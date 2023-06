Shippeo dévoile Transportation Process Automationtm, l'avenir de la visibilité des transports, pour renforcer la résilience de la supply chain





Shippeo, un leader mondial de la visibilité du transport multimodal, a dévoilé aujourd'hui Transportation Process Automationtm (TPAtm), une innovation destinée à révolutionner l'automatisation dans la gestion de la Supply Chain, lors de la conférence Gartner Supply Chain Symposium/Xpotm 2023 à Barcelone, en Espagne. Basée sur les données de visibilité en temps réel de haute qualité de Shippeo, cette innovation révolutionnaire ouvre de nouvelles perspectives pour anticiper et atténuer les risques, collaborer entre les équipes et automatiser les processus de transport de bout en bout de la supply chain, ce qui entraîne des niveaux plus élevés de performances, de résilience et de satisfaction client. Les solutions alimentées par TPAtm seront proposées en collaboration avec les partenaires de lancement Google, e2open, Snowflake, société de Data cloud, IBM Consulting et 4flow, sur tous les modes de transport et dans toutes les régions géographiques.

"Pour que les supply chains prospèrent et soient résilientes dans un monde de plus en plus complexe, volatile et incertain, les transports doivent être plus agiles que jamais", déclare le Dr Anand Medepalli, Directeur des Produits chez Shippeo. "Être plus agile signifie disposer des bonnes informations au bon moment pour prendre des décisions. Cependant, ces informations ne sont pas toujours disponibles ou sont cloisonnées dans d'autres parties de l'entreprise. TPAtm comble ces cloisonnements de données et orchestre les processus de transport depuis la planification jusqu'aux paiements. Basé sur les données de visibilité de haute qualité Shippeo, TPAtm fournit aux organisations de la supply chain un cadre pour réduire la latence, optimiser les actions, permettre aux utilisateurs d'agir en fonction des informations et de prendre des décisions avec une agilité sans précédent".

Le Groupe Renault à l'avant garde de la révolution TPAtm

La nouvelle et révolutionnaire Tour de Contrôle Supply Chain développée par le leader mondial de l'automobile, Renault Group, pour gérer sa logistique entrante sur ses 35 sites à travers le monde, est un exemple de la manière dont les données de visibilité en temps réel de Shippeo permettent de créer de nouvelles façons d'anticiper et de réduire les risques sur une plateforme collaborative. Le Groupe Renault s'est associé à Shippeo et à Google Cloud pour construire cette innovation de pointe.

"Notre Tour de Contrôle Supply Chain, s'appuyant sur la technologie d'IA de Google Cloud et alimentée par les données de visibilité de Shippeo, nous aide à être plus efficaces, rentables et à fournir des niveaux de service plus cohérents à nos clients", déclare Jean-François Salles, VP Supply Chain de Renault Group. "Prenons un scénario typique de perturbation, par exemple, où une usine attend la livraison de pièces, mais le transport est retardé. Auparavant, une livraison tardive signifiait des créneaux de livraison manqués, des temps d'attente élevés, des pénalités, des clients mécontents, voire l'arrêt d'une ligne de production. Maintenant, notre tour de contrôle supply chain aide nos responsables de production à éviter tout cela grâce à des prévisions opportunes et à des recommandations "juste à temps" pour atténuer de telles perturbations."

La Tour de Contrôle Supply Chain de Renault Group atténue la perturbation en deux étapes. Tout d'abord, pour toutes les pièces qui sont en cours de transport, le système génère des alertes si leur heure d'arrivée estimée est prévue après la date et l'heure de pénurie de pièces dans l'usine. Ensuite, la plateforme utilise une IA avancée et une intelligence d'orchestration pour recommander les prochaines meilleures actions, avec des données de coûts estimées pour aider les utilisateurs à prendre la meilleure décision pour maintenir le bon fonctionnement des lignes de production.

"Cela réduit considérablement les niveaux de stress pour notre personnel et élimine l'anxiété liée à la prise d'une mauvaise décision", poursuit Jean-François Salles. "Nous avons également réduit de 50% les expéditions express, les arrêts de ligne et les véhicules non finis depuis la mise en place de la Tour de Contrôle Supply Chain."

Louisa Loran, Director of Global Strategic Industries, Transportation, Logistics and Supply Chain, chez Google Cloud, voit le potentiel de combiner la puissance du cloud et de l'IA pour apporter de l'efficacité aux chaînes d'approvisionnement mondiales. "Nous regardons les supply chains à travers le prisme des données, et rassembler les silos de données sur une plateforme basée sur le cloud est la première étape pour aider les sociétés à augmenter leur visibilité et à supprimer les processus manuels", déclare Louisa Loran. "Ce qui est si inspirant dans notre collaboration avec Shippeo, c'est leur ouverture à la collaboration, leur respect de la neutralité et leur volonté de façonner ensemble des solutions. Cette attitude est importante dans leurs ambitions d'aider les grandes entreprises à automatiser les processus de transport non seulement au sein des organisations, mais également avec les partenaires commerciaux de l'ensemble de l'écosystème de la supply chain."

Des données de visibilité de transport de haute qualité

Pierre Khoury, directeur général et cofondateur de Shippeo, considère que TPAtm est la prochaine révolution dans la gestion de la supply chain. "L'avenir est passionnant, ce n'est que le début et les possibilités sont infinies. C'est notre vision, et elle n'est possible qu'avec une base de données de visibilité fiable, complète et de haute qualité, qui reste notre point de référence. Depuis la création de Shippeo, nous aidons les entreprises à tirer davantage de valeur de la visibilité du transport. Aujourd'hui, avec TPAtm, nous visons à accélérer leur transition vers des supply chains résilientes."

La solution TPAtm s'appuie sur les capacités existantes de machine learning et d'automatisation des workflows de Shippeo, qui permettent une communication proactive avec les transporteurs et les clients, la résolution des retards et l'accélération de la préfacturation. "Nous avons introduit récemment la gestion des workflows, l'automatisation et des fonctionnalités de collaboration avancées dans notre plateforme", poursuit Anand Medepalli, "et dans les prochaines versions, nos clients pourront bénéficier de capacités d'automatisation accrues sur notre plateforme."

Shippeo continue d'être reconnu par les analystes et les clients

Shippeo a récemment été reconnu dans le Magic Quadranttm de Gartner® pour les plateformes de visibilité du transport en temps réel. La société a également un taux de recommandation de 95 % sur Gartner Peer Insightstm, recevant la meilleure note globale de 4,8/5*. "Nous sommes ravis d'un tel niveau de reconnaissance de la part de nos clients. Ceci nous confortent dans le fait que nous offrons la meilleure valeur et une innovation significative", déclare Pierre Khoury, ajoutant : "TPAtm est une grande innovation et nous invitons nos clients et les organisations de la supply chain à nous rejoindre sur le chemin de l'Automatisation des Processus de Transporttm, comme l'a déjà fait le Groupe Renault et d'autres."

Partenaires de lancement de TPAtm

TPAtm anime l'écosystème de la supply chain et, pour cette raison, Shippeo s'est associé à des partenaires de lancement tels que Google Cloud, e2open, Snowflake, IBM Consulting et 4flow pour proposer des solutions conjointes alimentées par TPAtm.

Google Cloud

Google Cloud accélère la capacité de chaque organisation à transformer numériquement son activité. Nous fournissons des solutions d'entreprise qui s'appuient sur la technologie de pointe de Google, le tout sur le cloud le plus propre de l'industrie. Dans plus de 200 pays et territoires, des clients se tournent vers Google Cloud en tant que partenaire de confiance pour favoriser leur croissance et résoudre leurs problèmes professionnels les plus critiques.

