Mentech Innovation présente de nouvelles solutions de stockage d'énergie et des appareils d'extérieur à la Foire de Canton





DONGGUAN, Chine, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Mentech Innovation ( « Mentech » ou « la Société »), fabricant de nouveaux dispositifs de stockage d'énergie et d'appareils d'extérieur intelligents, a présenté une série de solutions portables de stockage d'énergie et d'appareils de camping de haute technologie à la 133e édition de la Foire d'importation et d'exportation de Chine (« Foire de Canton ».

Forte de son expérience approfondie dans le domaine des technologies de l'énergie, Mentech s'engage à poursuivre ses efforts de promotion des « nouvelles énergies » et de la « numérisation », qui cadrent avec sa stratégie de base et font d'elle un chef de file du secteur. Depuis 2022, Mentech a procédé à une mise à niveau à long terme de sa marque en suivant deux axes de développement majeurs, à savoir les nouvelles énergies et la vie intelligente en plein air, tandis que la société poursuit ses efforts visant à élargir ses services entre entreprises ou d'entreprises aux consommateurs.

« Cette année, la Foire de Canton a permis à Mentech d'approfondir ses échanges avec des clients, des partenaires et des professionnels de l'industrie du monde entier », a déclaré Luna Xiao, directeur du marketing de Mentech, qui développe ses activités à l'échelle mondiale et a l'intention de créer une marque chinoise de premier plan sur le marché international. « Notre objectif est de proposer nos nouvelles solutions énergétiques et de plein air à un marché plus large et d'établir une forte présence sur le marché international. »

La force technologique de Mentech a notamment été démontrée par la puissance de sa société mère, Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co. Ltd. (002902.SZ), spécialisée dans la fourniture de composants magnétiques, de modules optiques et d'alimentations électriques.

Afin de renforcer sa présence sur le marché et de présenter ses efforts dans le domaine des nouvelles énergies, l'entreprise a exposé ses dernières gammes de produits à la Foire de Canton, notamment des produits de stockage d'énergie domestique, des produits portables de stockage d'énergie, des réfrigérateurs de voiture et des appareils de camping dotés de caractéristiques de haute technologie.

Dans le but de mieux protéger l'environnement, Mentech s'est concentrée sur le développement de produits bénéfiques pour la planète. Par exemple, les nouveaux produits de stockage d'énergie domestique de l'entreprise peuvent contribuer à réduire les coûts d'électricité des ménages et ainsi alléger le fardeau du réseau électrique, ce qui est essentiel pour la protection de l'environnement. Ces caractéristiques peu coûteuses et respectueuses de l'environnement ont attiré l'attention des visiteurs et des participants nationaux et internationaux.

Lors de la Foire de Canton, Mentech a engagé des discussions avec des clients et des initiés du secteur du monde entier afin de réfléchir à l'orientation future du développement de ses produits. L'engagement de la société en faveur de l'innovation et de la numérisation, ainsi que son expertise dans le domaine des technologies énergétiques, ont fait d'elle un chef de file dans le secteur.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : https://www.mentech.com/

28 avril 2023 à 11:18

