Prévenir les effets du changement climatique : EliTerra®, une plateforme technologique dédiée aux biosolutions réduisant les besoins en eau des grandes cultures





Elicit Plant annonce l'accélération de ses développements scientifiques et de sa feuille de route de produit en présentant la seule et unique plateforme technologique qui propose des biosolutions aidant à prévenir les risques climatiques pour les grandes cultures en réduisant jusqu'à 20 % leur consommation d'eau.

À l'occasion de sa participation au ChangeNOW Summit, l'événement des solutions pour la planète qui se déroule du 25 au 27 mai 2023 à Paris, Elicit Plant dévoile EliTerra®, sa plateforme technologique et ses produits associés qui permettent aux cultures de s'adapter au climat changement, en particulier à la sécheresse. Il s'agit d'une première mondiale qui va accélérer la commercialisation de nouvelles BioSolutions Elicit Plant avec un profil environnemental positif, après le succès de son premier produit, BEST-a, qui permet au maïs de consommer jusqu'à 20 % moins d'eau.

« Ce type de solution est particulièrement attendu par le secteur agricole au niveau mondial, dans le contexte du changement climatique », ajoute Francesc Llaurado de Lainco Agro, agronome expert du bassin méditerranéen. « En tant qu'Espagnol, je suis particulièrement touché par ce qui se passe dans mon pays, mais c'est l'ensemble du secteur agricole mondial qui doit réfléchir à l'adaptation des pratiques à la transition agroécologique et à une meilleure préservation des ressources et des rendements agricoles avec l'adoption rapide de solutions innovantes pour contrer l'impact du changement climatique, notamment sur les grandes cultures. »

La plateforme technologique EliTerra® est issue des recherches d'Elicit Plant sur les phytostérols, qui ont montré que ces stérols végétaux sont indispensables à la résistance au stress des cultures en lignes (maïs, blé, soja, etc.). Le processus de découverte et de validation par les laboratoires d'Elicit Plant et ses partenaires scientifiques a permis d'identifier de nouvelles formulations composées de différents phytostérols pour lutter spécifiquement et efficacement contre l'impact du changement climatique sur plusieurs grandes cultures. La feuille de route produit qui en résultera sera annoncée dans les différents pays ciblés en Europe, au Brésil et en Amérique du Nord, où des demandes d'autorisation de mise sur le marché sont en cours.

Benoit Poinssot, enseignant-chercheur à l'UMR Agroécologie (INRAE, Université de Bourgogne, Institut Agro Dijon), explique : « Il n'y a pas un, mais plusieurs phytostérols. Dans la nature, il en existe plus de 200, chacun étant spécifique au stress et à l'espèce. Les phytostérols ne sont donc pas une solution générique universelle et leur niveau de performance sur les cultures dépend de leur diversité, mais aussi de leur association et bien sûr de la formulation. La plateforme EliTerra® offre donc un potentiel de développement produit très important. »

Ces solutions naturelles et durables s'inscrivent dans la dynamique visant à aider l'agriculture à relever le défi de nourrir la population mondiale malgré les effets du changement climatique.

Philippe Merle, Directeur du Pôle Agriculture de la coopérative Océalia (Nouvelle-Aquitaine), précise que « l'impact du changement climatique sur les grandes cultures est très fortement perçu par nos adhérents et la bonne performance de BEST-a Maize a favorisé une adoption très rapide sur notre territoire avec plus de 30 % de nos surfaces traitées contre le stress hydrique avec ce produit dès la deuxième année. En 2023, nous testons deux nouveaux prototypes de la Plateforme EliTerra® sur le blé, l'orge et le soja, avec l'objectif de les commercialiser la saison prochaine, et nous avons de grandes ambitions pour ces nouveaux produits. »

Que sont les phytostérols ?

Les phytostérols sont des lipides végétaux. Alors que les animaux ne synthétisent qu'un seul cholestérol, les plantes en produisent un grand nombre, qui sont également des composants de membranes cellulaires. Ces molécules font partie du métabolisme primaire des organismes vivants et sont donc essentielles à leur survie. Leur présence dans les membranes joue un rôle central dans la régulation de leur fluidité et donc de leur perméabilité. C'est par ces mécanismes que les molécules « signal » véhiculent des informations pour une stimulation de la croissance de la plante et/ou une réponse adaptée des plantes aux changements des conditions environnementales.

À propos d'Elicit Plant :

Elicit Plant est une entreprise d'agrobiotech dont l'ambition est de devenir le champion de la transition écologique pour l'agriculture et de répondre aux enjeux mondiaux de l'impact du changement climatique sur les cultures en lignes. EliTerra®, technologie propriétaire d'Elicit Plant, repose sur l'apport exogène de phytostérols, un ensemble de molécules d'origine végétale, qui augmente la résistance des plantes au stress en sollicitant leurs défenses naturelles. Des essais en champs à grande échelle, avec plus de 500 essais sur 3 continents, ont démontré que les biosolutions de la Plateforme Eliterra® sont les seules offrant aux agriculteurs un retour sur investissement régulier et suffisant pour une utilisation en grandes cultures, avec un gain de rendement moyen de 12 %. En 2022, Elicit Plant a commencé à commercialiser sa gamme de produits BEST-a en France, notamment pour les cultures de maïs, et a obtenu des autorisations de mise sur le marché pour l'Ukraine, le Brésil et l'Europe. Pour plus d'informations : www.elicit-plant.com

1 juin 2023 à 06:40

