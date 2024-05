Gensystems annonce le déploiement réussi de deux groupes électrogènes à Midland





HOUSTON, 9 mai 2024 /CNW/ - Gensystems Power Solutions, un fournisseur de groupes électrogènes mobiles à turbine à gaz, annonce le déploiement réussi de deux groupes électrogènes sur des plateformes d'exploitation distinctes à Midland, au Texas. Ces groupes électrogènes fournissent une énergie fiable et durable pour les opérations de fracturation électrique. L'équipe de Gensystems présente sur place fournit un soutien 24 heures sur 24, y compris pour la planification et l'ingénierie pré-déploiement, l'exploitation et l'entretien spécialisés et un soutien technique 24/7.

« L'industrie pétrolière et gazière reconnaît de plus en plus la nécessité de solutions énergétiques propres et efficaces, en particulier pour les opérations à distance comme la fracturation électrique, a déclaré Todd Farley, président de Gensystems Power Solutions. Nos groupes électrogènes mobiles à turbine à gaz offrent des avantages importants par rapport aux génératrices diesel traditionnelles. Ils réduisent les émissions, la pollution sonore et la consommation de carburant tout en offrant une densité de puissance plus élevée et une empreinte considérablement réduite. »

Gensystems comprend que chaque projet a des besoins uniques. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec ses clients pour concevoir une solution d'alimentation électrique personnalisée qui répond à leurs exigences particulières en matière de puissance de sortie, de considérations environnementales et plus encore.

Comparativement aux génératrices diesel, les groupes électrogènes de Gensystems produisent des émissions beaucoup plus faibles, ce qui aide les exploitants à respecter des la réglementation environnementale de plus en plus stricte. La combustion du gaz naturel, qui laisse moins de résidus, et le fonctionnement efficace des groupes électrogènes à turbine à gaz contribuent à une approche plus durable des opérations de fracturation électrique. Les groupes électrogènes sont équipés de la turbine à gaz GE LM2500 de fiabilité supérieure, qui offre une meilleure efficacité énergétique que celle des groupes électrogènes diesel, ce qui réduit les coûts d'exploitation et la consommation de carburant.

En utilisant les solutions d'alimentation électrique de Gensystems, les opérateurs peuvent débloquer des avantages environnementaux et économiques importants tout en maintenant les besoins en énergie nécessaires à leurs opérations de fracturation électrique au moyen de l'équipement, de la main-d'oeuvre et de l'expertise de Gensystems.

À propos de Gensystems Power Solutions

Gensystems Power Solutions est une filiale de Jereh Group, un important fabricant mondial d'équipement pétrolier et gazier. L'entreprise est en mesure de fournir une solution d'énergie propre pour le parc de fracturation électrique afin d'accélérer l'électrification des champs pétrolifères, grâce à une alimentation au moyen d'un groupe électrogène à turbine à gaz ou du réseau. En outre, les groupes électrogènes propres, efficaces et fiables de Gensystems peuvent offrir une alimentation électrique durable pour une variété d'applications industrielles, aidant les entreprises à réduire leur impact environnemental et leurs coûts d'exploitation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2406538/Gensystems_Mobile_Gas_Turbine_Genset.jpg

SOURCE Gensystems Power Solutions

9 mai 2024 à 21:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :