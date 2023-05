Aide médicale à mourir MÉMO-Qc réclame la consolidation des services et soins de santé pour les personnes en situation de handicap





MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - Les personnes en situation de handicap représentées par Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) soulèvent des questions dont on doit tenir compte dans le débat entourant l'élargissement de l'aide médicale à mourir (AMM). MÉMO-QC participera à la Consultation sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie - handicap neuromoteur vendredi 12 mai. Nous y témoignerons de la réalité des personnes en situation de handicap, particulièrement les personnes ayant un handicap physique et celles qui ont une lésion à la moelle épinière. Nous y ferons entendre la principale préoccupation de cette clientèle aux prises avec de graves problèmes d'accès aux services et aux soins de santé. Comment le gouvernement compte-t-il consolider les services de soins à domicile dont dépendent notre clientèle?

Depuis que l'AMM a été rendu accessible, MÉMO-Qc reçoit des appels à l'aide de membres en détresse. Nous avons constaté que la décision de demander l'AMM vient du fait que les soins de santé et les services de soutien à domicile ne sont pas adéquats. Le problème en soi n'est pas le handicap. L'enjeu principal est de savoir qu'est-ce que l'État est prêt à assurer comme soins et services pour garantir le droit à la vie et éviter le recours à l'AMM par dépit.

MÉMO-Qc est d'avis qu'il faut respecter le choix de chaque personne en cette matière. Cependant, nous sommes préoccupés par la qualité de vie et la qualité des soins offerts à notre clientèle. Signalons que les personnes lésées médullaires ont des besoins spécifiques pour leur santé : curage intestinaux et élimination de l'urine ainsi que le matériel nécessaire à ces soins, plaies de pression, levés et couchés, ménage, douches, repas, tourner dans le lit la nuit, etc. Lorsque que leurs besoins ne sont pas satisfaits correctement, leur santé physique et mentale sont mises en péril, ce qui les amène à envisager le recours à l'AMM. L'automne dernier, nous avons sondé nos membres, ce qui nous a permis d'établir une corrélation entre le manque de soins à domicile adéquats et l'intention d'envisager de recourir à l'AMM.

MÉMO-Qc déplore cet angle mort de l'AMM et l'obstination récurrente du système de santé à négliger l'aide médicale à vivre que sont les soins et services à domicile de qualité et selon les besoins de chacun. Au regard de ces éléments, c'est-à-dire les soins inadéquats et la difficulté d'accès aux services de soutien à domicile, nous craignons que l'AMM ne devienne une voie rapide pour un système de santé en faillite qui ne répond pas aux besoins de ces personnes en situation de handicap. Dans ce contexte MÉMO-Qc se fait le chien de garde des droits des personnes en situation de handicap et particulièrement ceux des personnes lésées médullaires. Le choix de recourir a l'AMM ne devrait donc pas être pris par dépit.

Madame Marie-Blanche Rémillard, présidente du conseil d'administration de MÉMO-QC et monsieur Walter Zelaya, directeur général de MÉMO-Qc seront présents à la consultation.

À propos de Moelle épinière et motricité Québec

MÉMO-QC est un organisme à but non lucratif fondé en 1946 afin de favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. L'organisme intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Il vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.

SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

11 mai 2023 à 18:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :