Des acteurs européens du spatial et des télécommunications signent un partenariat pour répondre à l'appel d'offres de la constellation IRIS2





Un groupe d'acteurs européens du spatial et des télécommunications ont formé un partenariat afin de répondre à l'appel d'offres de la Commission européenne relatif à la future constellation européenne de satellites IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). IRIS² vise à fournir aux gouvernements, aux entreprises et aux citoyens européens une nouvelle infrastructure de communication sécurisée et résiliente.

Le consortium ouvert à d'autres acteurs sera dirigé par Airbus Defence and Space, Eutelsat, Hispasat, SES et Thales Alenia Space. Le consortium s'appuiera également sur une équipe dite « Core Team » comprenant les entreprises suivantes : Deutsche Telekom, OHB, Orange, Hisdesat, Telespazio et Thales. Ensemble, ils souhaitent développer une constellation de satellites à la pointe de la technologie basée sur une architecture multi-orbite interopérable avec l'écosystème terrestre.

Ce partenariat vise à mettre en place une équipe européenne intégrée constituée d'entreprises de premier plan dans le domaine de l'espace et des télécommunications afin de bénéficier de leurs expertises et de leur capacités dans le domaine des solutions de communications sécurisées par satellite. Le consortium encouragera également les start-ups, les entreprises de taille intermédiaire et les PME à rejoindre le partenariat, afin de rendre le secteur spatial européen plus innovant et plus compétitif et de faire émerger de nouveaux modèles économiques.

Cette équipe intégrée vise à favoriser la collaboration entre tous les acteurs européens du secteur spatial sur l'ensemble de la chaîne de valeur en vue de contribuer à l'autonomie stratégique de l'UE grâce à la fourniture de services gouvernementaux souverains, sécurisés et résilients pour protéger les citoyens européens. L'équipe exploitera les synergies entre les infrastructures gouvernementales et commerciales. Les partenaires sont également bien placés pour fournir des services commerciaux destinés à réduire la fracture numérique dans les territoires européens, accroître le rayonnement et la compétitivité de l'Europe en tant que puissance spatiale et numérique sur le marché mondial.

IRIS² fournira des solutions de communication résilientes et sécurisées aux gouvernements afin de protéger les citoyens européens et proposera des services commerciaux au profit des secteurs économiques et des sociétés européennes. Il soutiendra également la politique de partenariat de l'UE en étendant son offre d'infrastructure à l'étranger. IRIS² est le nouveau programme spatial phare de l'UE pour une Europe numérique, résiliente et plus sûre.

2 mai 2023 à 05:05

