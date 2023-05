FEELM présente la première solution à bobine céramique jetable





FEELM a dévoilé le 13 mai sa nouvelle solution de vapotage jetable, FEELM Max, à l'occasion de la Vaper Expo UK 2023 à Birmingham.

En tant que leader de la vapotech et marque phare de la société de technologie d'atomisation SMOORE, FEELM a dévoilé sa solution FEELM Max, qui bénéficie de trois avancées majeures : la technologie de chauffage avancée avec la bobine céramique S1, un système de commande de puissance constante et un design réfléchi.

Alors que les premiers produits dotés de la solution FEELM Max seront bientôt disponibles sur les marchés britannique et européen, la présentation a été suivie par les dirigeants de nombreuses entreprises clientes, notamment BAT, RELX International, Totally Wicked et KIWI.

La nouvelle solution fixe la barre à 800 bouffées pour 2 mL d'e-liquide

L'histoire de cette technologie a commencé avec la bobine à mèche en coton de première génération, qui a ensuite évolué vers la bobine à maillage coton avant de devenir aujourd'hui la 3e gén avec la bobine céramique, le FEELM Max étant la dernière manifestation de cette innovation.

Conçue pour apporter une expérience de vape supérieure, la bobine céramique S1 de FEELM bénéfice d'une technologie de pointe qui augmente le nombre de bouffées et établit au passage une nouvelle référence dans le secteur.

Grâce à un design sans coton et à l'utilisation optimisée de l'e-liquide, le FEELM Max booste de plus de 30 % le nombre de bouffées comparé aux solutions jetables à bobine en coton, fournissant ainsi 800 bouffées de plus et établissant une nouvelle référence avec 2 mL de liquide. Cette innovation permet aux produits utilisant la bobine céramique S1 de FEELM d'offrir un nombre accru de bouffées, tout en restant totalement conformes avec les réglementations locales.

En outre, la nouvelle bobine S1 réduit de 78 % la quantité d'impuretés liées au processus de chauffe, pour une haleine plus fraîche, sans arrière-goût désagréable. Il s'agit-là d'un véritable bond en avant pour garantir une expérience de vape légère et voluptueuse.

Avancées électroniques et conceptuelles

La solution FEELM Max utilise un système de gestion énergétique pour un vapotage stable et une consistance de vapeur supérieure à 95 %. Cette technologie améliore de 35 % la consistance des arômes.

Les produits FEELM Max disposent d'un réservoir d'e-liquide transparent dans un souci à la fois d'esthétique et de commodité. Fini le temps d'essayer de deviner combien il reste de liquide dans le réservoir. Le CMF Lab a peaufiné ce design à la suite de recherches spécialisées et a mis au point un modèle scientifique ergonomique.

Le tout premier programme de recyclage de bout en bout

FEELM a également lancé le premier programme de recyclage du secteur à couvrir l'intégralité de la chaîne, en collaboration avec RELX International au Royaume-Uni. Conscient du risque que les vapoteuses finissent dans des déchetteries, FEELM a pris ses responsabilités et déployé un programme qui permettra de mieux les recycler, minimisant ainsi l'impact environnemental.

La volonté de la société de rendre le recyclage plus accessible témoigne de son engagement en faveur de la durabilité environnementale. Alors que cette initiative suscite un intérêt croissant, elle pourrait servir de modèle pour d'autres industries désireuses de déployer des pratiques écologiques et d'engager leurs clients dans des efforts de durabilité.

Façonner un avenir durable et conforme au côté des partenaires

Le succès de FEELM ne vient pas uniquement de sa technologie innovante et de sa quête permanente d'excellence, mais aussi d'une solide collaboration avec ses clients et partenaires sectoriels.

Bing Du, CEO et fondateur de RELX International a déclaré lors de l'événement : « Grâce à la technologie pionnière de FEELM Max, et avec le soutien de notre partenariat légendaire avec FEELM, RELX International est en passe de révolutionner l'expérience de vapotage aux quatre coins du globe. »

Mattia Sparacino, CEO et fondateur de KIWI Vapor, le leader sur le marché italien, a présenté la marque et Liam Cagliarini, responsable pour le Royaume-Uni, a déclaré : « Nous prévoyons de collaborer avec FEELM sur cette nouvelle technologie, pour fournir une expérience de vapotage optimale à nos clients. »

Marcus Saxton, CEO de Totally Wicked, une marque de premier plan au Royaume-Uni, a ajouté : « La technologie innovante de FEELM a optimisé l'expérience utilisateur. En tant que partenaire de FEELM, Totally Wicked partage la responsabilité de la promotion de la durabilité dans le secteur de l'atomisation par l'entremise d'une participation active au système de recyclage. »

FEELM continuera d'élargir le champ des possibles dans les technologies de vapotage, tout en maintenant la durabilité et la conformité au coeur de toutes ses activités. La mission indéfectible de la société est de façonner un secteur de la vape plus responsable pour les générations à venir.

À propos de FEELM

En tant que marque technologique phare appartenant à SMOORE, FEELM est le principal fournisseur mondial de solutions de systèmes de vapotage en circuit fermé. Basé sur la technologie de chauffage de bobines en céramique, FEELM combine la technologie de reproduction des saveurs à une technologie électronique novatrice, pour une sensation inégalée et une expérience de vape haut de gamme.

À propos de SMOORE

Fondé en 2009, SMOORE est un chef de file mondial des solutions de technologie d'atomisation, couvrant les produits à risques réduits, les technologies d'atomisation médicales, pharmaceutiques et de beauté. Avec une recherche pluridisciplinaire dans le domaine de l'atomisation et un portefeuille diversifié de produits, SMOORE s'engage à devenir une plateforme sophistiquée avec l'ambition de rendre la vie meilleure.

Avec un investissement continu en R&D et une capacité de fabrication inégalée, SMOORE possède 14 centres de recherche technologique dans le monde et ses produits sont disponibles dans plus de 50 pays et régions. SMOORE a annoncé son introduction en bourse à Hong Kong le 10 juillet 2020.

