Avis public - Santé Canada met le public en garde contre plusieurs produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé

OTTAWA, ON, le 18 mai 2023 /CNW/ - Santé Canada avise le public que les produits suivants peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des photos des produits et ce que vous devriez faire, consultez ces avis de sécurité en ligne :

Health Canada maintains lists of unauthorized health products that may pose serious health risks so that the public can easily identify those they may have purchased and take appropriate action. You are encouraged to check back regularly for updates.

Produits de santé non homologués vendus pour améliorer la performance sexuelle Produit Risques identifiés Entreprise Mesure prise Rush Hour Plus L'analyse du produit a révélé la présence de tadalafil Carrefour du Sexe 1735, boul. Curé-Labelle Laval (Québec) Produit saisi au point de vente au détail Produits de santé non homologués vendus pour éclaircir la peau et traiter des affections cutanées Activ Clobe Cream (Éclaircissement de la peau) Présence de propionate de clobétasol indiquée sur l'étiquette Alharameen Style & Decor Shop 255 28 Street SE, bureau 200 Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail BETACET-N Cream (Traitement des affections cutanées) Présence de dipropionate de bétamétasone et de néomycine indiquée sur l'étiquette Alharameen Style & Decor Shop 255 28 Street SE, bureau 200 Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Dermaglow Extra Whitening Cream (Éclaircissement de la peau) Présence de propionate de clobétasol indiquée sur l'étiquette Alharameen Style & Decor Shop 255 28 Street SE, bureau 200 Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Dermaglow Extra Whitening Face Cream (Éclaircissement de la peau) Présence de propionate de clobétasol indiquée sur l'étiquette Alharameen Style & Decor Shop 255 28 Street SE, bureau 200 Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Dermo Cream (Éclaircissement de la peau) Présence de propionate de clobétasol indiquée sur l'étiquette Alharameen Style & Decor Shop 255 28 Street SE, bureau 200 Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Crème éclaircissante pour le teint Globatin antiMarks (Éclaircissement de la peau) Présence de propionate de clobétasol indiquée sur l'étiquette Alharameen Style & Decor Shop 255 28 Street SE, bureau 200 Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Medvate Cream (Éclaircissement de la peau) Présence de valérate de bétaméthasone indiquée sur l'étiquette Alharameen Style & Decor Shop 255 28 Street SE, bureau 200 Calgary (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Betnovate-N 25 g (Traitement des affections cutanées) Présence de valérate de bétaméthasone et de néomycine indiquée sur l'étiquette Desi Mandi 1515 N Service Rd Burlington (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Betnovate-N 20 g (Traitement des affections cutanées) Présence de valérate de bétaméthasone et de néomycine indiquée sur l'étiquette Desi Mandi 1515 N Service Rd Burlington (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail LS BL Cream (Traitement des affections cutanées) Présence de kétoconazole et de propionate de clobétasol indiquée sur l'étiquette Bags Clothing and Beyond Rosthern (Saskatchewan) Produit retiré de la vente Suppléments d'entraînement non autorisés Insane Labz Psychotic - Fruit Punch Présence d'extrait de rauwolfia vomitoria (norme minimale de 90 % d'alpha-yohimbine) indiquée sur l'étiquette Gym Rat Supplements & Apparel 8761 84 St., unité 101 Fort Saskatchewan (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Insane Labz Psychotic - Cherry Bomb Présence d'extrait de rauwolfia vomitoria (norme minimale de 90 % d'alpha-yohimbine) indiquée sur l'étiquette Gym Rat Supplements & Apparel 8761 84 St., unité 101 Fort Saskatchewan (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail MYO-HGH Présence d'ibutamoren (MK-677) indiquée sur l'étiquette Gym Rat Supplements & Apparel 8761 84 St., unité 101 Fort Saskatchewan (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail MYO-RAD Présence de testolone (RAD-140) indiquée sur l'étiquette Gym Rat Supplements & Apparel 8761 84 St., unité 101 Fort Saskatchewan (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail MYO-YK Présence de myostine (YK-11) indiquée sur l'étiquette Gym Rat Supplements & Apparel 8761 84 St., unité 101 Fort Saskatchewan (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Nutrifitt Carnage Pre-Workout Présence de yohimbine et d'extrait de rauwolfia (rauwolfia vomitoria) indiquée sur l'étiquette Gym Rat Supplements & Apparel 8761 84 St., unité 101 Fort Saskatchewan (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Raw Burn Présence de yohimbine indiquée sur l'étiquette Gym Rat Supplements & Apparel 8761 84 St., unité 101 Fort Saskatchewan (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Yohimbine HCl Présence de yohimbine indiquée sur l'étiquette Gym Rat Supplements & Apparel 8761 84 St., unité 101 Fort Saskatchewan (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail MS Pro Burn Yohimbine HCL Présence de yohimbine indiquée sur l'étiquette Smash Supplements 124B 1st Street Brooks (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail NutriFitt Carnage Advanced High Stim Pre Workout Grape Candy Présence de yohimbine et de rauwolfia indiquée sur l'étiquette Smash Supplements 124B 1st Street Brooks (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail NutriFitt Symbiote High Stim Pre Workout White Out Présence de yohimbine et de rauwolfia indiquée sur l'étiquette Smash Supplements 124B 1st Street Brooks (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail NutriFitt Symbiote High Stim Pre Workout Dragon Gummy Présence de yohimbine et de rauwolfia indiquée sur l'étiquette Smash Supplements 124B 1st Street Brooks (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail NutriFitt Symbiote High Stim Pre Workout Maniacal Melon Présence de yohimbine et de rauwolfia indiquée sur l'étiquette Smash Supplements 124B 1st Street Brooks (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail

18 mai 2023 à 15:46

