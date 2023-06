ASLEEP présentera une technologie de surveillance du sommeil basée sur l'IA au salon Viva Technology 2023 à Paris





ASLEEP, une entreprise de technologie du sommeil, a annoncé sur 9 qu'elle participera au salon Viva Technology 2023 à Paris, en France, à partir du 14 juin pour présenter une interface de programme d'application (API) basée sur la technologie d'IA pour la surveillance du sommeil, offrant une précision de niveau mondial et une ?routine de sommeil' sous forme de service basé sur une application.

ASLEEP propose une API qui peut être combinée avec divers services d'amélioration en utilisant une technologie d'IA qui surveille les phases du sommeil en écoutant les bruits de respiration pendant le sommeil. La technologie de surveillance du sommeil d'ASLEEP se caractérise par sa capacité à mesurer les phases du sommeil dans n'importe quel environnement, uniquement avec des appareils équipés d'un microphone comme les smartphones, les téléviseurs intelligents ou les haut-parleurs.

La technologie de surveillance du sommeil d'ASLEEP offre la précision la plus élevée, même sans utiliser un appareil portable comme une montre intelligente. Tout particulièrement lorsqu'il s'agit de mesurer le sommeil paradoxal, le sommeil lent et l'éveil, la technologie d'ASLEEP offre en moyenne une précision 15 % supérieure aux montres intelligentes comparables dans le secteur.

Allant au-delà de la simple surveillance des phases du sommeil, ASLEEP a publié dans diverses revues universitaires au sujet de la première technologie au monde permettant de détecter les troubles respiratoires liés au sommeil en temps réel, indépendamment de l'âge, du genre, de la race ou de l'environnement, y compris l'environnement domestique, qui est reconnue comme une solution optimale pour un environnement réel.

Après avoir dévoilé un système de chambre à coucher intelligente qui incorpore sa technologie d'IA pour le sommeil avec des appareils domestiques de LG Electronics au CES 2023 en janvier 2023, ASLEEP a attiré l'attention de plusieurs sociétés informatiques et de beauté mondiales, sur le marché domestique comme à l'international, élargissant ainsi ses relations commerciales. La société a par ailleurs rejoint le sommet Corée-États-Unis en mai 2023 en tant que membre de la délégation américaine en visite et élargi sa coopération avec des partenaires mondiaux en signant des protocoles d'accord et en renforçant ses liens de collaboration avec la faculté de médecine de l'université Stanford et la Fondation nationale du sommeil des États-Unis.

En reconnaissance de ses compétences et réalisations, ASLEEP a été choisie en tant que startup coréenne de premier plan au salon Viva Technology 2023 par le Ministère des PME et des startups et KISED.

Lee Dong-heon, PDG d'ASLEEP, a déclaré : « Lors du CES 2023 qui s'est tenu à Las Vegas en janvier dernier et lors de la visite aux États-Unis de la délégation économique pour le sommet Corée-États-Unis en mai 2023, ASLEEP a suscité un grand intérêt sur le marché local. Ayant pour objectif de nous développer jusqu'à devenir une entreprise internationale, nous participerons au salon Viva Technology 2023 et rechercherons de possibles collaborations avec divers partenaires commerciaux, non seulement sur le marché américain mais aussi sur le marché européen. »

