Hillstone Networks nommé Customer's Choice dans le rapport Gartner Peer Insightstm « Voice of the Customer » 2023 pour les pare-feux de réseau

Hillstone Networks, le fournisseur de premier plan de solutions de cybersécurité, annonce aujourd'hui avoir été nommé dans deux rapports Gartner Peer Insight « Voice of the Customer ». Le fournisseur a reçu la distinction Customer's Choice pour les pare-feux de réseau en plus d'être nommé nommé Strong Performer pour sa nouvelle solution de détection et de résolution de réseau (NDR). Les distinctions Gartner Peer Insights Customers' Choice s'appuient sur des commentaires et des évaluations volontaires et vérifiés provenant d'utilisateurs finaux professionnels qui ont acheté, mis en oeuvre ou utilisé les produits ou services.

« Les clients se sont exprimés et ont reconnu notre engagement indéfectible à fournir des solutions de cybersécurité intégratives qui apportent efficacement couverture, contrôle et consolidation à plus de 26 000 entreprises à travers le monde, dans un paysage de cybersécurité complexe et dynamique », déclare Tim Liu, cofondateur et directeur de la technologie de Hillstone Networks. « Nous continuerons à innover et à repousser les limites de la cybersécurité pour protéger les actifs primordiaux de nos clients. »

Éléments clés

NDR :

Hillstone Networks s'est vue attribuer une note de 100 % par ses utilisateurs, concernant leur « intention de recommander l'entreprise », sur la base de 25 avis au mois de mars 2023.

92 % des utilisateurs de Hillstone interrogés ont attribué à l'entreprise une note de 5 étoiles sur 5.

L'Expérience liée à l'assistance technique, de Hillstone Networks a reçu une note de 4,9 sur 5, sur la base de 25 avis.

L'Offre de produits, de Hillstone Networks a reçu une note de 5 sur 5, sur la base de 24 avis.

Pare-feux de réseau :

Hillstone Networks s'est vue attribuer une note de 99 % par ses utilisateurs, concernant leur « intention de recommander l'entreprise », sur la base de 107 avis au mois de mars 2023.

84 % des utilisateurs de Hillstone interrogés ont attribué à l'entreprise une note de 5 étoiles sur 5.

L'Expérience liée à l'assistance technique, de Hillstone Networks a reçu une note de 4,9 sur 5, sur la base de 102 avis.

L'Offre de produits, de Hillstone Networks a reçu une note de 4,9 sur 5, sur la base de 101 avis.

Gartner, Voice of the Customer for Network Firewalls, Peer Contributors, 31 mai 2023

Gartner, Voice of the Customer for Network Detection and Response, Peer Contributors, 29 mai 2023

À propos de Gartner Peer Insightstm

Gartner et Peer Insights sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. Gartner Peer Insights rassemble des opinions d'utilisateurs finaux individuels, basées sur leurs propres expériences, et qui ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait, ni ne représentent les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans le présent contenu et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité dudit contenu, notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Hillstone Networks

L'approche de cybersécurité intégrative de Hillstone Networks apporte une couverture, un contrôle et une consolidation garantissant la transformation numérique de plus de 26 000 entreprises dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.hillstonenet.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

