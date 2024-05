LAMONS ANNONCE SA COLLABORATION AVEC H2SCAN





Travailler ensemble pour développer les dernières solutions de détection pour les joints

HOUSTON, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- Lamons®, un leader mondial des solutions d'étanchéité et de fixation, a annoncé aujourd'hui sa nouvelle collaboration avec H2scan, un leader des solutions de détection d'hydrogène. Grâce à cette collaboration, ces leaders mondiaux travailleront ensemble pour développer la nouvelle génération de joints pour la détection.

« Cette collaboration marque une étape passionnante dans notre quête d'innovation, a déclaré Marc Roberts, directeur général de Lamons. En unissant nos forces à celles d'un leader des solutions de détection, nous ne nous contentons pas d'améliorer nos produits, nous révolutionnons la façon dont nos clients les utilisent. Ensemble, nous ouvrons de nouvelles voies en matière d'efficacité, de fiabilité et de durabilité. »

« Le partenariat entre Lamons et H2scan promet d'apporter une approche technologique et innovante à la détection d'hydrogène, a déclaré David Meyers, directeur général de H2scan. En combinant l'expertise de H2scan en matière de détection des fuites avec les solutions avancées de Lamons en matière d'étanchéité de sécurité, nous franchirons ensemble une étape importante vers une économie de l'hydrogène propre, sûre et rentable. »

Cette collaboration souligne non seulement un engagement à repousser les limites des solutions d'étanchéité de sécurité, mais aussi une vision commune pour un avenir plus efficace, plus fiable et plus durable. Grâce à l'expertise combinée de Lamons et de H2scan et à leur engagement en faveur de l'innovation, les clients peuvent envisager l'avenir de la technologie des joints avec confiance et anticiper des performances et une tranquillité d'esprit inégalées dans leurs opérations.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Lamons.com ou sur h2scan.com .

À propos de Lamons

Lamons est l'un des principaux fabricants de joints d'étanchéité, de boulons et de flexibles au monde. Depuis 1947, la mission de l'entreprise est de fournir des solutions d'étanchéité et de fixation de sécurité à la pointe de l'industrie grâce à des produits de qualité, à un savoir-faire technique, à des livraisons rapides et à un service client exceptionnel. Lamons offre des services de terrain complets et des programmes de formation pour aider à maximiser l'efficacité opérationnelle. Avec 20 sites de production dans le monde entier, l'entreprise peut soutenir ses opérations 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an. Pour plus d'informations sur les produits et services de Lamons, rendez-vous sur Lamons.com.

À propos de H2scan

H2scan est un leader dans le développement et la fabrication de solutions de détection d'hydrogène de haute performance, engagé à fournir les solutions de détection industrielles les plus fiables à ses partenaires équipementiers, aux distributeurs et aux clients finaux dans le monde entier.

Les dernières solutions de cinquième génération de l'entreprise offrent une précision inégalée, un fonctionnement sans maintenance et une détection de l'hydrogène rentable. Dignes de la confiance de géants de l'industrie comme ABB, Siemens, ExxonMobil, Shell, Procter & Gamble et d'autres, ses produits font partie intégrante de la nouvelle économie de l'hydrogène visant à assurer un avenir énergétique propre, sûr et abordable.

Les produits H2scan sont également utilisés par les services publics pour la gestion des actifs du parc de transformateurs, par l'industrie chimique pour optimiser les processus d'hydrogène, et pour la surveillance de la sécurité dans les zones confinées susceptibles de présenter des fuites d'hydrogène et de dégazage lors de la charge des systèmes de stockage d'énergie et d'autres sources d'hydrogène similaires.

S'appuyant sur une technologie à semi-conducteurs mise au point au Laboratoire national Sandia et au département de l'Énergie des États-Unis, H2scan possède 44 brevets couvrant ses technologies de base, ses logiciels et ses innovations de produits.

Pour en savoir plus, consultez le site www.h2scan.com.

