Semaine nationale des services préhospitaliers d'urgence - Mettre en lumière les héros méconnus de Montréal et Laval!





MONTRÉAL, le 19 mai 2023 /CNW/ - Le dimanche 21 mai marquera le début de la Semaine nationale des services préhospitaliers d'urgence, une semaine dédiée à honorer et reconnaître les paramédics et les acteurs de la chaîne préhospitalière d'urgence.

Se dévouer chaque jour pour sauver des vies

« Les paramédics, les répartitrices et les répartiteurs médicaux d'urgence dédient leur quotidien à porter secours à la population. Elles et ils effectuent un travail essentiel pour la population, de même que les préposés à la mise en service et le personnel de logistique. En tant qu'organisation, nous sommes heureux de faire rayonner les talents variés qui sont au coeur de notre mission : sauver des vies », affirme monsieur François Charpentier, président-directeur général de la Corporation d'urgences-santé.

Appel à la population et aux médias

Au cours de cette semaine, Urgences-santé mettra de l'avant le travail de ces professionnels afin d'encourager une plus grande compréhension et reconnaissance de leur rôle dans notre société. Les médias et le grand public sont invités à se joindre à la Corporation et à participer activement à la Semaine nationale des services préhospitaliers d'urgence. Ensemble, nous pouvons montrer notre gratitude envers les personnes qui répondent avec diligence et compassion aux appels d'urgence.

Monsieur Charpentier conclut en exprimant son profond respect à l'égard de tous les employés de la Corporation : « En cette Semaine nationale des services préhospitaliers d'urgence, Urgences-santé tient à remercier tout son personnel pour leur travail exceptionnel et leur dévouement envers la santé et le bien-être de notre communauté. Nous sommes fiers de leur contribution essentielle à notre société et nous sommes honorés de célébrer leur professionnalisme et leur engagement ».

À propos de la Corporation d'urgences-santé

La Corporation d'urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière du Québec et relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle emploie près de 1?700 personnes, dont plus de 1100 paramédics et près de 100 répartitrices et répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent la population de Montréal et de Laval (2,5 millions de personnes).

Plusieurs équipes de paramédics sont disponibles pour accorder des entrevues aux médias.

Paramédics en soins primaires;

Paramédics en soins avancés;

Équipes spécialisées (Groupe d'intervention médicale tactique, unité de soutien opérationnel, paramédics à l'aéroport YUL et dans le métro);

Superviseurs;

Porte-parole corporatifs.

19 mai 2023 à 11:42

