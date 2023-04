Octroi de dix subventions totalisant 1 million $ pour soutenir l'avenir de la recherche clinique sur l'ACV





Le nouveau programme offre du financement de démarrage vital par l'entremise d'un partenariat entre la Fondation Brain Canada, Coeur + AVC et le Consortium neurovasculaire canadien

OTTTAWA, ON, le 25 avril 2023 /CNW/ - La Fondation Brain Canada, la Coeur + AVC et le Consortium neurovasculaire canadien sont fiers d'annoncer les récipiendaires des Subventions catalyseur : Recherche clinique sur l'AVC 2022. Ce programme a pour objectif d'accroître la capacité de recherche clinique sur l'accident vasculaire cérébral (AVC) au Canada afin de réduire le fardeau de l'AVC, de prévenir les récidives et d'améliorer les résultats pour les patients, ce qui nous permettra de mieux comprendre l'AVC et d'en faire progresser les soins.

«?Nous sommes très heureux de collaborer avec deux organisations de premier plan dans la recherche sur l'AVC pour faire avancer les découvertes, explique la Dre Viviane Poupon, présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada. Ces dix chercheuses et chercheurs contribuent à améliorer les soins tout au long du continuum de l'AVC, ce qui pourrait transformer la vie de nombreuses personnes touchées par l'AVC au Canada.

«?Le Consortium neurovasculaire canadien s'est engagé à réduire le fardeau de l'AVC en favorisant la recherche clinique de qualité et en appliquant ses apprentissages aux soins des patients, souligne le Dr Andrew Demchuk, président du Consortium neurovasculaire canadien. Au nom de nos membres, nous sommes ravis de soutenir le travail important de ces dix chercheuses et chercheurs. Leurs efforts contribueront à améliorer la vie de Canadiens souffrant d'un AVC.?»

«?Il s'agit d'une occasion exceptionnelle de fournir à dix chercheurs et chercheuses de premier plan dans le domaine de l'AVC le financement initial dont ils ont besoin pour développer de nouvelles pistes de recherche et produire des données préliminaires, déclare Doug Roth, chef de la direction de Coeur + AVC. Avec cet investissement initial, nous espérons obtenir des subventions plus importantes pour faire progresser les soins liés à l'AVC.?»

Les dix projets recevant chacun une subvention de 100?000 $ de la Fondation Brain Canada, Coeur + AVC et le Consortium neurovasculaire canadien sont les suivants :

Dr Sean Dukelow , Université de Calgary -- The TeleTaCAS Randomized Controlled Feasibility Trial.

, Université de -- Dr Aravind Ganesh , Université de Calgary -- Développement et test d'un système de conditionnement ischémique à distance en vue d'essais cliniques sur les maladies cérébrales des petits vaisseaux et les soins préhospitaliers en cas d'accident vasculaire cérébral.

, Université de -- Dr Raed Joundi , Université McMaster -- Incidence, Trends, Determinants, and Prognosis of Post-Stroke Dementia (INTREPID) : A 20-year registry and population-based cohort study.

, Université McMaster -- Dr Aristeidis Katsanos, Université McMaster -- blooD prEssure management in sTroke following EndovasCular Treatment (DETECT).

Dr Ethan MacDonald , Université de Calgary -- Développement d'un outil de cartographie du pH basé sur l'imagerie par résonance magnétique (IRM) pour l'évaluation clinique des accidents vasculaires cérébraux.

, Université de -- Dre Michelle Ploughman, Université Memorial -- Vérification des protocoles d'entraînement aérobique pour le coeur et le cerveau en cas d'accident vasculaire cérébral subaigu.

Dr Alexandre Poppe , Université de Montréal -- A multi-centre, prospective, randomized, open-label, blinded endpoint (PROBE) controlled trial comparing acute cervical internal carotid artery stenting to no stenting during endovascular thrombectomy for anterior circulation stroke due to acute tandem occlusion: Endovascular Acute Stroke Intervention - Tandem OCclusion trial (EASI-TOC).

, Université de Montréal -- Dre Deborah Siegal , Université d' Ottawa -- Essai pilote randomisé sur le dépistage intensif du cancer pour les AVC cryptogéniques (INCOGNITO).

, Université d' -- Dre Nishita Singh , Université du Manitoba -- Adaptive Platform Trial to Investigate VArious ThErapies in Carotid-Associated Stroke (ACTIVATE-CAS) -- Phase pilote.

, Université du -- Dr Luciano Sposato , Université Western -- STARGATE (Sweet spoT for cArdiac Rhythm monitorinG After sTrokE) Essai pilote: A pilot-feasibility randomized controlled trial.

Ce programme a été rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement du Canada (par l'entremise de Santé Canada), et la Fondation Brain Canada, Coeur + AVC et le Consortium neurovasculaire canadien. À ce jour, Santé Canada a investi plus de 155 millions $ par l'intermédiaire du FCRC, un investissement qui a été égalé par la Fondation Brain Canada ainsi que de ses partenaires et donateurs.

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada joue un rôle fédérateur unique et inestimable auprès des acteurs qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau. Une meilleure compréhension des mécanismes du cerveau favorise la prévention, le diagnostic, le traitement et la guérison des troubles neurologiques, ce qui, ultimement, contribue à améliorer la santé de la population canadienne et mondiale. Pour en savoir plus, visitez Braincanada.ca @BrainCanada

À propos de Coeur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Coeur + AVC mène la lutte contre les maladies du coeur et l'AVC depuis 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca @coeuretavc

À propos du Consortium neurovasculaire canadien

Le Consortium neurovasculaire canadien est une association professionnelle nationale de médecins intéressés par l'AVC. Nos membres sont des collègues oeuvrant dans des disciplines ayant trait à la prévention et au traitement de l'AVC. Ensemble, nous nous engageons à réduire le fardeau de l'AVC en intégrant les résultats des recherches cliniques dans les soins offerts aux patients. Pour en savoir plus, visitez strokeconsortium.ca.

25 avril 2023 à 09:00

