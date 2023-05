Journée historique pour les Québécois en perte d'autonomie - Un investissement majeur pour les services d'aide à domicile





QUÉBEC, le 19 mai 2023 /CNW/ - La ministre responsable aux Aînés et ministre déléguée à la Santé, Madame Sonia Bélanger, annonce formellement un investissement majeur de 15 millions de dollars dans le Programme d'exonération financière pour les services d'aide à domicile (PEFSAD). Cet investissement était une importante revendication des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) et aura un impact direct sur l'accessibilité au soutien à domicile pour les aînés et les personnes en perte d'autonomie de partout au Québec.

Concrètement, cela signifie que les usagers des EÉSAD profitant de l'aide variable du PEFSAD bénéficieront d'une réduction supplémentaire allant jusqu'à 4,40 $ pour chaque heure de services consommée. « C'est enfin un grand pas dans la bonne direction », déclare M. Martin-Charles St-Pierre, Président du Réseau de coopération des EÉSAD. « Cela aura pour effet de contribuer à l'amélioration du quotidien de personnes qui font le choix de rester dans leur domicile le plus longtemps possible; ce qui est souhaité par tous », affirme-t-il également.

« L'impact sur nos usagers sera majeur », déclare M. J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD. « Aujourd'hui, après 25 ans de sensibilisation et de représentation, nous saluons cette décision de la ministre responsable aux Aînés et ministre déléguée à la Santé, Madame Sonia Bélanger. Ces 15 millions aideront les usagers dans l'accès aux services, particulièrement les aînés à faibles revenus », ajoute-t-il.

L'annonce a été effectuée en marge des Journées nationales du Réseau qui se tiennent actuellement à Québec. Elles se veulent un lieu d'échange, de concertation et de coopération pour ces coopératives et organismes à but non lucratif qui oeuvrent dans le quotidien, à l'autonomisation et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes en perte d'autonomie du Québec.

Le Réseau de coopération des EÉSAD poursuivra sa collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux afin de réaliser le nécessaire virage vers le soutien à domicile.

Pour la communauté, par la communauté

Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à 100?000 personnes, dont près d'un million d'heures de services d'assistance personnelle et 6 millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont 9000 aides à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

