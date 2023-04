Suresh HP rejoint Sonata Software en tant que responsable de la prestation de services





Suresh est un professionnel chevronné qui possède une vaste expérience dans le domaine des technologies de l'information. Il supervise la stratégie, la planification, la budgétisation, les opérations commerciales, la fourniture de services à l'échelle mondiale pour les secteurs verticaux et les pratiques technologiques, l'excellence en matière de fourniture de services et la sécurité (fonction de RSSI)

BANGALORE, Inde, 6 avril 2023 /PRNewswire/ -- Sonata Software, une société de premier plan dans le domaine de la modernisation et de l'ingénierie numérique, a annoncé la nomination de Suresh HP au poste de responsable de la prestation de services.

À ce titre, le nouveau venu supervisera la stratégie de fourniture de services mondiale de Sonata, l'habilitation et l'excellence pour tous les secteurs verticaux et toutes les activités. Suresh vit à Bangalore, en Inde.

C'est un leader respecté reconnu dans le secteur, avec plus de trente ans d'expérience acquise dans des entreprises telles qu'Infosys, Motorola et, plus récemment, LTIMindtree. Son expérience en matière de leadership s'étend à la fourniture de services à l'échelle mondiale pour tous les secteurs verticaux et toutes les pratiques, à l'habilitation, à la qualité, à l'excellence et aux pratiques numériques.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Sonata Software a investi de manière significative dans les talents seniors afin de servir ses clients au niveau mondial. L'arrivée de Suresh est un pas de plus dans cette direction. Son leadership aidera Sonata à s'adapter et à satisfaire ses clients dans un environnement à forte croissance.

« Je suis ravi d'accueillir Suresh, qui sera un complément important à notre équipe de direction. Grâce à sa riche expérience, Suresh permettra à Sonata de poursuivre ses efforts en vue de créer une organisation innovante et fiable qui inspire nos clients et les membres de notre équipe et qui produit des résultats de grande qualité », a déclaré Samir Dhir, PDG de Sonata Software.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de direction de Sonata Software pour construire une culture de l'excellence et conduire notre organisation vers de nouveaux sommets. Notre priorité absolue est de dépasser systématiquement les attentes de nos clients », a affirmé Suresh HP.

