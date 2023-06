RevBio reçoit une subvention de 2 millions de dollars pour faire progresser le développement de son nouveau produit d'échafaudage osseux adhésif dentaire





RevBio, Inc. a annoncé qu'elle avait reçu une subvention de 2 millions de dollars pour la phase II du Small Business Innovation Research (SBIR) de la part du National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR), qui fait partie des National Institutes of Health (NIH). Ce financement (1R44DE032564-01) permettra à l'entreprise d'achever la recherche préclinique nécessaire pour faire passer ce produit au stade du développement clinique.

« Nous avons optimisé la technologie de l'adhésif osseux TETRANITE pour accélérer la substitution du biomatériau par du nouvel os grâce à des innovations clés en matière d'ingénierie et de fabrication qui augmentent considérablement la porosité du matériau », a déclaré Rahul Jadia, PhD, responsable du développement technologique chez RevBio et responsable du développement de ce nouveau produit d'échafaudage osseux adhésif. « Cette subvention permettra à la société de conduire une étude pivot sur les animaux, indispensable pour démontrer l'innocuité et l'efficacité du produit, et de déposer une demande d'exemption pour dispositif expérimental (IDE) auprès de la FDA l'année prochaine dans le but de démarrer un essai clinique ».

Les recherches indiquent que 44 % des patients recevant un implant dentaire ont une dent manquante au début du traitement, avec une perte osseuse plus ou moins importante en fonction de la durée de l'absence de la dent. Ces patients doivent subir une procédure d'augmentation de la crête au cours de laquelle divers matériaux de greffe osseuse sont placés à l'aide de dispositifs de fixation et de confinement supplémentaires afin de protéger la greffe pendant le processus de guérison. Ces procédures augmentent la largeur et la hauteur de l'os résiduel de la mâchoire pour remplacer l'os atrophié et permettre la pose d'un implant dentaire. Cependant, dans plus de 30 % des cas, les matériaux de greffe osseuse existants ne permettent pas d'obtenir les résultats cliniques espérés, et le patient doit subir une autre procédure de greffe osseuse, ce qui augmente la durée et le coût du traitement. Ce produit complète le programme clinique existant de RevBio destiné à traiter une plus large population de patients ayant besoin d'un implant dentaire immédiat après une extraction dentaire.

Cette subvention vient renforcer considérablement un financement antérieur accordé à RevBio par le Michigan-Pittsburgh-Wyss Regenerative Medicine Resource Center un consortium de recherche financé par le National Institute of Dental and Cranial Research (U24-DE029462) afin d'améliorer la transposition de technologies prometteuses en ingénierie tissulaire et médecine régénérative pour la pratique clinique dentaire, orale et craniofaciale.

« Cette formulation adhésive améliorée à base de TETRANITE se résorbe et est remplacée par de l'os dans des délais similaires à ceux des matériaux pour greffe osseuse existants mais, contrairement à ces matériaux, elle ne nécessite pas de dispositifs de confinement auxiliaires comme les membranes, les mailles ou les aides à la fixation telles que les clous et les vis », a déclaré Joseph P. Fiorellini, DMD, DMSc, professeur à l'École de médecine dentaire de l'Université de Pennsylvanie et président du Conseil consultatif scientifique dentaire de RevBio. « L'utilisation clinique de ce matériau réduira le temps et la complexité des procédures d'augmentation de la crête et conduira probablement à des résultats plus cohérents avec un meilleur maintien du volume de ces greffes ».

À propos de RevBio, Inc.

RevBio, Inc. est une société de dispositifs médicaux en phase clinique qui se consacre au développement et à la commercialisation d'un biomatériau breveté, synthétique, injectable, autodurcissant et ostéoconducteur pour adhésifs osseux, appelé TETRANITE®. La société développe cette technologie à l'origine en vue d'une utilisation sur les marchés dentaire, crânien et orthopédique au sens large, ainsi que pour des applications sur le marché de la santé animale. La technologie TETRANITE de RevBio n'est pas encore approuvée pour une utilisation commerciale.

