'efforce de préserver la nature à l'échelle mondiale, de stopper et d'inverser la perte de biodiversité d'ici 2030, et de placer les milieux naturels sur la voie du rétablissement d'ici 2050.

La Semaine canadienne de l'environnement nous rappelle qu'il faut unir nos efforts pour réduire les déchets de plastique et enrayer la pollution dont ils sont à l'origine. Le gouvernement du Canada contribue de façon importante à l'objectif d'avoir un avenir exempt de déchets de plastique, y compris en faisant des interventions dans l'ensemble du cycle de vie des plastiques pour éviter la pollution et améliorer la gestion de ces matières en fin de vie. Le Canada conviera le monde entier à Ottawa pour la quatrième séance du comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique en avril 2024.

Alors que le gouvernement du Canada célèbre le Mois de l'histoire autochtone, le moment est particulièrement bien choisi pour prendre conscience de la précieuse contribution des peuples autochtones, qui sont des collaborateurs indispensables pour combattre la pollution, préserver la biodiversité et surmonter la crise des changements climatiques.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à freiner la perte de la nature et à renverser cette tendance d'ici 2030, puis à parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050. C'est pourquoi nous soutenons des initiatives visant la protection des espèces en péril dans tout le pays. La nature joue un rôle essentiel dans nos vies et le projet d'Éco-Nature permettra de protéger et de restaurer des habitats en milieu urbain. Les bénéfices seront significatifs pour la faune et la flore, mais également pour la communauté. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

«?Nous saluons le renouvellement de ce partenariat qui souligne une fois de plus le rôle de premier plan que joue Éco-Nature dans la protection de la biodiversité locale. Grâce à ce nouvel investissement, davantage de liens pourront être tissés avec la communauté, déjà mobilisée pour la cause. Notre équipe pourra également poursuivre sa mission d'aider différents groupes d'espèces de la région, comme les amphibiens, les reptiles, les poissons et les oiseaux.?»

- Christine Métayer, directrice générale, Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

« En tant que député de Marc-Aurèle-Fortin, je suis ravi de voir cet investissement du gouvernement du Canada dans la protection des espèces en péril au Québec. Ce financement démontre notre engagement local envers la préservation de notre précieuse biodiversité. Le projet d'Éco-Nature renforcera nos liens avec le milieu, déjà mobilisé pour la cause. En travaillant ensemble, nous pouvons préserver nos habitats urbains et assurer la survie de différentes espèces d'amphibiens, de reptiles, de poissons et d'oiseaux qui sont si importantes pour notre région. »

- Yves Robillard, député de Marc-Aurèle-Fortin, Québec

« La rivière des Mille Îles est un joyau que nous devons absolument protéger. L'annonce d'aujourd'hui en est une autre belle démonstration. Cela nous permet de respecter, d'observer et de visiter une véritable oasis de biodiversité abritant les deux tiers de la faune vertébrée à deux pas du coeur urbain du Québec. C'est une chance inouïe que nous devons continuer de chérir, autant pour nous-mêmes que pour les générations futures. Il est donc naturel pour moi de remercier le ministre Steven Guilbeault et le gouvernement du Canada pour leur soutien financier, de même que le travail dévoué, voire acharné, de tous les passionnés qui oeuvrent chez Éco-Nature. »

- Stéphane Boyer, maire de Laval

« Je me réjouis du soutien accordé à Éco-Nature, un organisme essentiel de la région. Les milieux naturels de la rivière des Mille Îles génèrent des services écosystémiques indispensables, et en protégeant ces écosystèmes, nous protégerons la qualité de vie des communautés locales vivant à proximité de la rivière. À Rosemère, la protection de l'environnement fait partie de notre ADN et nous sommes fiers d'appuyer la mission d'Éco-Nature depuis plus de 20 ans. »

- Eric Westram, maire de Rosemère et préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville

Les fonds de ce projet proviennent du programme des lieux prioritaires pour les espèces en péril du Fonds de la nature du Canada. Ce programme appuie des initiatives regroupant de nombreux partenaires dans des lieux prioritaires où il existe des possibilités de protéger et de rétablir des espèces en péril et leur habitat grâce à des mesures de conservation axées sur de multiples espèces et sur les écosystèmes.

Cet investissement s'ajoute aux 218 000 dollars octroyés à Éco-Nature entre 2019 et 2022 pour la première phase de ce projet.

octroyés à Éco-Nature entre 2022 pour la première phase de ce projet. Le parc de la Rivière-des-Mille-Îles est le plus grand projet d'espace faunique protégé de la région métropolitaine de Montréal. Il abrite les deux tiers de la faune vertébrée du Québec, et 86 espèces en péril ou à statut précaire y ont été observées.

