Le Saudi Industrial Investment Group (SIIG) consent à investir 70 millions de dollars dans Unibio





LONDRES et COPENHAGUE, Danemark, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- Unibio International PLC, leader dans le domaine des protéines durables, a le plaisir d'annoncer que le Saudi Industrial Investment Group ("SIIG"), l'une des premières sociétés pétrochimiques privées du Royaume d'Arabie Saoudite, a signé un accord en vue d'investir environ 70 millions de dollars américains (59 millions de livres sterling) dans Unibio. Ces fonds seront utilisés pour permettre à Unibio de réaliser sa vision, qui est de nourrir la population mondiale croissante de manière durable. Unibio les emploiera pour développer de nouvelles capacités de production mondiale, accroître ses capacités opérationnelles et accélérer l'innovation et la commercialisation.

Améliorer la sécurité alimentaire mondiale

Grâce à la production industrielle de protéines basée sur la technologie de fermentation unique d'Unibio - la technologie U-Loop® - il est possible d'améliorer la sécurité alimentaire et de nourrir la population mondiale croissante de manière durable sans utiliser de terres arables et en utilisant un minimum d'eau. La technologie de fermentation imite un processus qui se déroule chaque jour dans la nature et utilise le méthane (gaz naturel ou biogaz) comme matière première. La production d'Uniprotein® est efficace, stable et indépendante des variations climatiques qui affectent la production des sources de protéines traditionnelles.

Uniprotein® est approuvée pour l'alimentation animale dans l'Union européenne et des enregistrements sont en cours à l'échelle mondiale. La protéine apporte une nutrition équivalente ou supérieure à d'autres protéines de haute qualité, telles que la farine de poisson, et a été testée avec succès sur diverses espèces aquatiques et animales. Uniprotein® est exempte de pesticides, entièrement traçable et sans OGM. La commercialisation d'Uniprotein® a été lancée et le produit suscite un vif intérêt de la part des fabricants d'aliments pour animaux et des éleveurs d'animaux et de poissons à l'échelle mondiale. La production de protéines Unibio pour la consommation humaine directe est en cours de développement.

David Henstrom, PDG d'Unibio, a commenté:

"Nous sommes ravis d'accueillir SIIG en tant qu'investisseur de poids au sein d'Unibio. Son investissement nous permettra de jouer un rôle essentiel pour répondre aux besoins de nos clients en matière de protéines durables. La technologie d'Unibio améliorera la sécurité alimentaire et accélérera le processus visant à nourrir le monde de manière durable. Nous sommes heureux que le SIIG partage notre ambition d'assurer la sécurité alimentaire de la population mondiale croissante et d'aider à éliminer la faim (ODD2) et nous sommes impatients de travailler ensemble pour y parvenir."

M. Abdulrahman S. Alismail, PDG odu Sau di Industrial Investment Group, a ajouté:

"Nous sommes très heureux d'investir dans Unibio et considérons que cette entreprise s'inscrit parfaitement dans la nouvelle stratégie de SIIG, qui consiste à diversifier ses investissements, à pénétrer de nouveaux secteurs axés sur la durabilité et les nouvelles technologies, et à développer des partenariats avec des entreprises internationales. L'objectif d'Unibio cadre avec l'engagement de l'Arabie saoudite d'augmenter la production nationale de protéines et de soutenir la sécurité alimentaire grâce à l'innovation et à la technologie. Nous investissons dans Unibio pour le long terme et sommes convaincus que nous contribuerons ainsi à mettre en place une économie plus diversifiée et plus durable."

L'investissement dans Unibio sera payé en deux tranches : la première tranche d'environ 25 millions de dollars américains (21 millions de livres sterling) est payée maintenant et la seconde tranche est subordonnée aux approbations applicables en matière d'investissement direct étranger. BofA Securities a agi en tant qu'agent de placement pour Unibio dans le cadre de cette transaction.

