AVIS PUBLIC - Étude sur le parc urbain national de la Rouge -- disponibilité d'une aide financière aux participants

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) met à la disposition du public et des peuples autochtones une aide financière pour favoriser leur participation à la planification de l'étude sur le parc urbain national de la Rouge. L'étude portera...

Tourisme Montréal poursuit ses efforts de développement durable en lançant deux répertoires destinés aux organisateurs d'événements d'affaires et aux congressistes souhaitant avoir un impact social et environnemental positif dans la métropole. Le...