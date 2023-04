Première mondiale : la solution innovante d'installation de micro-onduleurs de Hoymiles réduit les délais de 70 %





HANGZHOU, Chine, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Hoymiles, un fournisseur d'énergie intelligente et fabricant de micro-onduleurs leader, s'apprête à lancer une solution d'installation innovante dédiée aux systèmes photovoltaïques à un ou plusieurs micro-onduleurs, réduisant les délais d'installation de 70 %.

S'inspirant des concepts modulaires, comme les briques LEGO, les ingénieurs de Hoymiles développent une nouvelle norme sectorielle qui permet de simplifier le processus d'installation, d'améliorer la flexibilité, de réduire les coûts et de rendre plus agréable l'expérience de création des systèmes solaires.

Qu'est-ce que la nouvelle solution d'installation ?

La solution d'installation de Hoymiles comprend deux ensembles d'accessoires spécifiquement conçus pour les systèmes photovoltaïques, dont l'un pour les systèmes utilisant plusieurs micro-onduleurs et l'autre pour les systèmes plus compacts avec un seul micro-onduleur.

Solution avec connecteur d'interconnexion :

Composée d'accessoires permettant de connecter plusieurs micro-onduleurs dans un système, cette solution est équipée d'un nouveau connecteur d'interconnexion, d'un connecteur de rallonge, d'un dispositif de déconnexion et plus encore. Grâce à ces composants prêts à l'emploi, les clients peuvent réduire considérablement le temps consacré à l'installation de leurs systèmes de micro-onduleurs.

Connecteur de terrain :

Conçue pour les systèmes à micro-onduleur unique alimentant les applications résidentielles, cette solution permet aux utilisateurs de connecter directement le micro-onduleur au câble CA aux fins de raccordement au réseau. Cette approche allège les efforts d'installation et réduit les coûts.

Pourquoi Hoymiles a lancé la nouvelle solution d'installation ?

Les coûts et le temps constituent la priorité numéro un des utilisateurs et des installateurs d'énergie solaire, mais aussi de toute personne opérant dans ce secteur. En règle générale, les installations traditionnelles nécessitent d'importants efforts pour la déconnexion, le dénudage et le câblage, qui constituent autant d'opérations requises sur la quasi-totalité des systèmes. Hoymiles s'attache à repenser la méthode traditionnelle d'installation afin de réduire les obstacles techniques et d'améliorer l'expérience client, et ce dans le but de simplifier l'installation de systèmes photovoltaïques.

« Bien souvent, l'innovation ne consiste pas qu'à mettre en oeuvre des concepts ou des technologies entièrement nouveaux, mais aussi à moderniser et itérer les solutions actuelles afin de rendre les choses plus simples pour les clients », déclare Steven Zhang, directeur de produits chez Hoymiles. « Nos nouveaux accessoires simplifient considérablement le processus d'installation. Par conséquent, les installateurs peuvent installer un plus grand nombre de systèmes, et les clients particuliers peuvent également s'essayer eux-mêmes à l'installation, car notre modèle prêt à l'emploi requiert très peu d'efforts techniques. »

Quelle est la particularité de la solution et de ses accessoires ?

La toute nouvelle solution d'installation de Hoymiles surpasse les solutions traditionnelles dans plusieurs domaines clés. À terme, ces innovations se traduiront par la réduction des coûts et des délais d'installation, ainsi que par l'amélioration de la qualité de l'installation.

Véritable modèle prêt à l'emploi

Les accessoires simplifient le traitement et le câblage manuel, éliminant les problèmes causés par un câblage inadéquat et, au final, améliorant la qualité de l'installation. Par ailleurs, la nouvelle solution ne fait pas de distinction entre les connecteurs mâles et femelles, empêchant ainsi toute confusion de connecteurs. Cette conception véritablement prête à l'emploi permet de réduire de 70 % le temps d'installation.

Flexibilité optimale

Les accessoires sont immédiatement utilisables, avec une préparation et un câblage minimaux, garantissant d'emblée le contrôle qualité. Hoymiles offre également différentes tailles de câbles prêts à l'emploi, permettant aux clients d'apparier les composants conformément aux exigences du projet et de réduire les coûts de matériel.

Conçus pour la compatibilité

Les nouveaux accessoires sont parfaitement compatibles avec les séries HMS actuelles de micro-onduleurs monophasés, de sorte que les clients n'ont pas à se soucier des problèmes de compatibilité.

Conception de système simple

Avec bien peu d'accessoires fournis par rapport aux options de connexion traditionnelles, les clients n'ont qu'à effectuer des calculs simples pour leurs projets et la conception de leurs systèmes, ce qui permet de réduire le gaspillage des matériaux.

Fiabilité inégalée

Conçus pour fonctionner dans une plage de températures ambiantes de -40 °C à +85 °C, les accessoires peuvent supporter des courants de plus forte intensité lorsque le système photovoltaïque est en cours d'utilisation. Par ailleurs, avec un indice d'étanchéité IP68, les accessoires sont entièrement protégés contre les solides et l'eau, même dans des conditions météorologiques rudes comme la tempête.

En lançant cette nouvelle solution d'installation sur le marché, Hoymiles élimine davantage les obstacles techniques à l'installation de systèmes solaires. Les utilisateurs bénéficient non seulement de délais d'installation nettement réduits pour leurs systèmes solaires, mais également d'un processus d'installation intéressant, attrayant et amusant.

