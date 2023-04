Les agents de l'ASFC de Halifax saisissent plus de 95 kg d'opium dans un conteneur d'expédition





HALIFAX, NS, le 21 avril 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'est engagée à protéger les collectivités canadiennes contre les drogues illicites.

L'ASFC a annoncé aujourd'hui la saisie importante de plus de 95 kilogrammes d'opium dans le port de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Le 21 mars 2023, les agents des services frontaliers de l'installation d'examen des conteneurs de Halifax ont terminé l'examen d'un conteneur d'expédition. À l'aide d'outils et de technologies de détection, l'examen a révélé la présence de plus de 900 paquets d'opium présumé dissimulés dans un seul conteneur d'expédition en provenance des Émirats arabes unis. Le poids total des stupéfiants suspectés était supérieur à 95 kilogrammes. Après avoir été testés en laboratoire, les stupéfiants ont été confirmés comme étant de l'opium.

Cette opération a été menée par l'équipe de l'ASFC chargée de l'examen des conteneurs à Halifax, qui est responsable de l'examen des conteneurs et du fret à haut risque arrivant au Canada par voie maritime via le port de Halifax. Plusieurs équipes de l'ASFC ont participé à l'opération, notamment l'Unité d'inspection portuaire du fret, les opérations de renseignement et d'application de la loi, les services de chiens détecteurs, les opérations commerciales et les opérations maritimes.

Les stupéfiants ont été transférés à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui poursuit l'enquête. L'ASFC et la GRC collaborent dans le cadre d'enquêtes visant à empêcher la contrebande de drogues illicites et le crime organisé de menacer la sécurité et le bien-être de nos collectivités.

Citations

« La sécurité de nos collectivités est notre priorité absolue. Notre travail à la frontière est essentiel pour empêcher l'entrée de drogues illicites au Canada et perturber les activités criminelles. Je tiens à remercier les employés de l'ASFC pour leur action rapide et décisive afin de protéger notre pays. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Je suis fière du travail que nos agents accomplissent chaque jour pour protéger les Canadiens. Cette saisie témoigne de notre engagement continu à intercepter la contrebande à la frontière et à empêcher les stupéfiants nocifs d'atteindre nos collectivités. »

- Isabelle MacLennan, directrice par intérim, Opérations commerciales, région de l'Atlantique

Faits en bref

En 2022, l'ASFC a saisi plus de 6 100 kg d'opium dans tout le pays. Pour obtenir les plus récentes statistiques sur l'exécution de la loi, visitez Saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada .





. En février 2022, l'ASFC a annoncé la saisie de 96 kg d'opium dans des conteneurs d'expédition à Halifax , en Nouvelle-Écosse.





, en Nouvelle-Écosse. Au Canada , le pavot à opium et ses dérivés sont contrôlés en vertu de l'annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). Toute activité liée au pavot à opium et aux opiacés dérivés de ces plantes doit respecter les exigences énoncées dans la LRCDAS et le Règlement sur les stupéfiants (RS). Ces lois permettent au Canada de respecter ses obligations en vertu des traités internationaux sur le contrôle des drogues. Seuls les distributeurs autorisés en vertu du RS qui sont titulaires d'un permis valide peuvent importer ou exporter de l'opium.





, le pavot à opium et ses dérivés sont contrôlés en vertu de l'annexe I de la (LRCDAS). Toute activité liée au pavot à opium et aux opiacés dérivés de ces plantes doit respecter les exigences énoncées dans la LRCDAS et le (RS). Ces lois permettent au de respecter ses obligations en vertu des traités internationaux sur le contrôle des drogues. Seuls les distributeurs autorisés en vertu du RS qui sont titulaires d'un permis valide peuvent importer ou exporter de l'opium. L'opium qui se retrouve sur le marché illicite de la drogue est souvent traité par des moyens chimiques et transformé en héroïne, laquelle engendre une forte dépendance, et en d'autres opioïdes synthétiques nocifs.





Si vous disposez de renseignements sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez communiquer avec la Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC.





Quiconque possède des renseignements concernant des activités criminelles est prié de communiquer avec le service de police de sa localité ou avec la GRC, au 1-800-803-RCMP (7267). Il est aussi possible de garder l'anonymat en téléphonant sans frais à Échec au crime en Nouvelle-Écosse, au 1-800-222-TIPS (8477), en transmettant l'information à l'aide du formulaire électronique confidentiel disponible à www.crimestoppers.ns.ca ou en utilisant l'application P3 Tips.

Liens connexes

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

21 avril 2023 à 13:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :