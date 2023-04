Powens et Unnax s'associent pour former un leader européen de l'Open Finance





Powens en France et Unnax en Espagne, deux des plus importantes fintech leaders de l'Open Finance en Europe, annoncent aujourd'hui la conclusion d'un accord en vue d'unir leurs forces et former un champion européen de l'Open Finance.

L'association parfaite de deux leaders de l'Open Finance

Pour Powens, s'associer à Unnax était une évidence et une opportunité stratégique unique : associer ces deux fintech innovantes, détenant chacune des positions fortes en Espagne et en France, lui permet de renforcer son leadership dans le secteur de l'Open Finance en Europe et de se développer en Amérique Latine, marché en pleine croissance et en évolution rapide.

L'opération est financée en grande partie par PSG Equity, une société de growth equity de premier plan qui s'associe à des entreprises de software et de services technologiques pour les aider à accélérer leur croissance et devenir des acteurs d'envergure en Europe et aux États-Unis. PSG Equity, qui a investi dans Powens en 2022, réalise aujourd'hui un nouvel investissement auprès d'Unnax1 afin de réunir les deux fintech au sein d'un seul et même groupe.

"PSG Equity a investi dans Powens en 2022 pour soutenir l'un des pionniers français de l'Open Finance, avec l'ambition de créer un leader européen d'envergure et de stimuler l'innovation dans l'industrie des services financiers. Nous sommes ravis d'investir à nouveau dans Unnax, l'un des champions locaux de l'Open Finance en Espagne, et de l'intégrer au groupe Powens afin d'accélérer notre vision et de fournir des produits exceptionnels d'Open Finance à travers l'Europe", déclare Romain Railhac, Managing Director - PSG Equity.

Pour Powens, il s'agit d'une étape naturelle d'expansion de ses solutions d'Open Finance à travers l'Europe, où elle fournit déjà une connectivité sur 11 pays par le biais d'une API unique. En s'appuyant sur la licence d'établissement de monnaie électronique (EMI) d'Unnax et en tirant parti de son expertise en matière de paiements, l'union des deux entreprises renforcera la capacité de Powens à créer la gamme de produits et de services Open Finance la plus complète et la plus innovante du marché à ce jour. Cette gamme enrichie inclura l'agrégation des données financières comprises dans le cadre de la DSP2 mais également bien au-delà, la catégorisation et l'enrichissement des données, la vérification de la solvabilité, la gestion des paiements (PIS, SDD, POS, SCT, SICT), la gestion de portefeuilles de monnaie électronique, l'émission d'IBAN, et des services d'onboarding (KYC).

"Je suis ravi qu'Unnax ait décidé de rejoindre la famille Powens. Nous avons devant nous une occasion unique de repousser les limites de l'Open Finance et d'offrir l'offre la plus enrichie de technologies et de services financiers en Europe. Unnax partage notre ADN, notre passion pour l'innovation et notre vision avant-gardiste de l'avenir. Cette association nous permet de renforcer notre position en tant que champion indépendant de l'Open Finance en Europe ", annonce Bertrand Jeannet, CEO - Powens.

Unnax, l'un des pionniers de l'Open Finance en Espagne et en Amérique latine

Un des leaders de la fintech en Espagne et établissement de monnaie électronique agréé, Unnax a repoussé les limites de l'Open Finance à la fois en Espagne et en Amérique latine grâce à des solutions technologiques innovantes qui exploitent la puissance de l'infrastructure bancaire, simplifient les paiements et facilitent l'accès aux données financières, le tout via une API unique. En 2022, la plateforme technologique d'Unnax a aidé plus de 50 clients à fournir des produits financiers numériques, avec plus de 43 millions d'appels API et 1,3 milliard d'euros de paiements traités en 2022.

