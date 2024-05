DTEK : Lutte pour la lumière : Oleksandr Usyk s'engage pour soutenir la reconstruction du secteur énergétique dévasté de l'Ukraine





KIEV, Ukraine, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le champion du monde des poids lourds de boxe Oleksandr Usyk se mobilise pour soutenir la reconstruction du système énergétique de son pays après les attaques brutales perpétrées par la Russie, qui ont persisté mercredi. En préparation de son combat contre Tyson Fury le 18 mai pour le titre de champion du monde incontesté, Usyk s'associe à la société ukrainienne d'énergie DTEK pour attirer l'attention mondiale sur la situation critique du réseau électrique civil en Ukraine.

Depuis le début de son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, la Russie a détruit ou endommagé 50 % du système énergétique du pays. Rien que ce printemps, l'ennemi a mis hors service ou détruit 80 % de la capacité thermique de l'Ukraine, 30 % des installations hydroélectriques, ainsi que des dizaines de stations électriques essentielles à travers le pays. Selon le ministère de l'Énergie ukrainien, les dommages au réseau électrique, sans tenir compte des récentes attaques, s'élevent déjà à 11,5 milliards de dollars.

Usyk sera accompagné au Stade Kingdom de Riyad par une trentaine d'anciens combattants qui sont retournés travailler chez DTEK après avoir servi en première ligne lors de certaines des batailles les plus acharnées de la guerre.

Le partenariat #FightForLight entre Usyk et DTEK vise à mettre en lumière l'état critique du secteur énergétique de l'Ukraine auprès des alliés mondiaux et à solliciter une assistance technique urgente (tels que des générateurs, des transformateurs et des turbines de remplacement) pour les entreprises énergétiques du secteur, avant l'arrivée de l'hiver dans six mois.

Maxim Timchenko, PDG de DTEK, a déclaré : « DTEK déploie tous ses efforts pour attirer l'attention de la communauté mondiale sur l'infrastructure énergétique dévastée par l'ennemi et la nécessité de la restaurer et de la protéger contre de nouvelles attaques criminelles de la Russie. Nous sommes reconnaisants envers Oleksandr Usyk et son équipe de partager ces aspirations et d'aider à porter la voix des travailleurs ukrainiens du secteur énergétique. Nous avons un objectif et une mission communs : protéger notre peuple et l'infrastructure civile ukrainienne, afin que chaque famille ukrainienne ait accès à la lumière et à la chaleur. »

La restauration du secteur énergétique dépend également des livraisons rapides de systèmes de défense aérienne et de munitions de la part des alliés de l'Ukraine.

#FightForLight ( https://dtek.com/en/fight-for-light/ )

REMARQUE AUX RÉDACTEURS EN CHEF : Une attaque au missile russe sur trois centrales électriques de DTEK tôt mercredi matin a entraîné de nouveaux dommages aux infrastructures énergétiques déjà en cours de réparation urgente après quatre frappes précédentes en mars et avril (https://dtek.com/en/media-center/news/).

DTEK Group

DTEK est le leader et le plus grand investisseur privé dans le secteur de l'énergie en Ukraine. DTEK Group emploie 55 000 personnes. Nos entreprises sont engagées dans l'extraction du charbon et du gaz naturel ; la production d'électricité à partir de centrales éoliennes, solaires et thermiques ; les échanges de ressources énergétiques sur les marchés locaux et internationaux ; la distribution et la fourniture d'électricité aux consommateurs ; la fourniture de services d'efficacité énergétique aux clients ; et le développement de réseaux de bornes de recharge à haute vitesse.

Notre stratégie 2030 engage DTEK Group à devenir une entreprise plus efficace, respectueuse de l'environnement et technologiquement avancée, guidée par les principes ESG. Notre objectif est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. Pendant la guerre, le groupe DTEK a rétabli l'alimentation électrique de 11 millions de clients dans les régions touchées par les hostilités russes.

La société est entièrement détenue par SCM Limited. Le bénéficiaire ultime est Rinat Akhmetov.?

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2407708/DTEK.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2405738/DTEK_Logo.jpg

10 mai 2024 à 10:58

