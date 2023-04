Le Canada apporte son soutien aux ressortissants soudanais





OTTAWA, ON, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le Canada continue d'appeler à la fin de la violence au Soudan et se tient aux côtés du peuple soudanais dans sa quête de paix. Nous sommes profondément préoccupés par la sécurité des personnes dans la région et comprenons que certains ressortissants soudanais au Canada puissent souhaiter prolonger temporairement leur séjour ici plutôt que de rentrer chez eux en ce moment.



Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que le gouvernement du Canada mettra en place de nouvelles mesures d'immigration pour aider les résidents temporaires soudanais qui sont présentement au Canada et qui pourraient ne pas être en mesure de rentrer chez eux en raison de la détérioration rapide de la situation dans leur pays.



Une fois que ces mesures seront en place, les ressortissants soudanais pourront demander gratuitement la prolongation de leur statut au Canada et changer de catégorie temporaire pour leur permettre de continuer d'étudier, de travailler et d'être auprès de leur famille. Ces mesures permettraient d'assurer la sécurité de la population soudanaise déjà présente au Canada, de maintenir les familles unies et de leur donner un endroit sûr où rester. Des détails seront disponibles dans les jours à venir.



La situation au Soudan évolue constamment, et les déplacements à l'intérieur du pays restent difficiles et dangereux, ce qui a des répercussions sur notre capacité à traiter de nouvelles demandes à l'heure actuelle. Afin de faciliter les demandes d'immigration pour les personnes encore au Soudan afin qu'ils puissent voyager quand ils seront en mesure de le faire en toute sécurité, le gouvernement du Canada accordera également la priorité au traitement des demandes de résidence temporaire et permanente dûment remplies déjà dans le système des personnes encore au pays. Cela comprend les demandes de visa de visiteur pour les membres admissibles de la famille immédiate des citoyens canadiens et des résidents permanents canadiens, afin qu'ils puissent rejoindre leurs proches au Canada.

Le Canada exonérera également les frais de passeport et de titre de voyage pour résident permanent pour les citoyens et les résidents permanents du Canada au Soudan qui souhaitent partir.

Cela s'appuie sur le travail du gouvernement du Canada pour explorer les options concernant l'aide au départ en collaboration avec des pays partageant les mêmes idées et la communauté internationale dès que les conditions le permettent. Les Canadiens au Soudan devraient consulter voyage.gc.ca aussi souvent que possible pour les mises à jour et s'inscrire auprès du service d'Inscription des Canadiens à l'étranger du gouvernement du Canada.

Les Canadiens qui souhaitent quitter le Soudan devraient communiquer avec le Centre de surveillance et d'intervention d'urgence d'Affaires mondiales Canada :

en appelant le +1 613-996-8885

par SMS au +1 613-686-3658

par WhatsApp au +1 613-909-8881

par Telegram à Urgence Canada à l'étranger

par courriel à [email protected]

Citation :

« Le Canada a une longue et fière tradition de protection des personnes vulnérables dans le monde entier, et nous sommes profondément préoccupés par le bien-être des personnes au Soudan, notamment les Canadiens et les membres de leur famille. Nous suivons la situation de près, et nous nous efforçons d'apporter notre soutien aux personnes qui cherchent à se mettre en sécurité au Canada. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Les personnes admissibles au traitement prioritaire seront toujours soumises à toutes les autres exigences légales de recevabilité et d'admissibilité.

IRCC se prépare à déployer des agents supplémentaires dans la région pour aider les personnes qui sont déjà sur le terrain à soutenir les opérations liées à l'immigration.

L'Agence des services frontaliers du Canada n'a pas de renvoi vers le Soudan prévu pour le moment, et nous suspendons également tout travail sur les renvois vers le Soudan.

De plus amples renseignements sur les mesures concernant les ressortissants soudanais au Canada seront accessibles sur le site web d'IRCC dans les jours à venir.

Liens connexes :

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

24 avril 2023 à 16:52

Communiqué envoyé leet diffusé par :