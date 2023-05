EuroPCR 2023 | Résultats à 6 mois de l'étude SMART : contrôle satisfaisant de la pression artérielle obtenu avec une charge médicamenteuse réduite





PARIS, 20 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le 17 mai 2023, les résultats à six mois de l'étude SMART (Sympathetic Mapping/Ablation Renal nerves for Treatment of hypertension Trial ; NCT02761811) ont été publiés lors de la conférence Late Breaking Clinical Trial, faisant état de découvertes révolutionnaires dans le domaine de l'hypertension. Avec le professeur Huo Yong comme investigateur principal et SyMap Medical (Suzhou) Ltd. comme sponsor, l'essai clinique enregistré a étudié l'efficacité du système innovant SyMapCath®/SymPioneer®, qui traite l'hypertension par cartographie des nerfs rénaux/dénervation sélective (msRDN).

Comparativement aux essais terminés et en cours sur la dénervation rénale, l'étude SMART a répondu de manière inédite à deux questions cliniques majeures sur la dénervation rénale par le biais d'un essai contrôlé randomisé : les résultats du suivi à six mois montrent un contrôle satisfaisant de la pression artérielle (pression artérielle systolique au cabinet ?140 mmHg) chez 95 % des patients du groupe msRDN, avec une consommation de médicaments antihypertenseurs significativement inférieure à celle du groupe témoin. Cela démontre que la msRDN peut contrôler efficacement la tension artérielle tout en réduisant considérablement la dose de médicaments antihypertenseurs.

Une nouvelle technologie : cartographie des nerfs rénaux et dénervation sélective

Dans l'étude SMART, les patients du groupe msRDN présentent en moyenne huit sites cartographiés sur l'artère rénale unilatérale, dont près de 50 % sont des « points critiques » nécessitant une ablation (4 sites sur chaque artère) et 39,4 % des points critiques nécessitent une seconde ablation (1,5 site sur chaque artère). La cartographie de rétroaction post-ablation garantit une dénervation sympathique rénale efficace en indiquant la nécessité d'une seconde ablation pour chaque site. Par rapport aux systèmes RDN sans cartographie ni rétroaction, l'approche innovante « cartographie des nerfs rénaux et dénervation sélective » améliore considérablement la rétroaction peropératoire, ce qui permet d'éviter les complications causées par les ablations à l'aveugle et d'éliminer l'incertitude quant au résultat de l'opération.

Un nouveau critère d'évaluation : un contrôle efficace de la tension artérielle et un changement significatif de l'indice médicamenteux composite prouvent le bénéfice majeur de la msRDN

Au cours des 6 mois de suivi avec un régime médicamenteux strict, le groupe msRDN a démontré un contrôle efficace de la pression artérielle. La pression artérielle au cabinet pendant 6 mois et la pression artérielle ambulatoire sur 24 heures ont baissé de manière significative par rapport aux valeurs initiales, réduisant la pression artérielle diastolique globale de 25 mmHg, la pression artérielle diastolique ambulatoire de 12 mmHg, la pression artérielle systolique dynamique sur 24 heures de 10,8 mmHg, et la pression artérielle diastolique dynamique sur 24 heures de 6,3 mmHg. Le taux de contrôle de la pression artérielle systolique globale du groupe msRDN était de 95 %, avec une charge médicamenteuse considérablement réduite par rapport au groupe témoin.

Ce résultat prouve de manière évidente que les patients du groupe msRDN parviennent à un contrôle satisfaisant de la pression artérielle avec une dose nettement plus faible de médicaments antihypertenseurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2080970/SyMap_Medical.jpg

19 mai 2023 à 22:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :