Capcom fête ses 40 ans le 11 juin





Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) célébrera son 40e anniversaire le 11 juin 2023, date qui marque les quarante ans de la création de l'entreprise le 11 juin 1983. En reconnaissance de cet accomplissement, Capcom fait part de sa gratitude à ses partenaires internationaux pour leur soutien constant au cours des 40 dernières années.

À l'occasion du 40e anniversaire de sa création, Capcom reprend son slogan « d'Osaka au monde entier » et envoie un message de gratitude à tous ceux qui l'ont soutenue dans le monde. Le 9 juin, le Financial Times a fait paraître une pleine page sur l'anniversaire des 40 ans de Capcom, dans laquelle l'entreprise exprime sa gratitude aux parties prenantes du monde entier pour le soutien qu'elles lui ont apporté en l'aidant à offrir le plaisir et l'enthousiasme de son contenu original hautement créatif dans plus de 200 pays et régions du monde entier. En outre, le 12 juin, la société ouvrira Capcom Town (https://teaser.captown.capcom.com/)*, un site web conçu sous la forme d'une « adresse » numérique en ligne que les fans du monde entier pourront apprécier. Il proposera un large éventail de contenus, notamment un musée virtuel dans lequel seront exposés des oeuvres d'art originales et des documents de développement pour le premier et le dernier volet des séries de jeux populaires de la société, ainsi qu'un coin jeux où les visiteurs pourront jouer à des titres classiques de Capcom tels que Mega Man et Street Fighter II. En outre, Capcom envisage de mener une série d'autres initiatives liées à l'anniversaire dans ses différentes activités, notamment la production d'une vidéo d'anniversaire qui sera diffusée sur les réseaux sociaux.

*L'URL (https://teaser.captown.capcom.com/) est celle d'un site d'accroche

Conformément à sa philosophie d'entreprise consistant à créer une culture du divertissement qui stimule vos sens, Capcom a produit de nombreuses marques originales et populaires appréciées dans le monde entier, notamment Resident Evil, Monster Hunter, et Street Fighter. Capcom cherche à apporter du bonheur aux gens du monde entier en offrant un contenu qui est à la fois une source de réconfort et de force, en fournissant des jeux dans plus de 200 pays et régions à travers le monde tout en se développant dans d'autres formes de divertissement, y compris les grands films hollywoodiens et les sports électroniques.

À PROPOS DE CAPCOM

Capcom est l'un des principaux développeurs, éditeurs et distributeurs mondiaux de divertissement interactif pour consoles de jeux, PC, appareils portables et sans fil. Fondée en 1983, la société a créé des centaines de jeux, notamment les franchises révolutionnaires Resident Eviltm, Monster Huntertm, Street Fightertm, Mega Mantm, Devil May Crytm et Ace Attorneytm. Capcom a des opérations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour et à Tokyo. Son siège social se trouve à Osaka, au Japon. Vous trouverez plus d'informations sur Capcom sur https://www.capcom.co.jp/ir/english/

9 juin 2023 à 07:15

