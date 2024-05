/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Annonce du gouvernement du Canada concernant le transport propre à l'Île-du-Prince-Édouard/





OTTAWA, ON, le 9 mai 2024 /CNW/ - Le député de Charlottetown, Sean Casey, annoncera au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, en compagnie du ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Steven Myers, l'octroi de fonds en faveur du transport propre dans la province. Un point de presse suivra.

Date : Le vendredi 10 mai 2024

Heure : 15 h (HA)

Lieu : Centre d'information touristique de Wood Islands

13056, chemin Shore

Wood Islands (Île-du-Prince-Édouard) C0A 1R0

