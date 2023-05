Le professeur Andrew L. Hopkins est élu membre de la Royal Society





Docteur en philosophie, docteur en droit, membre de la Société royale d'Édimbourg, et fondateur et directeur général d'Exscientia PLC (Nasdaq : EXAI), le professeur Andrew Hopkins a été élu membre de la Royal Society, la plus ancienne et influente société scientifique au monde. Andrew est l'un des plus éminents chefs d'entreprise britanniques dans le domaine des sciences et des technologies. Sa société combine la recherche pharmaceutique aux avantages d'une technologie d'IA de pointe pour concevoir, découvrir et mettre au point de nouveaux médicaments de précision destinés à ceux qui en ont besoin.

Il rejoint près de 1 700 membres britanniques et étrangers de la Royal Society, parmi lesquels les plus illustres scientifiques et pionniers de l'ingénierie et des technologies provenant du Royaume-Uni, du Commonwealth et au-delà, dont quelque 85 lauréats du prix Nobel. Les membres britanniques et étrangers de la Royal Society sont élus à vie en reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles à la science.

Cette prestigieuse reconnaissance reflète la passion dont Andrew a fait preuve tout au long de son existence pour tirer parti du pouvoir des nouvelles technologies en vue de proposer des candidats médicaments de qualité supérieure et de les rendre accessibles aux patients. En 2006, il a publié l'un des premiers articles sur l'apprentissage automatique à grande échelle en matière de données pharmacologiques dans la revue Nature Biotechnology. En 2012, il a ensuite publié dans la revue Nature l'un des premiers articles démontrant que l'apprentissage automatique et les algorithmes génératifs pouvaient être utilisés pour mettre au point de nouvelles molécules têtes de série ciblant des objectifs précis. La même année, il a fondé Exscientia, une entreprise pionnière dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour concevoir de nouveaux candidats médicaments. Andrew dirige l'équipe qui a découvert les premiers médicaments conçus par IA à avoir fait l'objet d'essais cliniques sur les humains.

« Les scientifiques passionnés ont le pouvoir de changer le monde », déclare Andrew Hopkins. « Des techniques scientifiques exceptionnelles alliées à des technologies remarquables sont susceptibles de produire ces changements encore plus rapidement et de rendre les progrès scientifiques accessibles à tous. C'est un grand privilège pour moi de devenir membre de la Royal Society et d'accepter cet honneur au nom de la merveilleuse équipe avec qui je travaille chez Exscientia, composée de fantastiques professionnels qui collaborent chaque jour autour d'une vision consistant à transformer la vie de millions de personnes partout dans le monde. »

À titre de PDG d'Exscientia, l'une des entreprises de biotechnologie britanniques les plus importantes et à la croissance la plus rapide actuellement, le professeur Hopkins dirige une équipe mondiale de plus de 400 scientifiques et spécialistes des technologies basés au Royaume-Uni, en Autriche, aux États-Unis et au-delà. Exscientia a remporté le prix Galien USA 2022 dans la catégorie santé numérique, régulièrement considéré comme l'équivalent du prix Nobel de recherche biopharmaceutique, pour sa plateforme de bout en bout de médicaments de précision basés sur l'IA. Avant Exscientia, le Dr Hopkins occupait la chaire d'informatique pharmaceutique et de biologie translationnelle à l'université de Dundee. Il a également passé une dizaine d'années chez Pfizer, à la tête de groupes informatiques. Il est titulaire d'un doctorat en biophysique de l'université d'Oxford et d'une chaire honoraire à l'université de Dundee.

Le président de la Royal Society, Sir Adrian Smith, a affirmé : « Je suis ravi d'accueillir tous ces nouveaux membres. Ces individus ont repoussé les limites dans leurs domaines respectifs et ont eu une influence bénéfique sur le monde en général. Il s'agit de scientifiques et d'innovateurs d'avant-garde issus du monde entier et ayant dépassé toutes les attentes et transformé notre pensée. Les membres qui nous rejoignent cette année ont déjà accompli des choses incroyables et je ne doute pas un seul instant qu'ils poursuivront sur cette voie. J'ai hâte de les rencontrer et de suivre l'évolution de leurs travaux. »

À propos d'Exscientia

Exscientia est une société de médecine de précision optimisée par l'IA, qui s'engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d'oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le contexte clinique de petites molécules conçues grâce à l'IA. Notre portefeuille de projets internes s'appuie sur notre plateforme de médecine de précision en oncologie, alors que notre portefeuille de projets en partenariat élargit notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En tant que pionniers d'une nouvelle approche dans la création de médicaments, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent très vite devenir les meilleurs médicaments pour les patients.

Rendez-vous sur https://www.exscientia.ai ou suivez-nous sur Twitter @exscientiaAI.

Énoncés prospectifs d'Exscientia

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, notamment relatifs aux activités de recherche et développement, et aux candidats médicaments d'Exscientia. Toute déclaration décrivant les objectifs, plans, prévisions, projections financières ou autres, intentions ou convictions d'Exscientia constitue un énoncé prospectif et devrait être considérée comme comportant des risques. Ces énoncés sont soumis à un certain nombre de risques, incertitudes et hypothèses, notamment en ce qui concerne : le lancement, la portée et les avancées des études précliniques et essais cliniques en cours et prévus d'Exscientia et de ses partenaires ainsi que leurs ramifications en termes de coûts ; les évolutions cliniques, scientifiques, réglementaires et techniques ; le processus de découverte, de mise au point et de commercialisation de produits candidats sûrs et efficaces destinés à être utilisés comme agents thérapeutiques humains et d'autres facteurs. Compte tenu de ces risques et incertitudes, et d'autres risques et incertitudes décrits dans la section « Risk Factors » et d'autres sections du rapport annuel d'Exscientia sur formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 23 mars 2022 (numéro de dossier 001-40850), et d'autres dépôts réalisés périodiquement par Exscientia auprès de la SEC (disponibles sur https://www.sec.gov/), les événements et circonstances abordés dans ces énoncés prospectifs pourraient ne pas survenir, et les résultats réels d'Exscientia pourraient présenter un écart sensible et négatif par rapport aux résultats prévus ou sous-entendus par le présent communiqué. Bien que les énoncés prospectifs d'Exscientia reflètent le jugement en toute bonne foi de sa direction, ils ne sont basés que sur des faits et facteurs connus de la société au moment de la publication du présent communiqué de presse. Le lecteur est dès lors invité à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

