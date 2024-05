Galaxy Macau, leader mondial du luxe, annonce le nouvel hôtel le plus attendu en Asie, créé en partenariat avec la meilleure marque hôtelière au monde : Capella Hotels and Resorts





MACAO, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Galaxy Entertainment Group, leader du marché dans la mise en place de partenariats d'hôtellerie inégalés avec les plus grandes marques hôtelières du monde, annonce un accord historique avec Capella Hotels and Resorts - a été nommée meilleure marque d'hôtel au monde par Travel + Leisure Magazine en 2023. Galaxy Macau, qui possède le plus grand nombre de FORBES 5-Star Hotel honorés sous un même toit au monde, maintenant sa position de centre de villégiature intégré de premier plan à l'échelle mondiale, accueillera la première propriété de Capella dans la région de la Grande Baie. Inaugurée au milieu de 2025, la marque d'hospitalité Capella, unique et authentique, s'ajoutera à la plus grande collection mondiale de neuf hôtels haut de gamme sous un même toit et redéfinira l'offre d'expériences ultra-luxueuses de Macao.

« Nous sommes ravis de créer cette magnifique incarnation de l'hôtellerie ultra-luxueuse du 21e siècle en partenariat avec Capella Hotels and Resorts. « Cette collaboration s'inscrit dans notre plan de croissance stratégique visant à établir des propriétés phares uniques au sein de la station de villégiature intégrée Galaxy Macau et au-delà, a déclaré Francis Lui, vice-président de Galaxy Entertainment Group.Nous sommes honorés que Capella Hotels and Resorts, acclamée dans le monde entier, ait choisi de s'associer à nous, permettant aux invités les plus avertis du monde de forger de nouveaux liens authentiques avec Macao, un carrefour mondial des arts et du divertissement doté d'une riche histoire culturelle et d'une porte d'entrée vers la région de la Grande Baie. En tant que nouvel ajout à notre destination de luxe intégrée, Capella at Galaxy Macau représente notre engagement continu à offrir un luxe expérientiel inégalé à nos invités internationaux à Macao. »

Reflétant le charme doré de Galaxy, Capella de Galaxy Macau est un manoir doré dans le centre culturel de l'Asie. L'hôtel de 17 étages propose 36 Sky Villas et 57 Suites. Conçus par la célèbre société parisienne Moinard B?taille, les intérieurs s'inspirent de la jungle et des collines verdoyantes de Macao. Chaque Sky Villa est dotée d'un balcon éclairé avec une piscine transparente à rebords infinis, un salon extérieur, un solarium et un jardin d'hiver caché, offrant aux invités une expérience nature sereine tout au long de l'année. Les villas luxueuses invitent à la socialisation et offrent des commodités telles qu'un garde-manger pour majordome, une salle de karaoké avec un majordome et une collection premium, un bar à cocktails privé et un salon de jeux. Les suites sont à couper le souffle, avec des piscines et des balcons privés avec une vue panoramique sur l'architecture de Macao.

Bruno Moinard et Claire B?taille de Moinard B?taille réfléchissent à leur conception, déclarant : « Galaxy Entertainment Group nous a accordé la liberté exceptionnelle de conceptualiser Capella chez Galaxy Macau. L'esprit aventurier et la riche histoire de Macao ont inspiré notre thème de la jungle tropicale, évoquant des sentiments de générosité et de modernité, ponctués de délicieuses surprises pour les invités. Un élément central de ce projet est notre lien profond avec l'eau, invitant les invités à s'imaginer suspendus dans leur piscine étincelante. »

Moinard B?taille est reconnu pour son approche distinctive du luxe français et son savoir-faire exquis. Elle a créé des intérieurs riches pour les boutiques de marque de luxe de premier plan au monde, y compris des fleurons mondiaux pour Cartier, Breitling et Audemars Piguet.

Acclamée mondialement pour la qualité de la catégorie, le service exceptionnel et la connexion authentique d'invités perspicaces aux emplacements uniques de ses propriétés, Capella Hotels and Resorts promet d'apporter un nouveau niveau de luxe élégant à Macao.

La nouvelle propriété de Galaxy Macau présentera un nouveau regard audacieux sur le salon signature de Capella, solidifiant le rôle de la propriété en tant que centre culturel pour des dialogues et des expressions significatifs. « Pony & Plume » hébergera un salon réservé aux membres, conçu par Albert Kwan, légende du design intérieur de Hong Kong, qui a créé des espaces imprégnés de la Chinoiserie coloniale, notamment le China Club de Hong Kong et Cipriani, le China Tang de Londres, ainsi que des espaces en Asie. Plume est le nom « whisper-only » d'une terrasse cachée sur invitation seulement pour les aficionados sérieux, tandis qu'une fonction d'exposition permet de jeter un coup d'oeil aux trésors, y compris les curios d'une collection privée qui incorpore des antiquités, l'art et même des dons remarquables bénis par des icônes historiques comme El Commandante lui-même.

Inspiré par le jeu du polo équestre, le bar Moinard B?taille conçu au Capella at Galaxy Macau présentera une collection unique de whiskies rares et à tirage limité. Un programme organisé de whisky japonais de provenance, en collaboration avec une sélection différenciée de producteurs de whisky, cimentera l'offre singulière.

Pour offrir une expérience client inégalée à Macao, Capella de Galaxy Macau collaborera avec des leaders d'opinion en art et en gastronomie. Cette collaboration comprend la création d'une collection d'art diversifiée, ainsi que le partenariat avec la vedette culinaire de Hong Kong, la 50 Best d'Asie, le chef étoilé au Michelin et la Krug Ambassade Vicky Cheng pour créer une expérience épicurienne mémorable.

Le premier restaurant international du chef Cheng devrait être la nouvelle ouverture la plus attendue de la région en 2025, et Capella chez Galaxy Macau offrira aux invités un accès exclusif à son concept de restaurant exclusif, qui célèbre le meilleur des talents locaux dans la région de la Grande Baie en collaboration avec Joyce Wang, de Hong Kong, pour le tour de force du design intérieur.

En 2024 seulement, l'ascension fulgurante de Cheng lui a permis de remporter un trio des 50 Best Restaurants 2024 d'Asie, ce qui le place au cinquième rang de la région pour son aile de restaurant de Hong Kong et lui a valu le prix du meilleur grimpeur. Le concept exclusif de Cheng à Macao célébrera la rencontre des cultures, représentant la convergence de l'Est et de l'Ouest à laquelle il fait allusion dans sa cuisine, et sera renforcé par un cadre intime conçu pour permettre aux invités d'interagir directement avec son expertise culinaire, conceptualisé par la designer d'intérieur primée de Hong Kong, Joyce Wang.

Le chef Vicky Cheng exprime son enthousiasme pour son nouveau concept de restaurant indépendant très attendu : « Je suis ravi de présenter les ingrédients distinctifs et le riche héritage du delta de la rivière des Perles dans mon concept frais et indépendant chez Capella Galaxy Macau. J'ai hâte de présenter mon point de vue raffiné et innovant sur les saveurs et les techniques françaises et chinoises avec une touche expérimentale au premier avant-poste pour présenter mon concept de gastronomie emblématique sur la scène internationale. »

« Comprendre la passion de Vicky Cheng pour la recherche de nourriture et l'exploration a influencé notre choix de matériaux, de textures et de formes architecturales fluides de l'espace. Nous avons mis l'accent sur la cuisine comme le coeur de l'expérience culinaire, et notre design vise à brouiller légèrement la ligne entre l'invité et le chef, invitant les invités à s'immerger dans le rituel culinaire intime du chef Vicky. »

De plus, Capella at Galaxy Macau présentera un restaurant tout au long de la journée, ce qui renforcera la gamme exclusive d'expériences gastronomiques authentiques pour les convives de Macao.

« Capella à Galaxy Macau représente un moment charnière pour Capella Hotels and Resorts alors que nous nous développons dans la région de la Grande Baie, a déclaré Evan Kwee, vice-président de Capella Hotel Group. « Grâce à notre partenariat avec Galaxy Entertainment Group, nous sommes ravis de présenter aux voyageurs le riche patrimoine culturel de Macao, en offrant des expériences réfléchies et enrichissantes tout en favorisant des liens significatifs avec la communauté locale. »

Soulignant le riche patrimoine culturel et le coeur asiatique des valeurs uniques de Galaxy Entertainment Group et du positionnement de premier plan sur le marché, Capella chez Galaxy Macau représente la dernière itération de l'engagement de Galaxy Macau à créer des expériences exceptionnelles dans le centre de villégiature intégré. Selon Francis Lui, vice-président de Galaxy Entertainment Group, « Galaxy Macau continue de se démarquer de ses concurrents alors que nous apportons les principales marques du monde à Macao dans notre célèbre centre de villégiature intégré. Au sein de notre portefeuille différencié et en croissance, Capella de Galaxy Macau est le dernier phare innovant pour le mode de vie ultra-luxueux de Galaxy, qui se consacre à définir une nouvelle ère d'hospitalité exceptionnelle sur la scène mondiale. »

