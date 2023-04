Le président de l'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, viendra en visite au Canada





OTTAWA, ON, le 20 avril 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le président de l'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, sera en visite au Canada du 23 au 26 avril 2023. Il sera accompagné de Mme Elke Büdenbender. Durant sa visite, le président et Mme Büdenbender se rendront à Ottawa (Ontario), à Vancouver (Colombie-Britannique), à Yellowknife et à Tuktoyaktuk (Territoires du Nord-Ouest). Le président sera également accompagné de ministres, de députés et de chefs d'entreprise.

Le premier ministre et le président se rencontreront pour faire progresser encore davantage les efforts réalisés conjointement afin de renforcer la résilience de nos démocraties, de nos économies et de l'environnement. Ils intensifieront leur collaboration à l'égard de priorités communes, comme le soutien inébranlable envers l'Ukraine face à l'invasion brutale et injustifiable de la Russie et les conséquences mondiales plus générales de la guerre de la Russie telles que l'insécurité alimentaire et énergétique. De plus, ils s'efforceront de trouver ensemble des moyens qui permettront aux deux pays de lutter contre les changements climatiques et d'augmenter leurs ressources énergétiques propres, notamment au moyen d'un accès sûr à l'hydrogène propre et aux minéraux critiques et de politiques énergiques telles que la tarification de la pollution. Les dirigeants évoqueront également nos liens commerciaux étroits, qui permettent de faire croître nos économies et de créer de bons emplois pour la classe moyenne des deux pays, ainsi que les liens profonds entre nos peuples.

Cette visite permettra de donner suite aux progrès réalisés lors de la visite du chancelier allemand, Olaf Scholz, l'année dernière, pour resserrer les relations étroites entre le Canada et l'Allemagne dans des domaines comme l'aide à l'Ukraine et la promotion de l'énergie propre. En cette période cruciale durant laquelle le monde et nos populations font face à une série de défis allant du coût élevé de la vie à l'insécurité énergétique et alimentaire, nos deux pays restent unis par nos valeurs communes. En tant qu'amis et alliés qui partagent des vues similaires, nous devons continuer à travailler en étroite collaboration, aujourd'hui et à l'avenir.

Citation

« Le Canada et l'Allemagne sont de proches amis et sont unis par des valeurs et des intérêts partagés tels que la préservation de la démocratie, la défense des droits de la personne, la lutte contre les changements climatiques et une meilleure qualité de vie pour les gens des deux pays et du reste du monde. Je suis impatient d'accueillir le président Steinmeier au Canada afin de continuer à renforcer nos liens d'amitié et de partenariat étroits. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

La plus récente rencontre entre le premier ministre Trudeau et le président Steinmeier remonte au moment où le premier ministre a tenu une visite bilatérale avec le chancelier Scholz à Berlin , en mars 2022.

, en mars 2022. La visite du président Steinmeier fait suite à la visite du premier ministre Trudeau en Allemagne et à celle du chancelier Scholz au Canada, toutes deux en 2022.

En octobre 2021, Son Excellence la très honorable Mary Simon , gouverneure générale du Canada, s'est rendue en Allemagne dans le cadre de sa première visite d'État, où elle a dirigé la délégation officielle sous la désignation d'« invitée d'honneur » du Canada à la prestigieuse Foire du livre de Francfort.

, gouverneure générale du Canada, s'est rendue en Allemagne dans le cadre de sa première visite d'État, où elle a dirigé la délégation officielle sous la désignation d'« invitée d'honneur » du Canada à la prestigieuse Foire du livre de Francfort. Le Canada et l'Allemagne jouissent de liens culturels et interpersonnels solides. Près de 10 % des Canadiens disent être au moins en partie d'origine allemande et, chaque année, environ 400 000 Canadiens voyagent en Allemagne. Un nombre équivalent d'Allemands visitent le Canada chaque année.

et l'Allemagne jouissent de liens culturels et interpersonnels solides. Près de 10 % des Canadiens disent être au moins en partie d'origine allemande et, chaque année, environ 400 000 Canadiens voyagent en Allemagne. Un nombre équivalent d'Allemands visitent le Canada chaque année. Tous les ans, plusieurs milliers d'étudiants allemands passent un semestre ou une année complète dans un collège, une université ou une école secondaire canadienne. Dans le cadre du programme Expérience internationale Canada, des milliers d'autres jeunes Allemands et Canadiens voyagent dans les deux directions pour des études ou des recherches à court terme ou pour travailler.

