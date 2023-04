Innovation continue dans le domaine IP, stimulation d'une nouvelle croissance pour les opérateurs





PARIS, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- Lors du Congrès mondial MPLS SD & AI Net 2023, le sommet technologique de Huawei qui a pour thème « Innovation continue dans le domaine IP, stimulation d'une nouvelle croissance » s'est tenu avec succès au Parc des expositions de Paris. Ce sommet a été l'occasion de discuter de l'architecture du réseau cible, de l'évolution du protocole et des technologies d'automatisation dans l'espoir d'aider les opérateurs à construire des réseaux IP convergents pour améliorer l'efficacité ; il a également permis d'introduire des solutions et une architecture de réseau à gestion numérique, qui visent à aider les entreprises à passer des FAI aux MSP et à stimuler la croissance des services B2B.

Selon la tendance de développement de l'industrie, Sameer Malik, analyste principal chez Omdia, a indiqué qu'avec le déploiement à grande échelle de la 5G et du haut débit en gigabit à domicile à travers le monde et l'accélération de la transformation numérique de l'industrie, les réseaux de transport IP des opérateurs doivent non seulement augmenter le débit, mais également fournir des connexions intelligentes pour le transport de services multiples avec une assurance SLA différenciée. Ceci, ainsi que les avantages du réseau, permettra aux opérateurs de développer les services B2B.

En ce qui concerne l'architecture réseau, Gu Rui, vice-président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a donné des détails sur l'architecture de réseau cible IP tournée vers l'avenir. Il a expliqué que cette architecture comprend le très haut débit, des services de transport complets, une automatisation élevée, des services tout-en-un et une conception écologique. Des technologies telles que le Wi-Fi 7, la technologie 800GE et l'architecture orthogonale aident à construire des réseaux d'infrastructure à très haut débit pour répondre aux exigences d'une expérience utilisateur de premier plan. Une plateforme matérielle tout-en-un et le découpage du réseau répondent aux exigences du transport convergent et fournissent une assurance SLA différenciée. L'automatisation élevée est activée sur la base de SRv6 et de la carte de réseau numérique. Elle fournit des services tout-en-un pour les clients B2B à partir des lignes privées IP des opérateurs avec un réseau à gestion numérique. En outre, les innovations en matière d'économie d'énergie et de réduction des émissions au niveau des équipements, des réseaux et des opérations contribuent à la construction de réseaux IP écologiques et garantissent le développement durable des réseaux.

En ce qui concerne l'évolution des protocoles, Robin Li, expert responsable des protocoles IP de Huawei, a déclaré que SRv6 est l'un des meilleurs protocoles pour l'évolution des réseaux IP. Les normes et technologies SRv6 deviennent de plus en plus matures. Plus de 160 réseaux ont été déployés avec SRv6 dans le monde, et les déploiements s'accélèrent. Carsten Rossenhövel, cofondateur et directeur technique de l'European Advanced Networking Test Center (EANTC), a présenté les résultats du test d'interopérabilité multi-fournisseurs SRv6 en 2023. Au total, huit fournisseurs traditionnels ont participé au test, dont Huawei. Les cas de test SRv6 couvrent tous les scénarios, y compris les protocoles de routage de base, la politique SRv6, la compression d'en-têtes, la fiabilité et l'OAM. Au cours des six dernières années, de plus en plus de fournisseurs ont participé aux tests d'interopérabilité SRv6, et les scénarios d'application ont été entièrement vérifiés.

En termes d'automatisation, Wu Qin, membre de l'IETF de l'Internet Architecture Board, a déclaré que l'ère des réseaux autonomes est arrivée. Les technologies de réseaux autonomes se développent vers la programmabilité et l'ouverture des réseaux, le découplage définition-implémentation des services, la numérisation des réseaux, la gestion intelligente et d'autres directions clés. La carte numérique de réseau télémétrique fournit une visualisation de réseau à partir de dimensions telles que l'infrastructure, les réseaux, les tranches, les chemins, les services et les applications. Elle permet également la vérification de la simulation de projet de configuration et l'optimisation du trafic. Cela aide les opérateurs à mieux gérer les réseaux physiques dotés de capacités numériques.

Pour les services B2B des opérateurs, Wen Huizhi, architecte principal des solutions de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a mis en lumière la conception de l'architecture et les solutions pour les services de réseau à gestion numérique. Les opérateurs doivent opérer dans cinq domaines, y compris les réseaux physiques, les réseaux d'utilisateurs, l'exploitation et l'entretien, la sécurité et les services, et fournir des capacités NaaS pour répondre aux exigences d'assurance différenciée, de collaboration interdomaines, de protection de tous les scénarios et d'exploitation et d'entretien au niveau des locataires.

Enfin, Zuo Meng, vice-président de la gamme de produits de communication de données de Huawei, a déclaré que Huawei est prêt à travailler avec les opérateurs et les partenaires de l'industrie pour promouvoir l'évolution des réseaux IP cibles, construire de meilleurs réseaux IP ultra-haut débit convergents, explorer de nouveaux scénarios, services et modèles commerciaux, et accélérer la transformation numérique de l'industrie, aidant ainsi les clients à réussir et à stimuler une nouvelle croissance.

