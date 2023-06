LE VOL DE VÉHICULES ATTEINT UN NIVEAU CRITIQUE ALORS QUE LE CANADA DEVIENT UN PAYS SOURCE POUR LE COMMERCE ILLÉGAL





Équité Association recommande une approche par couches pour freiner l'augmentation dramatique des vols de véhicules au Canada.

TORONTO, le 6 juin 2023 /CNW/ Aujourd'hui, Équité Association a publié son Rapport sur les tendances de 2022 en matière de vol de véhicules et les chiffres sont ahurissants. Pour la première fois dans l'histoire, les assureurs ont perdu plus d'un milliard de dollars en véhicules volés, ce qui a un impact direct sur les Canadiens à un moment où l'inflation et l'abordabilité pèsent lourdement sur les consommateurs.

Cette tendance indique clairement que les syndicats du crime organisé considèrent le vol de véhicules au Canada comme un crime à faible risque et à forte rentabilité, que les véhicules soient destinés à l'exportation ou à la vente au pays. Les marges bénéficiaires illégales sont très élevées et le risque de poursuites judiciaires est considérablement faible.

« Il ne fait aucun doute que le vol de véhicules est devenu une crise nationale », a déclaré Terri O'Brien, présidente-directrice générale d'Équité Association. « Nous savons que des véhicules sont volés au Canada par des organisations criminelles nationales et internationales et que le produit de ces vols sert à financer le trafic de drogue, le trafic d'armes et le trafic de personnes à l'échelle nationale, et le terrorisme à l'échelle internationale. Ces crimes affectent nos communautés et placent le Canada sur la scène mondiale en tant que pays source de commerce illégal.

Dans les provinces où les données étaient disponibles, en 2022 les vols de véhicules ont enregistré une augmentation à deux chiffres :

Ontario : hausse de 48,3 % d'une année sur l'autre

: hausse de 48,3 % d'une année sur l'autre Québec : hausse de 50 % d'une année sur l'autre

Alberta : hausse de 18,3 % d'une année sur l'autre (après plusieurs années de déclin)

: hausse de 18,3 % d'une année sur l'autre (après plusieurs années de déclin) Canada atlantique : hausse de 34,5 % d'une année sur l'autre

Toutefois, les Canadiens peuvent prendre certaines mesures pour renverser cette augmentation alarmante des vols de véhicules. Équité Association recommande une approche par couches en quatre étapes comme meilleure façon de protéger votre véhicule.

« Les techniques employées par les criminels évoluent constamment et deviennent de plus en plus sophistiquées », a déclaré Bryan Gast, vice-président des services d'enquête, Équité Association. L'adoption d'une approche par couches est la meilleure façon pour les Canadiens de se protéger, de protéger leur famille et de protéger leur véhicule. Quand il s'agit de vol d'automobile, la meilleure tactique est une bonne défense. »

Visitez le site Web d'Équité Association pour lire le Rapport sur les tendances de 2022 en matière de vol de véhicules et savoir comment appliquer l'approche par couches pour protéger votre véhicule.

À propos d'Équité Association

Équité Association est un organisme national à but non lucratif qui soutient les assureurs habitation, automobile et entreprise du Canada. Équité combat le crime d'assurance qui exploite les Canadiens vulnérables grâce à des analyses avancées, à la promotion de pratiques exemplaires en matière de renseignement et à des enquêtes coordonnées. En offrant à ses membres un service amélioré et des analyses sur la fraude pour la récupération de véhicules, de biens et de marchandises volés, Équité collabore avec les forces de l'ordre, ses partenaires et les organisations de l'industrie afin de protéger les Canadiens contre l'exploitation.



Pour en savoir plus sur Équité Association, visitez le site https://www.equiteassociation.com/.

SOURCE Équité Association

6 juin 2023 à 10:18

Communiqué envoyé leet diffusé par :