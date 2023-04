Les ministres du Travail fédéral, provinciaux et territoriaux progressent par rapport aux grands défis auxquels sont confrontés les travailleurs au Canada





OTTAWA, ON, le 14 avril 2023 /CNW/ - Les ministres du Travail fédéral, provinciaux et territoriaux se sont réunis aujourd'hui pour faire avancer les travaux sur les enjeux prioritaires qui touchent les milieux de travail dans l'ensemble du Canada.

Les ministres ont discuté des enjeux liés à la nature changeante du travail, notamment le travail à la demande et l'économie des plateformes numériques. Les ministres ont mis en commun les réussites et les leçons apprises en matière de politiques du travail, qui concernaient principalement des changements survenus dans les milieux de travail depuis la pandémie.

Présidée par le ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan Jr., la réunion a permis aux ministres de faire le point sur les différentes approches en matière de congés de maladie payés (également appelés congés payés pour raisons médicales) et sur les efforts continus de conciliation des réglementations sur la santé et la sécurité au travail en vertu de l'Entente d'harmonisation pancanadienne en matière de santé et de sécurité au travail.

L'Organisation internationale du Travail (OIT) a fait une présentation sur la récente décision d'inclure un milieu de travail sain et sécuritaire comme principe et droit fondamental au travail. Le Canada a déjà ratifié l'une des deux conventions de l'OIT associées à ce droit, et les ministres ont discuté des prochaines étapes en vue d'une éventuelle ratification de la seconde convention.

Dans la foulée de la récente ratification par le Canada de la Convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, de l'OIT, les ministres ont écouté des représentants du Congrès du travail du Canada et des chercheurs de l'Université de Toronto et de l'Université Western Ontario présenter leur rapport de 2022 intitulé Le harcèlement et la violence dans les milieux de travail au Canada : Cela [ne] fait [pas] partie de la description de tâche. Plusieurs gouvernements ont fait connaître le travail et les initiatives qu'ils mènent pour s'attaquer à ce problème.

Les ministres se sont engagés à poursuivre leur collaboration et à travailler à la mise en oeuvre de politiques soutenant des lieux de travail équitables, sûrs, sains et inclusifs dans tout le pays.

Citation

« Partout au pays, les travailleurs ont des valeurs, des normes et des droits en commun. Ils ont aussi différents besoins et différentes priorités. Nous nous réunissons pour partager des idées et collaborer parce que c'est de cette manière qu'on trouve les meilleures solutions pour les travailleurs. »

- Le ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du travail se rencontrent régulièrement pour discuter d'enjeux d'intérêt commun auxquels ils peuvent s'attaquer en collaboration. Tout au long de l'année, les sous-ministres les soutiennent dans leur travail par l'intermédiaire de l'Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière.

En juin 2022, les délégués présents à la Conférence internationale du Travail de l'OIT ont ajouté « un milieu de travail sûr et salubre » aux quatre autres principes et droits fondamentaux au travail. Ils ont ensuite reconnu deux conventions sur la santé et la sécurité au travail comme nouvelles conventions fondamentales de l'OIT : la Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et la Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Le Canada a ratifié la Convention no 187 en 2011, mais n'a pas encore ratifié la Convention no 155.

