Début des travaux de sécurisation des voûtes des tunnels Ville-Marie et Viger

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à aviser les usagers de la route que les travaux de sécurisation des voûtes des tunnels Ville-Marie et Viger débuteront dimanche le 12 mai. Les travaux visent à démanteler l'ensemble des...

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce l'octroi d'un important contrat de près de 75 M$ pour le troisième et dernier tronçon du projet de réhabilitation du chemin de fer de la...