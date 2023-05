Un Objet de beauté : Mary Kay Inc. donne le coup d'envoi des festivités de son 60e anniversaire en rendant hommage aux stories de sa force de vente indépendante





Lancez les confettis et allumez les bougies roses : le 13 septembre prochain, la célèbre marque de produits de beauté Mary Kay fêtera son 60e anniversaire. Pour célébrer cet évènement, la marque demande aux conseillères de beauté indépendantes Mary Kay du monde entier de partager leurs stories Mary Kay sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaryKay60. La campagne « 60 ans de stories » se déroulera pendant toute l'année du soixantième anniversaire de l'entreprise et rendra hommage aux millions d'entrepreneurs qui soutiennent les idées de Mary Kay Ash en matière d'autonomisation des femmes, hier, aujourd'hui et toujours.

Pour lancer la campagne, la marque partage tout d'abord sa propre story : celle de sa célèbre fondatrice, Mary Kay Ash. L'histoire de Mary Kay Ash est racontée en détail dans un podcast spécial de 40 minutes, qui contient des stories inédites, des interviews et un aperçu de la légende de l'entreprise. À l'époque. Aujourd'hui. Toujours. La story de Mary Kay Ash est disponible à partir d'aujourd'hui, date d'anniversaire de Mary Kay Ash, et les fans peuvent l'écouter sur Spotify ou sur n'importe quel lecteur de podcasts.

En plus de l'émission spéciale audio, des vidéos mettant en scène plusieurs entrepreneurs de Mary Kay sont disponibles dès maintenant sur les canaux des réseaux sociaux officiels de Mary Kay et sur le site Web de Mary Kay. MaryKay.com. D'autres seront communiqués au cours de l'année.

« Le 60e anniversaire de Mary Kay suscite énormément d'enthousiasme », a déclaré Nathan Moore, président des ventes mondiales et du marketing chez Mary Kay. « Il s'agit d'une réussite commerciale remarquable qui témoigne de la solidité de notre marque. Mais au fond, il s'agit vraiment de rendre hommage à nos conseillères de beauté indépendantes. Sans leur passion, leur esprit d'entreprise et leur générosité, nous n'aurions pas tenu six mois, et encore moins 60 ans ! Dans le cadre de la campagne 60 ans de stories, nous rendons hommage à leurs parcours avant notre grande journée ».

Vous ne vous attendiez pas à ce que Mary Kay s'en arrête là, n'est-ce pas ? Les lumières de Broadway brillent également en rose : une vidéo très spéciale pour le 60e anniversaire de Mary Kay est actuellement diffusée sur Times Square, à New York, tous les quarts d'heure et ce, durant les prochaines semaines.

« Nous commençons tout juste les festivités de notre anniversaire », a ajouté M. Moore. « Notre fondatrice, Mary Kay Ash, était connue pour sa discrétion quant à son âge. Mais c'est un anniversaire qu'elle aurait fêté avec fierté. Nous pensons en faire de même ».

Mary Kay Ash, l'une des premières à avoir brisé le plafond de verre, a fondé l'entreprise de beauté de ses rêves en 1963 avec comme unique objectif : enrichir la vie des femmes. Ce rêve s'est transformé en une entreprise de plusieurs milliards de dollars comptant des millions de membres de la force de vente indépendante dans plus de 35 pays. En tant qu'entreprise de développement de l'entrepreneuriat, Mary Kay s'engage à aider les femmes à obtenir leur indépendance financière en passant par l'éducation, le mentorat, la défense des droits, la mise en réseau et l'innovation. Mary Kay se consacre à l'investissement dans les aspects scientifiques de la beauté et de produits de pointe en soins de la peau, cosmétiques de couleur, suppléments nutritionnels et parfums. Mary Kay croit en l'enrichissement des vies aujourd'hui pour un avenir durable, en s'associant à des organisations du monde entier orientées vers la promotion de l'excellence commerciale, le soutien à la recherche sur le cancer, la promotion de l'égalité des sexes, la protection des victimes de violence conjugale, l'embellissement de nos communautés et l'encouragement des enfants à poursuivre leurs rêves. En savoir plus sur le site Web marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn ou suivez-nous sur Twitter.

