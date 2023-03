Tecsys annonce un OMS composable pour un commerce électronique de détail et interentreprises sans friction





La nouvelle génération de systèmes de gestion des commandes distribuées offre une flexibilité omnicanale à grande échelle.





CHICAGO, le 21 mars 2023 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), une entreprise de pointe dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de commerce omnicanal, a annoncé aujourd'hui son système de gestion des commandes (OMS) entièrement composable, un système de gestion des commandes sans tête construit avec des interfaces de protocole d'application (API) robustes et une unité frontale optimisée conçue pour s'intégrer aux systèmes dorsaux existants des détaillants.

« Magasiner n'est plus une activité linéaire, mais un réseau d'événements interconnectés qui se déroulent à la fois dans le monde virtuel et physique, unis par des données précises et opportunes. Cette complexité croissante des canaux de vente et des points de contact avec les clients augmente le coût des affaires, et nous voulions résoudre ce problème », déclare Martin Schryburt, vice-président de la recherche et du développement chez Tecsys. « La puissante API de l'OMS composable de Tecsys permet une fonctionnalité OMS rapide et précieuse, prête à l'emploi, qui peut servir de solution intégrée ou de moteur de gestion des commandes sans tête, tous deux adaptés aux complexités d'un commerce omnicanal sans friction. »

En découplant l'unité initiale et l'unité finale de l'Omnitm OMS grâce à l'architecture composable, les clients de Tecsys sont en mesure d'optimiser leur pile technologique omnicanale avec une plateforme flexible qui peut s'adapter à tous les cas d'utilisation, à tous les écosystèmes hérités et à tous les modèles d'entreprise, et débloquer de la valeur commerciale. Voici ses caractéristiques :

Un OMS complet, prêt à l'emploi, conçu pour un commerce sans friction, doté de fonctionnalités avancées et hautement configurables, offrant une visibilité fiable des stocks à la seconde près.

Une architecture sans tête qui peut s'intégrer dans les systèmes frontaux existants d'un détaillant et permettre de nouveaux canaux de vente, y compris les places de marché traditionnelles et émergentes.

Une interface frontale optimisée qui permet de gérer un service client de haut niveau et de remplir efficacement les magasins dans un environnement intuitif et indépendant, qui peut être intégré aux systèmes existants.

Cette approche modulaire permet aux détaillants et aux marques de tirer parti de la meilleure solution de Tecsys pour chaque besoin unique de l'entreprise, alors que l'organisation compose sa stratégie de pile technologique plus large.

« L'objectif ultime de cette innovation est d'aider les détaillants à être plus flexibles dans leur manière d'exploiter le plein potentiel du commerce omnicanal, quels que soient les systèmes dont ils disposent actuellement », explique Guy Courtin, vice-président de l'industrie et de la technologie avancée chez Tecsys. « Nous faisons en sorte qu'il soit très facile pour les détaillants d'intégrer le système Tecsys dans leurs opérations commerciales existantes, à l'endroit et de la manière qui leur conviennent le mieux. Cela leur permet d'activer très rapidement la visibilité et l'orchestration des stocks en temps réel dans les magasins physiques, le commerce en ligne et les places de marché numériques. Cela brise les silos de données et permet une expérience d'achat et d'exécution des commandes vraiment fluide, à la fois pour le consommateur et pour le détaillant. »

L'Omnitm OMS composable est conçu pour offrir le retour sur investissement le plus rapide du secteur, aider les détaillants à atteindre une expérience de commerce sans friction de classe entreprise, et donner à ces détaillants la propriété de leurs futures capacités omnicanales. Pour en savoir plus sur l'OMS composable de Tecsys, visitez le site https://www.tecsys.com/oms

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement axées sur l'informatique en nuage qui équipent les entreprises sans frontières pour la croissance et l'avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion des entrepôts, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, la gestion des commandes et l'exécution des commandes, ainsi que des solutions de gestion financière et d'analyse. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, visitez www.tecsys.com.??

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 08:00 et diffusé par :