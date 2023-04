Traitement révolutionnaire de l'oxygène maintenant offert à Montréal au centre hyperbare Les Cours





MONTRÉAL, 21 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le centre hyperbare Les Cours est fier d'annoncer que le meilleur traitement d'oxygénothérapie hyperbare (OHB) est maintenant offert à Montréal.



L'oxygénothérapie hyperbare est un traitement non invasif qui améliore le processus de cicatrisation naturelle du corps en augmentant la quantité d'oxygène dans la circulation sanguine, ce qui s'est avéré efficace pour traiter un large éventail de maladies, y compris la COVID longue, les commotions cérébrales, le syndrome de fatigue chronique et les blessures sportives. Elle est également utilisée pour préparer le corps avant une intervention chirurgicale, ainsi que pour accélérer le processus de récupération après celle-ci; un traitement qui change vraiment la vie!

Le centre hyperbare Les Cours, le plus grand centre hyperbare du Québec possédant plusieurs chambres, utilise des équipements de pointe permettant aux patients de respirer l'oxygène à une pression atmosphérique accrue. Nos chambres sont à température contrôlée et équipées de sièges monoplace confortables. Des divertissements sont proposés pour vous détendre et vous offrir une expérience sans stress.

Notre équipe de professionnels qualifiés composée de personnel infirmier et de thérapeutes, possède une vaste expérience dans l'administration de l'oxygénothérapie hyperbare et nos programmes de traitement personnalisés sont conçus pour répondre aux besoins uniques de chaque patient.

« Notre mission est d'offrir à nos patients les meilleurs résultats possibles en utilisant les protocoles les plus avancés disponibles », a déclaré Nikalay Porras, spécialiste au centre hyperbare Les Cours. « Nous pensons que l'oxygénothérapie hyperbare peut jouer un rôle essentiel pour aider les patients à se rétablir d'une large gamme de maladies et nous nous engageons à rendre ce traitement accessible à tous ceux qui en ont besoin ».

Pour en savoir plus sur la thérapie à l'oxygène hyperbare et sur la manière dont nous pouvons vous aider à atteindre une santé et un bien-être optimaux, nous vous invitons à prendre un rendez-vous pour une consultation gratuite en communiquant avec nous au 514-845-1234 ou en envoyant un courriel à l'adresse [email protected]

Nous sommes impatients de vous aider à atteindre le meilleur état de santé possible!

À propos du Centre médical Les Cours :

Le Centre médical Les Cours est situé au coeur du centre-ville de Montréal et s'engage à fournir des soins de la plus haute qualité à ses patients en utilisant les plus récentes technologies médicales et options de traitement. Notre équipe de professionnels de la santé hautement qualifiés propose une gamme de services, y compris la santé des femmes et l'oxygénothérapie hyperbare.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter son site Web à l'adresse

https://hyperbaricmontreal.com/

Contact pour les médias:

Valerie Law

Vice-président du marketing et des communications

[email protected]

1455, rue Peel, Suite 424

Montréal, Québec H3A 1T5

No. tél. : 514-842-7777 poste : 233

