Projet de loi 19 - Le Réseau québécois pour la réussite éducative salue les balises proposées pour mieux encadrer le travail des enfants





MONTRÉAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - Le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ) se réjouit des balises proposées par le projet de loi 19 pour mieux encadrer le travail des enfants et salue le courage du gouvernement du Québec d'agir sur cette question, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre.

La pièce législative déposée par le ministre du Travail, Jean Boulet, reprend plusieurs des propositions effectuées par le RQRÉ au cours des derniers mois. Le RQRÉ appuie l'interdiction du travail pour les moins de 14 ans, de même que la limite de 17 heures de travail par semaine pour les adolescents assujettis à l'obligation de fréquentation scolaire. La liste d'exceptions prévues pour le travail des moins de 14 ans, qui inclut les OBNL, ainsi que la supervision nécessaire d'un adulte en tout temps, correspondent également aux attentes exprimées par le RQRÉ.

« Lorsqu'il se déploie dans de bonnes conditions, le travail peut être favorable à la persévérance scolaire. Or, la littérature scientifique démontre qu'à compter d'un certain nombre d'heures, le travail nuira aux études. Les balises fixées par le projet de loi nous apparaissent donc justifiées, équilibrées et, surtout, nécessaires dans le contexte que l'on connaît », souligne la directrice générale du RQRÉ, Audrey McKinnon.

Poursuivre la sensibilisation et l'accompagnement

Le RQRÉ rappelle toutefois que cette loi seule ne sera pas suffisante pour abolir tous les enjeux liés à la conciliation études-travail des jeunes.

« On doit continuer à offrir de l'accompagnement à celles et ceux qui choisissent de travailler tout en étudiant, en tenant compte de leurs réalités spécifiques. Il faut également poursuivre notre travail de sensibilisation. Les parents, les employeurs et la société civile ont un rôle important à jouer pour assurer une saine conciliation travail-études et prévenir le décrochage scolaire », conclut la présidente du RQRÉ, Andrée Mayer-Périard.

Enfin, le RQRÉ espère maintenant que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) mettra en place des mesures efficaces, notamment un mécanisme de plaintes adapté aux jeunes, afin d'assurer le respect de la nouvelle législation.

