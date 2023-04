Traversée du Canada en vélo pour la cause : Jonathan Allenger vise à recueillir un million de dollars pour la recherche sur la sclérose en plaques





Jonathan Allenger, cycliste, père, et membre de la communauté de la sclérose en plaques (SP), entreprendra bientôt une traversée du Canada en vélo afin de sensibiliser la population à la SP et d'amasser des fonds pour la cause. Il parcourra plus de 6 000 km à partir de Vancouver, en Colombie-Britannique, jusqu'à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, en l'espace de deux mois pour recueillir des fonds pour SP Canada et Vélo SP. Son objectif est d'amasser un million de dollars pour la recherche sur la SP et le financement de services de soutien pour les personnes atteintes de cette maladie.

Le Canada affiche l'un des plus hauts taux de SP du monde; au Canada, une personne sur 400 vit avec la SP et 12 nouvelles personnes en reçoivent le diagnostic chaque jour. Pour sa part, Jonathan a reçu son diagnostic en 2013, le lendemain du jour où il a entendu pour la première fois le battement de coeur de son fils Leo, qui a maintenant neuf ans, lors d'une échographie. Jonathan est un cycliste passionné et participe activement aux activités de Vélo SP depuis plusieurs années, mais il s'agira de la première fois qu'il relève l'ambitieux défi de traverser le pays en vélo.

« Depuis que j'ai reçu mon diagnostic, j'ai senti qu'il était mon devoir de sensibiliser les gens et de recueillir des fonds lors de ces randonnées à vélo pour aider à financer la recherche et les ressources liées à la SP », explique Jonathan. « Je ne le fais pas seulement dans l'espoir que l'on trouve un remède pour moi, mais aussi pour la communauté entière à laquelle je fais partie. Depuis que mon équipe a commencé il y a dix ans à participer aux activités de Vélo SP pour recueillir des fonds pour SP Canada, nous avons accumulé plus de 150 000 dollars. Cette fois, je compte surpasser de loin les résultats de nos efforts de financement précédents et sensibiliser la population d'un bout à l'autre du pays. »

Jonathan entamera son parcours à Vancouver le 7 mai 2023 et il fera des arrêts dans des villes majeures en cours de route, y compris Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, Moncton et St. John's. Il campera tout au long du parcours et comptera sur le soutien de collectivités locales pour la nourriture et les provisions. Jonathan vise le 26 juin comme date d'arrivée à sa destination.

Pendant sa traversée, Jonathan recevra l'appui de BioScript Solutions, une entreprise canadienne qui s'engage à simplifier l'accès aux soins spécialisés pour les personnes atteintes de maladies chroniques et de maladies rares, y compris la sclérose en plaques. BioScript aidera Jonathan et son équipe tout au long de son parcours tout en assurant que Jonathan reçoive ses médicaments afin qu'il puisse se concentrer sur ses priorités : sensibiliser la population et recueillir des fonds pour la recherche sur la SP.

SP Canada est un organisme national qui a pour mission de subventionner les recherches sur la SP et fournir des services de soutien aux personnes atteintes de cette maladie.

Pour suivre le parcours de Jonathan et faire un don, cliquez ici ou suivez-le sur Instagram, Facebook, et Twitter.

À propos de la sclérose en plaques et SP Canada

Depuis janvier 2023, la Société canadienne de la sclérose en plaques mène ses activités sous un nouveau nom ? SP Canada. SP Canada poursuivra la mission de la Société canadienne de la sclérose en plaques et de la Fondation pour la recherche scientifique sur la SP en s'appuyant sur ses 75 années de soutien à la communauté de la SP.

Le Canada affiche l'un des plus hauts taux de sclérose en plaques (SP) du monde; en moyenne, 12 personnes en reçoivent le diagnostic chaque jour au Canada. La SP est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau, moelle épinière). On la considère comme une maladie épisodique, c'est-à-dire que la gravité et la durée des symptômes et des troubles varient et ceux-ci sont souvent suivis par des phases de rémission. La maladie peut aussi se présenter sous une forme progressive. La plupart des personnes atteintes de la SP reçoivent le diagnostic entre 20 et 49 ans et les effets imprévisibles de la maladie durent le reste de leur vie. SP Canada procure de l'information et du soutien aux personnes atteintes par la SP, défend leurs droits et subventionne les recherches pour trouver la cause de la maladie ainsi que son remède, ce qui nous rapproche d'un monde sans SP. Visitez scleroseenplaques.ca ou téléphonez au 1-800-268-7582 pour obtenir plus d'information, pour contribuer à la cause ou pour faire un don afin d'aider les personnes atteintes de la SP au Canada.

À propos de BioScript Solutions

Fondée en 2001, BioScript Solutions soutient les patients atteints de maladies chroniques et rares en leur donnant accès à des thérapies médicamenteuses complexes et en proposant des solutions complètes de soins spécialisés à chaque étape de leur parcours thérapeutique. Chaque année, nous servons des milliers de personnes partout au Canada par l'entremise de nos programmes de soutien aux patients, la distribution en gros de produits pharmaceutiques, nos services logistiques (3PL), nos cliniques et nos pharmacies. Nous voyons grand, mais notre approche est communautaire; nous sommes profondément engagés envers les collectivités et les patients qui sont au coeur de tout ce que nous faisons. Visitez bioscript.ca pour en apprendre davantage sur nos services spécialisés.

