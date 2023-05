HIGHGATE PUBLIE SON PREMIER RAPPORT ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DE GOUVERNANCE (ESG)





Renforce l'engagement de la société à avoir un impact positif sur l'industrie de l'hôtellerie et la communauté mondiale à grande échelle

NEW YORK, 19 mai 2023 /PRNewswire/ -- Highgate a publié aujourd'hui son rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) qui comprend une analyse complète de ses performances réussies en matière de développement durable à ce jour, ainsi que ses stratégies pour réduire l'impact environnemental de ses hôtels. Il s'agirait de l'un des premiers rapports de ce type réalisés par une grande société de gestion hôtelière.

Highgate s'est fixé pour objectif de développer de nombreuses initiatives mises en évidence dans le rapport, notamment l'augmentation du nombre d'hôtels neutres en carbone, de systèmes solaires sur site, de projets de biodiversité, d'hôtels éco-certifiés par des tiers et d'installations de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le suivi et la communication des données relatives aux performances en matière de carbone, d'énergie, d'eau et de déchets constituent un autre élément essentiel du programme permettant de suivre et de partager les progrès de la société. En comparant 2021 à 2019, Highgate a réduit ses émissions totales de GES de 21,8 % et a diminué sa consommation d'énergie de plus de 170 000 mégawattheures (MWh).

« Nous partageons tous la responsabilité urgente de réduire notre impact sur le changement climatique, et cela est particulièrement vrai pour le secteur de l'hôtellerie », a déclaré Arash Azarbarzin, PDG de Highgate. « Highgate est très fier d'être un leader sur ce front en présentant cette analyse qui peut servir de feuille de route pour aider à conduire la gestion de l'hôtellerie vers un avenir net-zéro sans compromettre l'expérience du client. »

« Avec ce rapport, nous nous sommes efforcés d'exposer nos initiatives les plus réussies et de fournir une visibilité sur notre empreinte carbone complète, y compris les calculs initiaux des émissions pour l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement. Nous utiliserons ces données pour fixer des objectifs réalisables et mesurer nos progrès », a déclaré Marianne Balfe, vice-présidente de Highgate chargée du développement durable.

À titre d'exemple des normes et objectifs environnementaux ambitieux poursuivis par Highgate, le rapport souligne que l'Alohilani Resort est devenu le premier hôtel d'Hawaï à s'engager à obtenir la certification de neutralité carbone PAS 2060. Dans le cadre de cette initiative, l'hôtel s'est associé à l'Hawaii Legacy Reforestation Initiative pour reboiser plus de 1 200 acres d'arbres, ce qui constitue le premier projet d'élimination du carbone aux États-Unis à obtenir la certification Gold Standard.

En tant que membre de l'Association des acheteurs d'énergie propre (CEBA), Highgate est devenu la première entreprise hôtelière à signer les principes de l'immobilier commercial de la CEBA, qui soutient la décarbonisation des bâtiments commerciaux par l'optimisation énergétique et l'achat d'énergie renouvelable. En 2021, Highgate a réalisé un investissement à grande échelle dans des certificats d'énergie renouvelable (REC) certifiés Green-e qui ont permis à plus de 200 hôtels de son portefeuille d'être alimentés à 100 % par des énergies renouvelables. Highgate évalue également la faisabilité de l'énergie renouvelable sur site et effectue une analyse complète des possibilités d'énergie solaire et de stockage de batteries sur site dans l'ensemble de son portefeuille.

Highgate augmente également l'utilisation des technologies d'efficacité énergétique dans ses hôtels, tout en augmentant l'utilisation de l'énergie renouvelable. Dans le cadre de ses normes environnementales de marque, Highgate demande aux hôtels d'installer des thermostats intelligents dans les chambres, un éclairage 100 % LED et des hottes de cuisine intelligentes pour les établissements dotés de grandes cuisines. En 2021, environ 65 % de ses établissements utilisent déjà un éclairage à haute efficacité.

Le programme de développement durable de Highgate se concentre également sur l'amélioration de la gestion de l'eau, la prévention du gaspillage alimentaire, la réduction des déchets de décharge et le renforcement du recyclage, l'élimination des plastiques à usage unique, l'approvisionnement responsable, le soutien aux projets de biodiversité et la mise en oeuvre de pratiques de construction et de conception écologiques.

« Nous sommes très attentifs aux pratiques, aux partenaires et aux opportunités en matière de conception et de construction durables », a déclaré Paul McElroy, vice-président exécutif chargé de la conception et de la construction. « Nous recherchons activement les bons partenariats qui nous aideront non seulement à nous responsabiliser pour minimiser notre empreinte carbone, mais aussi à inspirer un effet d'entraînement "plus conscient" dans l'ensemble de la communauté de la conception et de la construction. »

Le rapport complet est disponible ici .

À propos de Highgate

Highgate est une société leader dans l'investissement immobilier et la gestion de l'hôtellerie avec plus de 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Highgate a 30 ans d'expérience en tant que gestionnaire d'investissement, partenaire opérationnel et développeur pour des sociétés de placement immobilier, des sociétés de capital-investissement, des fonds souverains, des particuliers fortunés et d'autres investisseurs institutionnels. Avec un accent particulier sur l'immobilier d'accueil, le portefeuille de Highgate comprend plus de 500 hôtels détenus et/ou gérés, comprenant plus de 80 000 chambres à travers les États-Unis, l'Europe, l'Amérique latine et les Caraïbes. Les capacités de Highgate s'étendent à d'autres secteurs de l'immobilier, notamment l'immobilier multifamilial, la location à court terme et l'immobilier de santé diversifié, ainsi qu'à des investissements dans des titres liés à l'immobilier, des plates-formes technologiques et des entreprises d'exploitation liées à l'hôtellerie. Highgate possède des bureaux à Londres, New York, Dallas, Miami, Seattle et Waikiki. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.highgate.com.

