Le ministre Boissonnault annonce des investissements fédéraux visant à renforcer l'économie touristique d'Edmonton





Le financement de plus de 3,7 millions de dollars de PrairiesCan destiné à la Ville d'Edmonton contribuera à améliorer des attractions locales et soutiendra des activités pour les résidents et les visiteurs.

EDMONTON, AB, le 14 mars 2023 /CNW/ - Edmonton offre aux résidents et aux visiteurs l'accès à des expériences urbaines et à des aventures en plein air uniques qui stimulent les avantages économiques pour les entreprises locales en attirant des visiteurs régionaux, nationaux et internationaux.

La ville est riche en festivals exceptionnels, expériences culinaires, parcs et attractions. Les installations de la ville ajoutent à ces activités en offrant des expériences récréatives agréables, tout en donnant aux visiteurs l'occasion de découvrir et d'apprendre l'histoire, la nature et les diverses cultures de la région.

Le gouvernement du Canada continue à soutenir les attractions et les activités uniques qui contribuent à faire des villes un endroit où il fait bon vivre, se divertir et séjourner. L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre responsable de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un financement fédéral de 3 721 184 dollars visant à soutenir quatre projets qui amélioreront plusieurs attractions au coeur du secteur touristique d'Edmonton.

Le parc Fort Edmonton reçoit 1 221 184 dollars pour élaborer et offrir des expériences immersives tout au long de l'année, notamment une programmation hivernale, des expositions lumineuses multimédias et des expositions consacrées au thème des histoires et des cultures autochtones.

Le Edmonton Valley Zoo reçoit un million de dollars pour mettre en oeuvre des améliorations pour le tourisme et les visiteurs, y compris de nouvelles commodités, des aides technologiques et les expériences des visiteurs.

Le Muttart Conservatory reçoit un million de dollars pour ajouter de nouvelles expositions, mettre en place une exposition interactive et améliorer la technologie et la cuisine.

La Ville d' Edmonton reçoit 500 000 dollars pour tenir des activités et installer des oeuvres d'art interactives et un éclairage décoratif dynamique dans les quartiers du Churchill Square, de l'hôtel de ville et du Arts District afin d'attirer les visiteurs au centre-ville d' Edmonton .

Le financement fédéral destiné à ces projets est administré en Alberta par PrairiesCan dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme. Ces investissements devraient contribuer à soutenir plus de 55 emplois dans la ville.

« Dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme, notre gouvernement positionne davantage les attractions et les événements organisés dans les Prairies en tant que destinations qui attirent davantage de visiteurs, génèrent de l'activité économique et créent de bons emplois sur lesquels les travailleurs peuvent compter. Edmonton représente un élément clé du secteur touristique de l'Alberta, et les investissements annoncés aujourd'hui permettront d'améliorer les attractions locales pour offrir des expériences accessibles, uniques et mémorables aux personnes de tous âges et de toutes capacités. »

L'honorable Dan Vandal , ministre de PrairiesCan

« Edmonton a ce que le monde recherche, d'expériences autochtones incroyables à des événements urbains et ruraux dynamiques tout au long de l'année. Les investissements annoncés aujourd'hui soutiendront davantage la relance et la croissance de l'économie touristique d'Edmonton grâce à de nouvelles expériences que les voyageurs du Canada et du monde entier pourront explorer et découvrir, et garder comme souvenirs pour de nombreuses années. »

L'honorable Randy Boissonnault , ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Alors que nous nous efforçons d'atteindre les objectifs de développement économique postpandémie de la région d'Edmonton, il est essentiel de continuer à défendre notre industrie touristique locale, qui favorise le dynamisme et suscite la joie ici dans notre ville. Je suis heureux que PrairiesCan ait fait des investissements aussi importants dans le secteur touristique d'Edmonton, et je sais que grâce à un soutien continu à l'économie touristique de la région, nous pouvons aider les résidents d'Edmonton et les touristes à faire l'expérience de notre belle ville de manière plus significative et plus accessible. »

Amarjeet Sohi , maire de la ville d' Edmonton

« La durabilité de nos institutions de tourisme culturel est en jeu et, grâce à l'annonce faite par le ministre aujourd'hui, nous avons un point d'ancrage pour les prochaines étapes de la durabilité. Pour que le tourisme ait vraiment un impact économique cumulatif, il faut des produits pertinents sur le marché, et ce soutien nous aidera à mettre en place des offres novatrices. »

Darren Dalgleish , président et directeur général de Fort Edmonton

« La Valley Zoo Development Society est ravie de pouvoir travailler avec le Edmonton Valley Zoo pour continuer à offrir une expérience éducative et touristique de classe mondiale. Cette subvention permet d'apporter un nouveau contenu éducatif passionnant, tant sur le terrain que virtuellement, d'offrir un meilleur accès par la technologie et les commodités pour les visiteurs, tout en améliorant notre expérience sur place et les événements après les heures d'ouverture. »

Tammy Wiebe , directrice générale de la Valley Zoo Development Society

Le Fonds d'aide au tourisme (FAT) aide les organisations du secteur du tourisme à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer à recevoir des voyageurs au Canada . PrairiesCan administre le Fonds d'aide au tourisme dans les provinces des Prairies.

Avec un budget de 500 millions de dollars sur deux ans, dont 50 millions de dollars consacrés aux initiatives de tourisme autochtone et 15 millions de dollars qui appuieront des mesures nationales, ce fonds permettra au Canada d'être une destination de choix pour les voyageurs du Canada et de l'étranger.