Avec plus de 820 filiales au Canada qui emploient près de 63 000 Canadiens, l'Allemagne compte parmi les plus importantes sources d'investissements dans l'innovation, la recherche et la haute technologie au pays. L'Allemagne est la 7 e source d'investissements étrangers directs au Canada.

source d'investissements étrangers directs au Canada. En 2022, l'Allemagne était le plus important marché d'exportation de marchandises du Canada dans l'Union européenne et son septième partenaire mondial, avec un commerce bilatéral de marchandises totalisant 30 milliards de dollars.

En 2022, les exportations canadiennes vers l'Allemagne se sont chiffrées à 7,5 milliards de dollars, tandis que les importations canadiennes en provenance d'Allemagne ont atteint 22,5 milliards de dollars. Les secteurs d'intérêt comprennent l'aérospatiale, la fabrication de pointe, l'automobile, les sciences de la vie, les technologies de l'information et des communications et l'agroalimentaire. Les principales exportations de marchandises du Canada comprennent les biens de consommation, les produits énergétiques, les minerais et minéraux non métalliques, les produits en métal et produits minéraux non métalliques et les machines et le matériel électriques et électroniques.

Les investissements réalisés au Canada par des entreprises comme Volkswagen AG favorisent la collaboration dans les secteurs de l'automobile, des batteries et des minéraux critiques. Avec sa filiale PowerCo, Volkswagen AG implantera sa première usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques outremer à St. Thomas , en Ontario , ce qui démontre le fort potentiel de collaboration dans le secteur des technologies vertes.

, en , ce qui démontre le fort potentiel de collaboration dans le secteur des technologies vertes. En mars 2022, et de nouveau en mai 2022, le premier ministre Trudeau et le chancelier Scholz ont convenu de travailler ensemble pour faire progresser l'adoption et l'élargissement de la tarification de la pollution dans le monde entier par le biais du défi du Canada pour une tarification mondiale du carbone et du club climatique de l'Allemagne. En mai 2022, l'Allemagne et le Canada ont tous deux signé le Pacte d'action pour l'hydrogène du G7.

de nouveau en mai 2022, le premier ministre Trudeau et le chancelier Scholz ont convenu de travailler ensemble pour faire progresser l'adoption et l'élargissement de la tarification de la pollution dans le monde entier par le biais du défi du Canada pour une tarification mondiale du carbone et du club climatique de l'Allemagne. En mai 2022, l'Allemagne et le Canada ont tous deux signé le Pacte d'action pour l'hydrogène du G7. Partenaires de longue date de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), le Canada et l'Allemagne coopèrent étroitement sur les questions de sécurité et de défense et sont tous deux membres du G7 et du G20, de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le Canada et l'Allemagne font leur part d'efforts pour contribuer aux opérations et aux activités de l'OTAN sur le flanc est de l'OTAN, en particulier dans le cadre de leur rôle de direction des groupements tactiques de présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie et en Lituanie, respectivement.

et l'Allemagne font leur part d'efforts pour contribuer aux opérations et aux activités de l'OTAN sur le flanc est de l'OTAN, en particulier dans le cadre de leur rôle de direction des groupements tactiques de présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie et en Lituanie, respectivement. La coopération entre le Canada et l'Allemagne au chapitre de la science, de la technologie et de l'innovation est riche, diversifiée et s'étend dans tous les domaines scientifiques, qu'il s'agisse de la coopération officielle entre les acteurs du milieu universitaire et du milieu de la recherche ou du secteur public et privé. Nous avons en commun de nombreux domaines d'intérêts, tels que l'énergie et l'hydrogène propres, la recherche polaire et les changements climatiques, les technologies quantiques et l'intelligence artificielle ainsi que l'usage du numérique dans le secteur de la santé. Une éventuelle collaboration est souhaitée et fort possible et fera l'objet de discussions lors de la 27e réunion semestrielle du comité mixte Canada-Allemagne sur la coopération scientifique et technologique, qui aura lieu les 30 et 31 mai 2023 à Ottawa .

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

20 avril 2023 à 14:07

Communiqué envoyé leet diffusé par :