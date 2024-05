Festivals et événements majeurs de la métropole 2024 - Plus de 300 000 $ au Piknic Électronik





MONTRÉAL, le 17 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 303 000 $ pour la tenue du Piknic Électronik, qui commence le 19 mai et se tient les dimanches jusqu'au 6 octobre prochain.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce.

Cet événement festif réunit au parc Jean-Drapeau des DJ émergents ou de renom, pour le plus grand plaisir des amatrices et amateurs de musique électronique. Ce festival, qui a vu le jour en 2003, est devenu un événement populaire et reconnu en raison de son dynamisme et de sa programmation musicale de qualité.

Citations :

« La saison estivale est le moment par excellence pour se divertir et profiter de l'expérience unique qu'offrent les festivals et événements touristiques du Québec. C'est ce que propose le Piknic Électronik qui, avec une programmation inédite, réunit chaque fin de semaine de l'été des milliers de festivalières et festivaliers. Je félicite l'équipe organisatrice, qui travaille très fort à l'organisation d'un événement de qualité permettant la découverte de talents musicaux. Je souhaite également que les amatrices et amateurs de musique profitent de leur passage dans la métropole pour visiter ses attraits et vivre l'été autrement! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Chaque année, ce sont des milliers d'adeptes de musique électronique qui se rendent au parc Jean-Drapeau pour le Piknic Électronik. Grâce aux artistes et aux festivalières et festivaliers venant de partout dans le monde, Montréal rayonne comme ville festive et dynamique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 233 000 $ au Piknic Électronik par le biais du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue du Piknic Électronik en accordant une somme de 70 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

