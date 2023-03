Airbnb, location court terme : Il est temps de chercher les raisons réelles de leur succès





MONTRÉAL, le 28 mars 2023 /CNW/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) tient à réagir au rapport diffusé "La démesure Airbnb: Un saccage du parc locatif québécois" par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), qui fait notamment le tout premier dénombrement pour l'ensemble du Québec des annonces offertes sur la plateforme Airbnb.

Personne ne peut nier le succès de telles plateformes, comme Airbnb, et la facilité de louer une maison ou un appartement partout dans le monde et s'assurer d'un confort et d'une expérience différente.

Il serait bon de s'interroger sur l'intérêt de tant de propriétaires de logements envers la location à court terme.

La location à court terme a des inconvénients comme une gestion permanente dans l'affichage des annonces, les va-et-vients dans les immeubles, le bruit des invités... Et pourtant, de nombreux propriétaires choisissent de faire de la location à court terme, et ce contre une stabilité dans les locations.

Un élément important explique en partie ce choix : La protection accrue du logement

"La formule Airbnb offre des protections aux hôtes, des protections que malheureusement aucun propriétaire locatif ne peut obtenir. Il est grandement temps que des changements législatifs soient apportés pour protéger le parc locatif. Nous n'avons qu'un mot d'ordre : donner LA protection, donner enfin le signal aux propriétaires que la loi les supporte, les entend et sera là pour eux." selon Martin Messier, président de l'APQ.

Une simple visite sur le site de Airbnb suffit pour comprendre ce qu'obtient un hôte:

Vérification de l'identité des voyageurs

La vérification des réservations

Protection contre les dommages de 3 M $

$ Assurance responsabilité de 1 M$

Assistance sécurité 24 h/24

De plus, les propriétaires sont étouffés sous des règles de fixation de loyer trop restrictives qui ne stimulent pas l'investissement et l'intérêt pour le locatif résidentiel. Il faut permettre un retour sur investissement raisonnable et autoriser le libre marché pour établir le prix du logement. Ainsi les propriétaires pourront bénéficier d'un revenu plus intéressant pour leur logement. Les contraintes qui pèsent lourd sur un propriétaire doivent être revues pour stimuler les investissements et la rénovation.

Toutefois, l'Association des Propriétaires du Québec (APQ) dénonce certains agissements par rapport à la location de logement sur Airbnb ou d'autres services de location à court terme comme la sous-location illégale de leur appartement par des locataires ou dans des immeubles en copropriété qui interdisent ce type de location, afin d'augmenter leurs revenus et ce sans l'autorisation, et pourtant obligatoire, du propriétaire du logement.

"L'annonce de Mme Proulx, Ministre du Tourisme, de la semaine dernière, par la modification de la loi pour obliger tous les annonceurs à afficher leur numéro de certification touristique sous peine de représailles, permettra de réduire les locations illégales faites par les locataires d'un bail qui veulent augmenter leurs revenus." selon Martin Messier, président de l'APQ.

Pour conclure, l'Association des Propriétaires du Québec (APQ) demande à ce qu'une consultation soit faite sur l'intérêt et les impacts de la location à court terme au Québec. Si la loi peut être modifiée pour régler des problèmes importants comme l'affichage obligatoire du numéro de certification, elle peut aussi être modifiée pour améliorer le parc locatif.

Fondée en 1984, l'Association de propriétaires du Québec (APQ) est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements locatifs. Elle dessert les propriétaires de toutes les régions du Québec depuis plus de 35 ans. En plus d'offrir, autant aux propriétaires de duplex ou triplex qu'à des gestionnaires immobiliers, un service d'évaluation sur les locataires unique au Québec.

