DUPIXENT® (dupilumab injectable) est maintenant approuvé au Canada pour le traitement des patients adultes et adolescents (12 ans et plus) atteints d'oesophagite à éosinophiles





* Il s'agit de la huitième indication de DUPIXENT® au Canada et de sa première en gastroentérologie.

MISSISSAUGA, ON, le 4 mai 2023 /CNW/ - sanofi-aventis Canada Inc. (Sanofi Canada) est heureuse d'annoncer que Santé Canada a émis un avis de conformité pour DUPIXENT® (dupilumab injectable) pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles (OE), chez l'adulte et l'adolescent âgé de 12 ans et plus, pesant au moins 40 kg.1.

L'OE est une maladie inflammatoire chronique évolutive qui altère l'oesophage et son fonctionnement.2

Dr Christopher Ma, M.D., FRCPC

Professeur adjoint de clinique au département de médecine

« En tant que premier traitement biologique approuvé pour la prise en charge de l'oesophagite à éosinophiles active, l'approbation de DUPIXENT® marque un moment décisif pour nos patients atteints d'oesophagite à éosinophiles au Canada. Avoir un traitement efficace qui non seulement réduit l'inflammation histologique, mais améliore également les symptômes en ciblant l'inflammation de type 2, révolutionne notre arsenal thérapeutique et améliorera la qualité de vie de nos patients. »

Dr Natacha Tardio, M.D., FRCPC

Professeure adjointe au département de médecine, co-directrice de la clinique multidisciplinaire d'OE, Division d'immunologie clinique et d'allergie, Centre universitaire de santé McGill.

« DUPIXENT® s'est avéré être une option de traitement importante pour la prise en charge des troubles atopiques, y compris l'asthme, la dermatite atopique et, récemment, l'oesophagite à éosinophiles (OE). En tant que première option de traitement biologique pour les adultes atteints d'OE, elle crée une occasion prometteuse d'améliorer considérablement la vie des patients atteints de cette affection chronique. »

James Guy

Chef de franchise en immunologie chez Sanofi Canada

« Chez Sanofi, nous nous engageons à répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients souffrant des effets débilitants des maladies inflammatoires de type 2, y compris l'OE. Cette approbation pour DUPIXENT® représente une avancée pour les adultes et les adolescents au Canada souffrant des symptômes chroniques et souvent invalidants de l'OE. »

La monographie de produit de DUPIXENT® comprend les données de l'essai de phase 3 LIBERTY-EoE-TREET, composé des parties A et B. Les parties A et B ont évalué DUPIXENT® à 300 mg par semaine (partie A n = 42; partie B n = 80) par rapport au placebo (partie A n = 39; partie B n = 79) pendant 24 semaines. Veuillez consulter la monographie de produit pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de DUPIXENT®

DUPIXENT® est un anticorps monoclonal entièrement humain qui inhibe la signalisation de l'interleukine-4 et de l'interleukine-13. DUPIXENT® n'est pas un médicament immunosuppresseur.

DUPIXENT® a été approuvé pour la première fois au Canada en 2017 pour le traitement des adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère. DUPIXENT® a depuis été approuvé pour le traitement des adolescents, des enfants et des nourrissons âgés de 6 mois et plus atteints de dermatite atopique modérée à sévère; des adultes atteints de rhinosinusite chronique avec polypose nasale (RSC-PN); des adultes, des adolescents et des enfants âgés de 6 ans et plus atteints d'asthme sévère; et maintenant des adultes et des adolescents âgés de 12 ans et plus, pesant au moins 40 kg, atteints d'oesophagite à éosinophiles (OE).

DUPIXENT® est développé conjointement par Sanofi et Regeneron en vertu d'un accord de collaboration mondial. Au Canada, DUPIXENT® est commercialisé conjointement par Sanofi Canada et Regeneron Canada.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de soins de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s'emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible ce qui semble impossible. Nous offrons des options de traitement qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l'ambition d'un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Au Canada, Sanofi emploie environ 2 000 personnes et, en 2020, nous avons investi plus de 145 millions de dollars en recherche et développement au Canada, créant des emplois, des affaires et des occasions partout au pays.

Pour de plus amples renseignements sur DUPIXENT®, veuillez consulter la monographie canadienne du produit. https://products.sanofi.ca/fr/dupixent-fr.pdf

DUPIXENT® et Sanofi sont des marques de commerce de Sanofi, utilisées sous licence par sanofi-aventis Canada Inc.







1 Monographie de DUPIXENT®, 1er mai 2023. 2 Fondation canadienne de la santé digestive. OEsophagite à éosinophiles. Disponible à l'adresse : https://cdhf.ca/fr/digestive-conditions/eosinophilic-esophagitis/ le 11 avril 2023.

