MY01, Inc. conclu une ronde de financement de 12,5 M$ pour accélérer sa croissance

MONTRÉAL, le 11 avril 2023 /CNW/ - MY01, Inc. (« MY01 » ou la « Société »), une société de technologie médicale qui utilise des microcapteurs pour aider les médecins à diagnostiquer le syndrome des loges, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une ronde de financement de série A de 12,5 millions de dollars avec la participation d'Investissement Québec, de Desjardins Capital et de Fondaction, afin de stimuler les activités de commercialisation de la Société, en particulier aux États-Unis.

« Cet investissement soutiendra l'objectif de MY01 de devenir la référence en matière de diagnostic du syndrome des loges », déclare Charles Allan, directeur général de MY01. « Notre croissance a été importante depuis notre lancement aux États-Unis et ce financement va nous permettre d'accélérer notre développement tout en améliorant les résultats pour les patients. »

« La technologie développée par MY01 présente un grand potentiel pour transformer le diagnostic du syndrome des loges ainsi que la qualité des soins. Investissement Québec est ravi de se joindre à cette ronde de financement qui permettra de soutenir la commercialisation et le développement de leur technologie. Notre support témoigne de notre volonté d'appuyer les sociétés prometteuses du secteur des sciences de la vie, comme MY01, afin de continuer de développer ce secteur important et stratégique de notre économie. », souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Le Moniteur de Pression Compartimentale Continue (« MPCC ») de MY01 aide au diagnostic du syndrome des loges, une condition médicale dans laquelle la pression à l'intérieur d'un muscle augmente, ce qui limite le flux sanguin et provoque des douleurs. Si la pression augmente de manière significative et n'est pas traitée, le syndrome des loges peut entraîner une amputation. Le MPCC de MY01 intègre un microcapteur dans le compartiment et traduit les données de pression continues à la fois sur un moniteur et sur une application mobile afin d'aider au diagnostic.

À propos de MY01, Inc.

MY01 a pour mission de donner aux professionnels de la santé la capacité d'anticiper les conditions médicales graves, améliorant ainsi les résultats pour les patients. MY01 estime que l'ajout de données quantitatives exploitables au chevet du patient peut augmenter les évaluations cliniques, réduire les perturbations des médecins et fournir une collaboration de soins plus efficace, le tout se traduisant par des soins plus efficaces aux patients. Basée à Montréal, Québec depuis 2015, MY01 met à profit son expertise dans la technologie des microcapteurs pour fournir des solutions de diagnostic innovantes.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, tout en assurant la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

Liens Connexes : www.my01.io