"Alors que nous évoluons dans une économie numérique qui exige une plus grande agilité et flexibilité des produits et services financiers, Unnax a été à l'avant-garde dans le développement de produits innovants qui vont au-delà de ce que le système bancaire traditionnel peut offrir. Unir nos forces avec Powens nous permettra d'accélérer notre innovation, de renforcer notre développement de produits pour les clients existants en Espagne et en Amérique latine, et d'offrir conjointement les produits Open Finance les plus innovants à travers l'Europe et l'Amérique latine", explique Julián Díaz-Santos, cofondateur et co-CEO - Unnax.

La présence d'Unnax en Amérique latine, démarrée avec son lancement au Mexique en 2021, lui a permis d'introduire l'Open Finance sur un marché en pleine croissance, de démocratiser l'accès à de nouveaux types de services financiers et de promouvoir l'inclusion financière pour les personnes non bancarisées. Preuve du potentiel de l'Open Finance au Mexique, Unnax connecte désormais les données bancaires et non bancaires de plus d'un million de personnes chaque mois.

Jordi Peréz, cofondateur et co-CEO - Unnax, ajoute : "Notre vision, en tant qu'entreprise, est de rendre l'accès aux solutions financières beaucoup plus efficace et inclusif. En combinant nos forces et nos technologies respectives, Powens nous permettra de faire de notre vision une réalité".

Ce n'est que le début...

Ensemble, Powens et Unnax c'est :

- plus de 260 clients de confiance en Europe et en Amérique latine,

- des solutions technologiques Open Finance présentes dans 12 pays,

- plus de 1,2 milliard d'appels API,

- plus de 1,3 milliard d'euros de paiements traités en 2022,

- plus de 180 employés répartis entre les bureaux de Paris, Barcelone et Mexico.

Le nouveau groupe sera en mesure de partager prochainement les premiers fruits de cette alliance pour fournir de nouveaux produits et services innovants afin d'aller toujours plus loin dans la révolution de l'Open Finance.

La transaction est soumise à l'autorisation de l'autorité nationale compétente espagnole (Banco de España).

À propos de Powens

Powens a été fondée en 2012 à Paris, en France. Pionnier de l'Open Finance pour le B2B en Europe, Powens propose aujourd'hui des solutions Open Banking munies de superpouvoirs via une API unique qui va au-delà de la PSD2 pour permettre à plus de 210 institutions de services financiers de premier plan de créer des expériences Open Finance de nouvelle génération et d'accéder aux données financières de plus de 1 800 institutions dans 11 pays à travers l'Europe. La puissante plateforme Open Finance de Powens permet non seulement d'accéder aux données financières les plus précises provenant de sources multiples - comptes chèques et d'épargne, prêts, investissements et actifs - d'une manière totalement conforme, mais elle fournit également des solutions pour rationaliser l'onboarding des clients, permettre la prise de décision en matière de crédit et automatiser la facturation et les paiements. Fondée à l'origine sous le nom de Budget Insight, l'entreprise a changé de nom en 2022 pour adopter le nom "Powens" afin d'ouvrir la voie à son ambitieuse stratégie de croissance internationale. La société est un établissement de paiement agréé en France pour les services d'information sur les comptes et d'initiation de paiement dont l'activité est passeportée dans toute l'Union européenne.

À propos d'Unnax

Unnax a été fondée en 2016 à Barcelone, en Espagne, et est devenue l'un des principaux fournisseurs espagnols d'Open Finance qui offre à la fois l'agrégation de données financières en Espagne et au Mexique et de puissantes capacités de paiement électronique par le biais d'une API unique. La société dispose d'une solide clientèle composée de plus de 50 acteurs majeurs des services financiers dans les domaines de la banque, du crédit à la consommation, de la fintech et des logiciels, tant en Espagne qu'en Amérique latine. La société est un établissement de monnaie électronique (EMI) agréé ainsi qu'un fournisseur de services d'information sur les comptes et d'initiation de paiement, avec un passeport pour opérer dans l'ensemble de l'Union Européenne.

1 Cet investissement devrait être pleinement finalisé en 2023, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

