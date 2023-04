DEKRA augmente son chiffre d'affaires et, tourné vers l'avenir, amorce sa transformation





Objectifs 2022 atteints

Hausse de 7,4 % du chiffre d'affaires mondial sur l'exercice 2022, à 3,8 milliards d'euros

Augmentation des investissements d'environ un tiers, à 143 millions d'euros

Demande élevée pour les services de tests de batteries de véhicules électriques et d'infrastructures de recharge

Une gamme de plus de 500 services durables

Renforcement de sa position de leader dans le domaine de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle à travers des acquisitions et une joint-venture

Nouvelles entrées sur le marché des services relatifs aux tests de véhicules

Bonnes perspectives pour l'exercice 2023 : DEKRA prévoit une croissance de son chiffre d'affaires à un chiffre, dans une fourchette moyenne à élevée

STUTTGART, Allemagne, 24 avril 2023 Conformément à ses prévisions pour l'exercice 2022, DEKRA est parvenu à augmenter son chiffre d'affaires et à mener à bien des projets stratégiques clés. Lors de la conférence de presse annuelle du groupe, Stan Zurkiewicz, CEO, a déclaré : « Nous avons trouvé les solutions aux défis de l'année passée et nous sommes très fiers d'avoir enregistré une augmentation de notre chiffre d'affaires à hauteur de 7,4 %. Parallèlement, nous avons réussi non seulement à investir massivement dans nos activités pour l'avenir ainsi que dans le lancement de services innovants, mais également à renforcer notre Board of management avec la création de deux nouveaux postes. Ce sont les fondations d'une croissance rentable ».

Des perspectives optimistes pour 2023

DEKRA a bien commencé l'année 2023 : au cours du premier trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 990 millions d'euros, soit 12,8 % de plus que l'année précédente. Stan Zurkiewicz, CEO de DEKRA, se montre optimiste sur les perspectives de résultats pour l'année 2023 : « Nous sommes convaincus que nous pouvons maintenir notre croissance à un chiffre en 2023, dans une fourchette moyenne à élevée, malgré les risques géopolitiques et macroéconomiques, et ce, grâce à un positionnement solide sur le marché mondial et à un portefeuille attractif de nouveaux services dans nos domaines clés, à savoir la mobilité du futur, la cybersécurité et le développement durable ».

24 avril 2023 à 09:58

