FPT et Mila renouvellent leur partenariat stratégique afin de promouvoir l'IA responsable





FPT, le plus grand fournisseur de services informatiques du Viêt Nam, et Mila, l'institut québécois d'intelligence artificielle, annoncent le renouvellement de leur accord de partenariat stratégique pour trois ans.

Dans le cadre du renouvellement de leur partenariat, FPT et Mila exploreront ensemble les possibilités de collaboration sur des projets de recherche liés aux grands modèles de langage (LLM) et au traitement du langage naturel (NLP), tout en oeuvrant à la promotion des principes de l'IA responsable qui appellent à l'adoption de technologies d'IA avec la volonté que cela profite aux personnes et aux organisations. Les deux parties contribueront à l'élaboration de lignes directrices afin d'établir, de meilleures pratiques et des normes éthiques qui favoriseront la transparence, l'équité, la responsabilité et la confidentialité dans les applications IA. Le renouvellement du partenariat vise à résoudre des problèmes complexes et à créer un écosystème d'IA qui encourage la croissance durable, le développement humain et le progrès social.

L'élargissement du partenariat entre les deux organisations a également fait l'objet de discussions lors du Sommet Canada-Vietnam sur l'IA, commémorant le 50e anniversaire des relations bilatérales entre les deux pays. Les participants à la conférence, incluant des membres des gouvernements canadien et vietnamien, des scientifiques, des représentants de Mila et de FPT ainsi que des partenaires nord-américains de FPT, se sont exprimés sur le sujet d'un avenir fondé sur l'IA et sur la manière d'utiliser la technologie pour améliorer et sécuriser la vie des gens.

Truong Gia Binh, président de FPT, déclare : « En tant que fournisseur international de services informatiques, FPT rêve d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour rendre le monde plus sûr, meilleur et plus heureux. »

Depuis juin 2020, date du début du partenariat, FPT et Mila ont collaboré sur plusieurs projets de recherche relatifs à la causalité, la modélisation du langage et le codage de la parole.

« La communauté Mila a grandement bénéficié de la collaboration avec FPT au cours des trois dernières années, ce qui a permis d'aboutir à la réalisation de nombreux projets », déclare Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila. « Nous nous réjouissons de poursuivre ce partenariat avec FPT. Le fait que cette entreprise soit l'un de nos partenaires principaux en Asie prouve l'influence internationale positive de Mila. »

FPT Software, filiale d'FPT et fournisseur international de services informatiques, a contribué de manière significative aux efforts d'adoption de l'IA de l'entreprise grâce à plusieurs initiatives de R&D et programmes de développement des talents.

« En tant que premier partenaire de Mila en Asie du Sud-Est, nous nous félicitons de collaborer dans des domaines de recherche clés tels que ceux des soins de santé, de l'environnement, du changement climatique et de l'éthique de l'IA afin de générer un impact positif sur les entreprises et la société », déclare le Dr Phong Nguyen, responsable de l'intelligence artificielle chez FPT Software.

« Ce partenariat permettra d'élargir les possibilités d'accès, pour les ingénieurs vietnamiens de FPT Software, aux dernières avancées et aux inventions mondiales, et d'utiliser leurs connaissances, leur talent ainsi que leur créativité pour contribuer à la croissance du Viêt Nam en tant que centre d'IA de calibre mondial », ajoute Phong.

Grâce aux conseils stratégiques de Mila, FPT a inauguré le premier et le plus grand centre de recherche sur l'IA du Vietnam à Qui Nhon. Ce complexe, d'un coût de plus de 85 millions USD, sera un centre de recherche, de développement et d'apprentissage pour 20 000 ingénieurs. Depuis 2013, FPT a considérablement investi dans le personnel, les installations, l'infrastructure, les données et la recherche afin de renforcer ses capacités en matière d'IA. L'entreprise dispose désormais d'un écosystème de produits et de services alimentés par l'IA et compte plus de 200 millions d'utilisateurs finaux mensuels. Elle projette d'intégrer l'IA dans toutes ses offres afin d'offrir une expérience unique à ses clients.

À PROPOS DE FPT

Établi au Viêt Nam, FPT Corporation (FPT) est un fournisseur international de technologies et de services informatiques de premier plan. FPT opère dans trois secteurs principaux : la technologie, les télécommunications et l'éducation. Au cours de ses 30 années de croissance, FPT a toujours fourni des produits fonctionnels et efficaces à des millions de personnes et à des dizaines de milliers d'entreprises commerciales et non commerciales à travers le monde, établissant ainsi la position du Viêt Nam sur la carte technologique mondiale. Grâce aux dernières tendances du marché ainsi qu'aux nouvelles technologies, FPT a su développer un écosystème de services, de produits, de solutions et de plateformes Made-by-FPT, qui contribue à la croissance durable des organisations et des entreprises et offre une expérience client unique. En 2022, FPT a enregistré un chiffre d'affaires total de 1,87 milliard USD tout en comptabilisant plus de 40 000 employés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://fpt.com.vn/en

À PROPOS DE FPT SOFTWARE

FPT Software, filiale d'FPT Corporation et fournisseur mondial de technologies et de services informatiques, réalise un chiffre d'affaires de 803 millions USD et compte plus de 27 000 employés répartis dans 27 pays. En tant que pionnier de la transformation numérique, FPT Software fournit des services de haut niveau dans les domaines des analyses avancées, de l'IA, des plateformes numériques, du Cloud, de l'IdO, de l'hyperautomation, du low-code et bien plus encore. L'entreprise répond aux besoins de plus de 1 000 clients à travers le monde, dont 89 figurent au palmarès du Fortune Global 500 et évoluent dans les secteurs de l'aéronautique et spatial, de l'automobile, de la banque, des services financiers et des assurances, des soins de santé, de la logistique, de la manufacture, des services publics et bien plus encore. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://fptsoftware.com/

À PROPOS DE MILA

Fondé par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est un institut d'intelligence artificielle qui rassemble plus de 1 000 chercheurs spécialisés dans le domaine de l'apprentissage automatique. Exerçant ses activités depuis Montréal, Mila a pour mission d'être un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation et l'essor de l'IA au bénéfice de tous. Mila est une organisation à but non lucratif reconnue mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l'apprentissage profond, en particulier dans les secteurs de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles générateurs. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site mila.quebec

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 juin 2023 à 07:10

