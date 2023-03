Pour une collectivité en santé, prospère et durable - Le gouvernement du Québec lance un plan d'action pour soutenir Rouyn-Noranda





QUÉBEC, le 16 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a dévoilé aujourd'hui un plan d'action gouvernemental pour soutenir et accompagner la Ville de Rouyn-Noranda. Plusieurs mesures seront mises de l'avant, dans la foulée de l'autorisation ministérielle qui a été accordée à Glencore, pour la Fonderie Horne, afin de revitaliser et de rendre plus attractives la région de l'Abitibi-Témiscamingue et la Ville de Rouyn-Noranda.

Ce plan, doté d'une enveloppe de 88,3 M$ sur cinq ans, sera sous la coordination du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et s'appuie sur des réflexions et de nombreux échanges avec des acteurs du milieu, dont la Ville. Les mesures permettront de protéger davantage la santé de la population, d'approfondir les connaissances sur les impacts des divers contaminants émis par la Fonderie Horne, de stimuler le développement local, d'accroître l'attractivité de la région, ainsi qu'à veiller au bon déroulement des actions qui seront posées.

Cinq grands chantiers seront mis de l'avant (voir les annexes pour plus de détails) :

la création d'une zone tampon et la relocalisation progressive des résidentes et résidents dans des quartiers existants ou dans un nouveau quartier offrant un milieu de vie de qualité;

la mise en place d'un comité de vigie indépendant en environnement;

la création d'un observatoire de recherche sur les impacts des contaminants sur la santé et l'environnement;

le soutien du gouvernement à un plan de développement local;

la coordination gouvernementale pour la mise en oeuvre du plan.

Notons que le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ainsi que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sont parties prenantes de ce plan qui sera évolutif.

« La délivrance de la nouvelle autorisation ministérielle est l'occasion d'aller encore plus loin pour protéger la santé de la population et l'environnement. D'aller encore plus loin pour redynamiser le milieu de vie des citoyennes et citoyens et pour favoriser le développement local. Le bien-être de la population est une priorité de notre gouvernement, et il est au coeur de notre plan d'action. Nous serons présents à chaque étape de la mise en oeuvre du plan et toutes nos interventions seront orientées vers l'avenir, au bénéfice des générations d'aujourd'hui et de demain. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Notre gouvernement répond présent aux demandes formulées par la Ville afin de l'accompagner dans ses objectifs de vitalisation en mettant de l'avant différentes initiatives spécifiquement en lien avec les impacts collatéraux de la Fonderie Horne. Aussi, la création d'un comité de vigie contribuera à assurer un suivi rigoureux, transparent et indépendant des travaux d'amélioration de la Fonderie et des obligations qu'elle doit respecter. Il exercera également un rôle important de liaison avec les autorités gouvernementales ainsi qu'avec la population. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Tout est rassemblé pour que nous ayons en main les outils nécessaires pour amorcer une transition vers un développement qu'on voudra innovant, durable et respectueux de la santé humaine et de l'environnement. Un développement garant de la prospérité de l'Abitibi-Témiscamingue. Au bout du compte, ce sont nos enfants, nos familles, nos proches et les générations futures qui en bénéficieront. C'est un grand pas que nous faisons. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour le volet développement économique régional

« On doit agir sur plusieurs fronts pour nous assurer un avenir à la hauteur des possibilités qu'offre notre région. Le plan présenté aujourd'hui témoigne d'un appui gouvernemental important à la région et d'une réelle préoccupation pour celles et ceux qui l'habitent. Notre gouvernement agit concrètement, et j'en suis ravi! Nous mettons en place des jalons et un socle solide pour redynamiser la Ville et pour améliorer la qualité de vie des Rouynorandiennes et des Rouynorandiens. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Annexes

Pour obtenir plus de détails, nous vous invitons à consulter le plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda ainsi que la carte de la zone tampon.

Liens connexes

