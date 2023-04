La GRC porte des accusations après la saisie par l'ASFC de 70 kilogrammes de cocaïne présumée





FORT ERIE, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont déterminées à empêcher l'entrée de drogues illicites au pays et à veiller à la sécurité de nos collectivités.

Le 14 mars 2023, un camion utilitaire est entré au Canada au point d'entrée du pont Peace à Fort Erie, en Ontario. Le véhicule et son conducteur ont été renvoyés en vue d'un deuxième examen. Lors de l'inspection de la remorque, des agents des services frontaliers ont découvert trois sacs de voyage contenant des briques de cocaïne présumée, pesant environ 70 kg.

L'ASFC a arrêté le conducteur et a saisi la cocaïne présumée. Le Programme de l'intégrité des frontières de la GRC de Niagara-on-the-Lake a pris le conducteur en charge et pris possession des éléments de preuve, et a porté l'accusation suivante contre Gursimran Singh, 26 ans, de Brampton, en Ontario :

Importation de cocaïne, en contravention du paragraphe 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

L'enquête se poursuit. La comparution aura lieu le 4 mai 2023 à 9 h devant la Cour de justice de l'Ontario, à St. Catharines, en Ontario.

Citations

« La sécurité des Canadiens est la priorité absolue de notre gouvernement. Je tiens à remercier les agents dévoués de l'ASFC et de la GRC de leur excellent travail pour empêcher l'entrée de stupéfiants dangereux dans le pays et je me réjouis de voir la différence qu'ils continuent à faire pour protéger nos collectivités. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Cette saisie de cocaïne est le fruit du travail acharné et de la diligence de l'ASFC et de la GRC, qui s'engagent à arrêter toute activité illégale à nos frontières. Je suis fière de nos agents, qui travaillent fort au quotidien pour veiller à la sécurité des Canadiens. »

- Kim Upper, directrice, Opérations du district de Fort Erie, Agence des services frontaliers du Canada

« Notre partenariat avec l'ASFC a permis d'empêcher la circulation de stupéfiants dans les rues canadiennes, d'entraîner une perte de revenus pour le crime organisé et de porter des accusations criminelles contre l'importateur. Cette collaboration prouve notre engagement continu à travailler efficacement en équipe pour freiner l'entrée de drogues réglementées au Canada. »

- Surintendant Rae Bolsterli, officier responsable, Programme de l'intégrité des frontières de la GRC, Division O

Faits en bref

La contrebande de stupéfiants et les autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Dans le cas des étrangers, ces infractions peuvent avoir pour conséquence le renvoi du Canada et l'interdiction d'y revenir.

Si vous avez remarqué une activité transfrontalière suspecte , appelez la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

, appelez la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060. Toute personne qui possède de l'information concernant une activité criminelle est encouragée à communiquer avec le service de police local, avec la GRC au 1-800-387-0020, ou avec Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