4flow

4flow est un fournisseur mondial de premier plan de conseils en supply chain, de logiciels et de services logistiques 4PL. Leurs solutions de bout en bout aident les clients à optimiser leurs supply chains pour se préparer à l'avenir. Kai Althoff, Directeur Général : "Depuis de nombreuses années, nous sommes fortement motivés par la vision d'une plus grande agilité dans les supply chains étendues et les réseaux de transport. Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat avec Shippeo pour mettre TPAtm sur le marché. Cette initiative permettra d'améliorer considérablement la productivité des chaînes de valeur."

e2open

La plateforme e2open pour la supply chain aide les plus grandes entreprises du monde à transformer la manière dont elles fabriquent, déplacent et vendent des biens et des services. Ils proposent une plateforme intégrée et unique pour aider les entreprises à gérer leur supply chain étendue de bout en bout et à réagir rapidement aux défis en temps réel. Pawan Joshi, Executive Vice President, Product Management & Strategy déclare : "La visibilité du transport est un élément essentiel pour déterminer comment les opérations à l'origine et à destination doivent être « optimisées ». L'accent mis par Shippeo sur la qualité des données et sur un réseau de transporteurs en croissance rapide est fondamental pour des innovations telles que TPAtm, et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration approfondie avec Shippeo pour apporter des innovations révolutionnaires à nos clients."

Snowflake

Snowflake permet aux entreprises de mobiliser leurs données grâce à la Data Cloud de Snowflake. Les clients utilisent la Data Cloud pour unifier les données cloisonnées, explorer et partager des données en toute sécurité et exécuter diverses tâches analytiques. Snowflake a récemment lancé sa Manufacturing Data Cloud, permettant aux organisations de construire une base de données pour leur activité, améliorer les performances de la supply chain et alimenter les initiatives de production intelligente dans le monde industriel numérique d'aujourd'hui. Tim Long, Global Head of Manufacturing chez Snowflake explique : "Ayant récemment lancé notre Manufacturing Data Cloud, qui vise à améliorer les performances de la supply chain et à alimenter la production intelligente, nous voyons une des perspectives significantes dans une meilleure exploitation des données de visibilité pour améliorer les processus de la supply chain. Des données de haute qualité, fournies au bon moment et à un rythme adéquat, sont essentielles à la vision ambitieuse de Shippeo pour TPAtm. La Manufacturing Data Cloud de Snowflake aidera Shippeo à concrétiser cette vision en offrant les performances, la flexibilité et la scalabilité nécessaires pour gérer leurs données en toute sécurité dans l'écosystème de la supply chain."

IBM Consulting

IBM Consulting aide les entreprises à tout transformer, de la stratégie commerciale à la technologie et aux opérations, en passant par la conception de l'expérience.Cela inclut la mise en place de supply chains résilientes et durables qui préparent votre entreprise à l'avenir, en créant une plus grande transparence et en améliorant les expériences des employés et des clients. Les consultants en supply chain d'IBM proposent leur expertise en technologie, domaine et industrie pour aider les clients à construire des supply chains résilientes, agiles et durables pour l'avenir.

Hermann Adjou, Executive Partner in charge of the Supply Chain & Operations Practice en France, déclare : "IBM Consulting est à la pointe des informations basées sur les données, de l'automatisation des processus et des workflows intelligents comme leviers clés pour construire une supply chain agile et résiliente. Nous sommes ravis de collaborer avec Shippeo pour mettre leurs capacités à l'échelle de nos clients, en les aidant à réaliser des gains d'efficacité et à transformer leur façon de travailler."

Découvrez TPAtm lors du Gartner Supply Chain Symposium/Xpotm 2023

Rejoignez-nous le 6 juin lors de la conférence Symposium/Xpotm Supply Chain 2023 organisé par Gartner 2023 à Barcelone, en Espagne, pour écouter Quynh-Nhu Neve, Supply Chain General Manager of Process Engineering for Parts Logistics au sein de Renault Group, ainsi qu' Anand Medepalli, directeur des produits chez Shippeo, parler de l'innovation TPAtm et de la tour de contrôle supply chain basée sur la visibilité innovante de Renault.

À propos de 4flow

4flow est un fournisseur mondial de premier plan de conseils en supply chain, de logiciels et de services de logistique (4PL). 4flow consulting offre des services de conseil en gestion, de développement de concepts et de soutien à la mise en oeuvre pour la logistique et la gestion de la supply chain. 4flow software développe des logiciels de pointe pour l'optimisation des réseaux de supply chain et de transport. En tant que 4PL neutre, 4flow management gère la planification, l'optimisation et l'exploitation continue des réseaux supply chain de ses clients. 4flow research développe des innovations pratiques et mène des recherches sur la supply chain pour l'industrie. En savoir plus sur www.4flow.com ou sur LinkedIn.

À propos de e2open

E2open est la plateforme logicielle de supply chain connectée qui permet aux plus grandes entreprises du monde de transformer la façon dont elles produisent, transportent et vendent des biens et des services. Avec la plateforme mondiale cloud la plus large spécialement conçue pour les chaînes d'approvisionnement modernes, e2open connecte plus de 420 000 partenaires de production, de logistique, de distribution en tant que réseau multi-entreprises, suivant plus de 14 milliards de transactions chaque année. Notre plateforme SaaS anticipe les perturbations et les opportunités pour aider les entreprises à améliorer leur efficacité, réduire les déchets et fonctionner de manière durable. Moving as onetm. En savoir plus : www.e2open.com.

E2open et "Moving as one" sont des marques déposées d'E2open, LLC. Toutes les autres marques commerciales, marques déposées et marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

À propos d'IBM Consulting

IBM Consulting est le catalyseur de la transformation des entreprises. Forte d'une expertise sectorielle approfondie couvrant la stratégie, la conception de l'expérience, la technologie et les opérations, nous sommes devenus le partenaire de confiance de plus de 3 000 des entreprises les plus innovantes et les plus performantes au monde. Nos 160 000 consultants adoptent une manière de travailler ouverte, rassemblant un ensemble diversifié de voix, d'expériences et de technologies telles que le cloud hybride et l'intelligence artificielle pour accélérer la transformation des entreprises. Soutenus par IBM Garage, notre méthode de co-création éprouvée, nous apportons rapidité et échelle à l'innovation grâce à un écosystème durable de leaders technologiques pour proposer des solutions aux défis les plus complexes du monde. Nous collaborons étroitement, nous laissons libre cours à notre créativité et nous appliquons des innovations révolutionnaires qui stimulent le changement durable et réinventent la façon dont les affaires sont menées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur IBM.com/consulting.

A propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d'une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d'électrification, Renault Group s'appuie sur la complémentarité de ses 4 marques -Renault ? Dacia ?Alpine et Mobilize ? et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 111 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d'Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d'une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l'ambition d'atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici à 2040.

A propos de Shippeo

Shippeo, leader mondial de la visibilité du transport multimodal en temps réel, aide les principaux expéditeurs et prestataires de services logistiques à exploiter des chaînes d'approvisionnement plus collaboratives, automatisées, durables, rentables et centrées sur le client. Pour ce faire, la société offre une visibilité opérationnelle en temps réel extrêmement précise et une orchestration parfaite des flux de travail. Leur réseau de visibilité multimodale s'intègre à plus de 1000 systèmes TMS, télématiques et ELD, ce qui permet à la plateforme de Shippeo de fournir un accès instantané au suivi des expéditions en temps réel pour tous les modes de transport, et ce, sur un portail unique offrant une expérience utilisateur intuitive. Un algorithme d'apprentissage automatique exclusif et à la pointe de l'industrie offre une précision inégalée des ETA, ce qui permet aux entreprises de la chaîne d'approvisionnement d'anticiper immédiatement les problèmes, d'alerter les clients de manière proactive, de gérer efficacement les exceptions grâce à des flux de travail collaboratifs, et de mesurer avec précision les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre générées par les activités de transport de la chaîne d'approvisionnement. Des centaines de clients, dont des marques mondiales comme Coca-Cola HBC, Carrefour, le Groupe Renault, Schneider Electric, Total, Faurecia, Saint-Gobain et Eckes Granini, font confiance à Shippeo pour suivre plus de 32 millions d'expéditions par an dans 110 pays.

À propos du Gartner Supply Chain Symposium/Xpo

Le Symposium/Xpo de la Supply Chain de Gartner offre des informations, des stratégies et des référentiels incontournables aux dirigeants et leaders supply chain de viser haut et avoir un réel impact au sein de leurs organisations. Rejoignez une communauté mondiale de CSCOs et de dirigeants supply chain en 2023. Pour plus d'informations, visitez : https://www.gartner.com/en/conferences/emea/supply-chain-spain

